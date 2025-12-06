Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών

Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου
Συνολικά 62.580.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 53.401 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

