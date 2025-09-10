Η Αυστραλία ενέκρινε για πρώτη φορά εμβόλιο για να σώσει τα κοάλα από χλαμύδια

Το εν λόγω εμβόλιο μιας δόσης είναι τώρα έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο σε νοσοκομεία και κλινικές άγριων ζώων, καθώς και στην άγρια φύση

Newsbomb

Η Αυστραλία ενέκρινε για πρώτη φορά εμβόλιο για να σώσει τα κοάλα από χλαμύδια
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα εμβόλιο για την προστασία των κοάλα από τα χλαμύδια εγκρίθηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία, μια κίνηση που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα μπορέσει να σταματήσει τη διάδοση της θανατηφόρας νόσου που έχει προκαλέσει μεγάλη μείωση των πληθυσμών αυτού του χαριτωμένου μαρσιποφόρου που αντιμετωπίζει κίνδυνο να εξαφανισθεί.

Το εν λόγω εμβόλιο μιας δόσης είναι τώρα έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο σε νοσοκομεία και κλινικές άγριων ζώων, καθώς και στην άγρια φύση.

Έως και οι μισοί από το σύνολο των θανάτων κοάλα στην άγρια φύση οφείλονται στα χλαμύδια, μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο που προσβάλλει και τους ανθρώπους. Τα χλαμύδια μπορούν επίσης να προκαλέσουν στειρότητα και τύφλωση.

«Μερικές μεμονωμένες αποικίες οδηγούνται κάθε μέρα πιο κοντά στην εξάλειψη», ανέφερε σε δήλωσή του ο Peter Timms, καθηγητής μικροβιολογίας στο πανεπιστήμιο University of the Sunshine Coast.

Ο ίδιος επισήμανε πως σε μερικούς πληθυσμούς στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας Κουίνσλαντ και στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας τα ποσοστά της μόλυνσης είναι συχνά γύρω στο 50% και σε μερικές περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και το 70%.

Το εμβόλιο, το οποίο η ομάδα του Timms ανέπτυξε έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία έρευνας, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα τα κοάλα να αναπτύξουν συμπτώματα από τα χλαμύδια στη διάρκεια της ηλικίας αναπαραγωγής τους και να μειώσει κατά τουλάχιστον 65% τη θνησιμότητα μεταξύ των κοάλα που ζουν στην άγρια φύση.

«Προσφέρει τρία επίπεδα προστασίας -μείωση της μόλυνσης, πρόληψη της εξέλιξής της σε κλινική ασθένεια και, σε μερικές περιπτώσεις, αντιστροφή των υφιστάμενων συμπτωμάτων», δήλωσε.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει δεσμεύσει 76 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (42.702.000 ευρώ) για τη διάσωση των κοάλα.

Τα ζώα αυτά ταξινομήθηκαν το 2022 στο Κουίνσλαντ, τη Νέα Νότια Ουαλία και την Επικράτεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας ως είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Το εθνικό πρόγραμμα της Αυστραλίας για την παρακολούθηση των κοάλα υπoλογίζει σε μεταξύ 95.000 και 238.000 τον αριθμό των κοάλα που απομένουν σ' αυτές τις περιοχές.

Άλλα 129.000 ως 286.000 κοάλα εκτιμάται ότι ζουν στις πολιτείες Βικτώρια και Νότια Αυστραλία.

Οι αριθμοί των κοάλα έχουν μειωθεί στο μισό τις δύο περασμένες δεκαετίες εξαιτίας λοιμωδών νόσων, απώλειας οικοσυστημάτων, κλιματικής αλλαγής και πυρκαγιών, σύμφωνα με το World Wide Fund for Nature.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά!

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σπείρα άρπαξε χρυσές αλυσίδες από τρία άτομα σε μια μέρα

09:17ΕΘΝΙΚΑ

Υδρογονάνθρακες: Όλα τα βλέμματα στη Chevron - Τι θα γίνει με τις έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία εμβολίζει τον αστυνομικό

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία ενέκρινε για πρώτη φορά εμβόλιο για να σώσει τα κοάλα από χλαμύδια

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μέγα Σπήλαιο: Το σοκαριστικό εύρημα με τα ροζ βίντεο στα κινητά - Οι ενεχυροδανειστές και ο κατάλογος του ηγούμενου

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστική επίθεση νεαρών με ξύλα σε 13χρονο – Τον έστειλαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ο στρατός στους δρόμους μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις - Διαδηλωτές πυρπόλησαν το Κοινοβούλιο - Έκαψαν την πρώην πρώτη κυρία

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ: Πώς λειτουργεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας - Η μοναδική φορά που επιστρατεύθηκε

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής, αισθάνομαι άσχημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

07:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς συνελήφθη ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Η καταγγελία που τον «έκαψε»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ο στρατός στους δρόμους μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις - Διαδηλωτές πυρπόλησαν το Κοινοβούλιο - Έκαψαν την πρώην πρώτη κυρία

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα φορολογίας: Τι ισχύει για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους - Πίνακες και παραδείγματα

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μέγα Σπήλαιο: Το σοκαριστικό εύρημα με τα ροζ βίντεο στα κινητά - Οι ενεχυροδανειστές και ο κατάλογος του ηγούμενου

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

08:05LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε... τη συναυλία του για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ