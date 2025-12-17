Ασήμι: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του

Σε ιστορικό υψηλό άνω των 65 δολαρίων ανά ουγγιά, η τιμή του ασημιού. Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση για ασήμι, η συμπερίληψη του μετάλλου στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ και ένα κύμα δυναμικής αγοράς ώθησαν την τιμή του λευκού μετάλλου σε νέο επίπεδο ρεκόρ.

Αυτές οι εξελίξεις ανοίγουν τον δρόμο για να κλείσουν οι τιμές του ασημιού το 2025 σε υπερδιπλάσια επίπεδα από ό,τι στις αρχές της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Reuters, το ασήμι ξεπέρασε το όριο των 65 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τετάρτη, κερδίζοντας πάνω από 120% φέτος και έτοιμη να καταγράψει την καλύτερη ετήσια επίδοσή του στην ιστορία, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG που χρονολογούνται από το 1982.

Το ασήμι ξεπερνά επίσης σε απόδοση τον χρυσό, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί κατά 64% έως το 2025. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές spot έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 66,87 δολαρίων ανά ουγγιά την Τετάρτη.

Η Rhona O'Connell, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην StoneX, δήλωσε: «Το ράλι αυτή τη στιγμή καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από επενδύσεις. Υπάρχει μια ισχυρή θεμελιώδης ιστορία πίσω από αυτό. Αλλά αυτές οι τιμές καθοδηγούνται από επενδύσεις και κερδοσκοπία».

Γιατί ανεβαίνει το ασήμι;

Οι ισχυρές θεμελιώδεις προοπτικές της Silver περιλαμβάνουν ένα επίμονο έλλειμμα προσφοράς και μια ισχυρή ζήτηση από τους τομείς των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, των ηλιακών πάνελ και των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μέταλλο επωφελείται επίσης από τις τάσεις ασφαλούς καταφυγίου που δημιουργούνται από τις γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, καθώς και από τους ίδιους μακροοικονομικούς παράγοντες που υποστηρίζουν τον χρυσό.

Ο Νίτες Σαχ, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της WisdomTree, δήλωσε ότι, εκτός από αυτούς τους παράγοντες, τα πιο περιορισμένα επίπεδα αποθεμάτων εκτός ΗΠΑ δημιούργησαν «ένα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον».

Ο Shah συμπλήρωσε: «Οι τιμές του ασημιού θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περίπου 75 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του επόμενου έτους».

Οι τιμές του ασημιού εκτοξεύτηκαν στα ύψη αφότου οι ΗΠΑ το πρόσθεσαν στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών

Η συμπερίληψη του αργύρου στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ στήριξε επίσης τις τιμές. Οι ανησυχίες ότι το ασήμι θα μπορούσε να υπόκειται σε δασμούς πυροδότησαν ένα κύμα εκροών προς τις ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στο έτος, οδηγώντας σε περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά spot του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ζήτηση και η αγοραστική δυναμική από την Ινδία και την Κίνα συνέβαλαν επίσης σε αυτή την «τέλεια καταιγίδα» για το μέταλλο.

Ο αναλυτής της Julius Baer, ​​Carsten Menke, δήλωσε: «Όταν υπάρχει ισχυρή απόδοση τιμών, αυτό προσελκύει πραγματικά Κινέζους επενδυτές στην αγορά. Αυτό μπορεί να φανεί στον αυξανόμενο όγκο συναλλαγών και στις αυξανόμενες ανοιχτές θέσεις στα χρηματιστήρια».

Ορισμένοι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι, αναμένοντας ότι το ασήμι θα ξεπεράσει το όριο των 70 δολαρίων ανά ουγγιά τον επόμενο χρόνο, ειδικά εάν οι μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύσουν την όρεξη για πολύτιμα μέταλλα.

Ωστόσο, άλλοι επεσήμαναν ότι αυτό το μέταλλο, το οποίο ιστορικά ήταν αρκετά ασταθές, είναι επιρρεπές σε απότομες διορθώσεις, ειδικά λόγω της συσχέτισής του με τον χρυσό.

Ο Ο'Κόνελ δήλωσε: «Εάν ο χρυσός κινηθεί x% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, το ασήμι αναμένεται να κινηθεί διπλάσια ή 2,5 φορές αυτό το ποσό προς την ίδια κατεύθυνση, επειδή η αγορά είναι μικρότερη και πολύ πιο ασταθής».

