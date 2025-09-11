Ουρακοτάγκος διασώθηκε από σπίτι που κρατούνταν ως κατοικίδιο - Εννιά χρόνια μετά απελευθερώθηκε

Ένα πρόγραμμα προστασίας της φύσης μόλις ανακοίνωσε την επιτυχή απελευθέρωση της Popi, ενός θηλυκού ουρακοτάγκου που διασώθηκε όταν ήταν μωρό, στο οικοσύστημα Busang στο Ανατολικό Βόρνεο. Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια εντατικής αποκατάστασης, η Popi επέστρεψε τώρα στο φυσικό της περιβάλλον, το τροπικό δάσος, χάρη σε ένα πρόγραμμα υπό την ηγεσία της Borneo Orangutan Rescue Alliance (BORA).

Η Popi διασώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 από μια κατοικία στο χωριό Sempayau, όπου την κρατούσαν παράνομα ως κατοικίδιο. Η Popi ήταν μόλις οκτώ εβδομάδων όταν διασώθηκε και έφτασε στα χέρια των μελών της ομάδας BORA εξαιρετικά ευάλωτη.

Η ιστορία της Popi αντικατοπτρίζει την ευρύτερη κρίση που αντιμετωπίζουν οι ουρακοτάγκοι στο Βόρνεο και τη Σουμάτρα.

Στην άγρια φύση, οι νεαροί ουρακοτάγκοι θηλάζουν από τις μητέρες τους για έως και 8 χρόνια, ενώ μαθαίνουν ζωτικές δεξιότητες επιβίωσης, όπως η κατασκευή φωλιών, η αναρρίχηση και η αναζήτηση τροφής. Σε αιχμαλωσία, τα ορφανά όπως η Popi χάνουν αυτή την κρίσιμη περίοδο μάθησης.

Για να καλύψουν αυτό το κενό, το αφοσιωμένο προσωπικό της BORA ενήργησε ως αναπληρωματική μητέρα, παρέχοντας 24ωρη φροντίδα και διδάσκοντας σταδιακά τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια ανεξάρτητη ζωή στο δάσος.

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής της, η Popi «πήγε σχολείο» στο Jungle School, όπου έμαθε να αναρριχάται, να αναζητά φυσική τροφή και να χτίζει ασφαλείς φωλιές. Ανέπτυξε σημαντικούς κοινωνικούς δεσμούς με άλλους ορφανούς ουρακοτάγκους, οι οποίοι την υποστήριξαν στην συναισθηματική της ανάκαμψη. Τον Μάιο του 2025, μεταφέρθηκε σε ένα δασώδες νησί, όπου τελειοποίησε τις δεξιότητες επιβίωσης της σε προετοιμασία για την απελευθέρωσή της.

Στις 10 Αυγούστου 2025, μετά από 9 μακρά χρόνια μακριά από το φυσικό της περιβάλλον, η Popi μεταφέρθηκε στην περιοχή Busang. Κατά την άφιξή της, απελευθερώθηκε βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος και αμέσως ανέβηκε στα δέντρα, δείχνοντας ότι ήταν έτοιμη για τη ζωή στην άγρια φύση.

Ομάδες παρακολούθησης θα συνεχίσουν να παρατηρούν τη μετάβασή της για να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της.

Σε μια συγκινητική εξέλιξη, η Popi επανενώθηκε με τη Mary και τη Bonti, δύο θηλυκούς ουρακοτάγκους που απελευθερώθηκαν νωρίτερα φέτος και τις οποίες είχε γνωρίσει στο Jungle School. Η άμεση αναγνώρισή τους και ο δεσμός τους υπογραμμίζουν τη σημασία των κοινωνικών σχέσεων στην αποκατάσταση των ουρακοτάγκων.

«Αυτή η απελευθέρωση αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα ετών αφοσιωμένης φροντίδας και της αταλάντευτης υποστήριξης των συνεργατών και των δωρητών μας», δήλωσε ο Leif Cocks, ιδρυτής του Orangutan Project, σε μια δήλωση.

