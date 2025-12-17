Ασήμι: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του

Ξεπέρασε το όριο των 65 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τετάρτη

Newsbomb

Ασήμι: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του
AP.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ιστορικό υψηλό άνω των 65 δολαρίων ανά ουγγιά, η τιμή του ασημιού. Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση για ασήμι, η συμπερίληψη του μετάλλου στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ και ένα κύμα δυναμικής αγοράς ώθησαν την τιμή του λευκού μετάλλου σε νέο επίπεδο ρεκόρ.

Αυτές οι εξελίξεις ανοίγουν τον δρόμο για να κλείσουν οι τιμές του ασημιού το 2025 σε υπερδιπλάσια επίπεδα από ό,τι στις αρχές της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Reuters, το ασήμι ξεπέρασε το όριο των 65 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τετάρτη, κερδίζοντας πάνω από 120% φέτος και έτοιμη να καταγράψει την καλύτερη ετήσια επίδοσή του στην ιστορία, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG που χρονολογούνται από το 1982.

Το ασήμι ξεπερνά επίσης σε απόδοση τον χρυσό, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί κατά 64% έως το 2025. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές spot έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 66,87 δολαρίων ανά ουγγιά την Τετάρτη.

Η Rhona O'Connell, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην StoneX, δήλωσε: «Το ράλι αυτή τη στιγμή καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από επενδύσεις. Υπάρχει μια ισχυρή θεμελιώδης ιστορία πίσω από αυτό. Αλλά αυτές οι τιμές καθοδηγούνται από επενδύσεις και κερδοσκοπία».

Γιατί ανεβαίνει το ασήμι;

Οι ισχυρές θεμελιώδεις προοπτικές της Silver περιλαμβάνουν ένα επίμονο έλλειμμα προσφοράς και μια ισχυρή ζήτηση από τους τομείς των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, των ηλιακών πάνελ και των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το μέταλλο επωφελείται επίσης από τις τάσεις ασφαλούς καταφυγίου που δημιουργούνται από τις γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, καθώς και από τους ίδιους μακροοικονομικούς παράγοντες που υποστηρίζουν τον χρυσό.

Ο Νίτες Σαχ, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της WisdomTree, δήλωσε ότι, εκτός από αυτούς τους παράγοντες, τα πιο περιορισμένα επίπεδα αποθεμάτων εκτός ΗΠΑ δημιούργησαν «ένα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον».

Ο Shah συμπλήρωσε: «Οι τιμές του ασημιού θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περίπου 75 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του επόμενου έτους».

Οι τιμές του ασημιού εκτοξεύτηκαν στα ύψη αφότου οι ΗΠΑ το πρόσθεσαν στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών

Η συμπερίληψη του αργύρου στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ στήριξε επίσης τις τιμές. Οι ανησυχίες ότι το ασήμι θα μπορούσε να υπόκειται σε δασμούς πυροδότησαν ένα κύμα εκροών προς τις ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στο έτος, οδηγώντας σε περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά spot του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ζήτηση και η αγοραστική δυναμική από την Ινδία και την Κίνα συνέβαλαν επίσης σε αυτή την «τέλεια καταιγίδα» για το μέταλλο.

Ο αναλυτής της Julius Baer, ​​Carsten Menke, δήλωσε: «Όταν υπάρχει ισχυρή απόδοση τιμών, αυτό προσελκύει πραγματικά Κινέζους επενδυτές στην αγορά. Αυτό μπορεί να φανεί στον αυξανόμενο όγκο συναλλαγών και στις αυξανόμενες ανοιχτές θέσεις στα χρηματιστήρια».

Ορισμένοι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι, αναμένοντας ότι το ασήμι θα ξεπεράσει το όριο των 70 δολαρίων ανά ουγγιά τον επόμενο χρόνο, ειδικά εάν οι μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύσουν την όρεξη για πολύτιμα μέταλλα.

Ωστόσο, άλλοι επεσήμαναν ότι αυτό το μέταλλο, το οποίο ιστορικά ήταν αρκετά ασταθές, είναι επιρρεπές σε απότομες διορθώσεις, ειδικά λόγω της συσχέτισής του με τον χρυσό.

Ο Ο'Κόνελ δήλωσε: «Εάν ο χρυσός κινηθεί x% προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, το ασήμι αναμένεται να κινηθεί διπλάσια ή 2,5 φορές αυτό το ποσό προς την ίδια κατεύθυνση, επειδή η αγορά είναι μικρότερη και πολύ πιο ασταθής».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

21:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο»

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η ΕΕ καταλήγει σε προσωρινή συμφωνία με όριο εισαγωγών 8% και πρότυπα παραγωγής

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις νέες δημοσκοπήσεις σφυγμομετρούν το πολιτικό σκηνικό εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερεμέγεφ: Επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό - Στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ

21:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ρόλος του ατλαντικού αντικυκλώνα και τα σενάρια για ψύχος στην Ευρώπη

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή υπηκόων Πακιστάν και Μπαγκλαντές στις χώρες τους με κοινή ευρωπαϊκή δράση

21:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απειλή για βόμβα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από ιδιωτικό κολέγιο

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη με διαφορά 12,5 μονάδων η ΝΔ - Η πλειοψηφία συμφωνεί με τους αγρότες, διχασμός για τα μπλόκα

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ εγκρίνει τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι Μέγκαν Μαρκλ αναλαμβάνουν την παραγωγή της νέας ταινίας του Netflix «The Wedding Date»

20:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασήμι: Σε ιστορικό υψηλό η τιμή του

20:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Aναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη του Έλληνα «Εσκομπάρ»

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, σταθερή η στήριξη στο Ισραήλ»

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το απίθανο ψαλιδάκι του Μοντιέλ κέρδισε το βραβείο Πούσκας για το 2025

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών στην Καλάματα: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια

20:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για το επεισόδιο με τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο

20:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς - «Είχα λάθος αντίδραση»

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0: Με περίπατο πρώτος στη League Phase και στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

21:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απειλή για βόμβα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από ιδιωτικό κολέγιο

20:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς - «Είχα λάθος αντίδραση»

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ - Ποιοι οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί αρχηγοί

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις νέες δημοσκοπήσεις σφυγμομετρούν το πολιτικό σκηνικό εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Γιούργκεν Κλοπ διάλεξε τους τέσσερις κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου», λέει η μητέρα του 9χρονου που πήρε ψυχοφάρμακα

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

21:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ρόλος του ατλαντικού αντικυκλώνα και τα σενάρια για ψύχος στην Ευρώπη

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ