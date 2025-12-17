Τρεις νέες δημοσκοπήσεις σφυγμομετρούν το πολιτικό σκηνικό εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων

Τρεις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη (17/12) αποτυπώνουν τον πολιτικό «σφυγμό» της χώρας, η οποία βρίσκεται εν μέσω μαζικών αγροτικών κινητοποιήσεων, την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και τη συζήτηση για την ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά.

MRB: Η πλειοψηφία δεν θα ψήφιζε ένα «κόμμα Καρυστιανού»

Πρώτη με μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ παραμένει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες τάσεις της MRB, με τους πολίτες να δίνουν τις απαντήσεις τους για τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, καθώς το ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς και την απήχηση τον εν δυνάμει κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 22,6% ΠΑΣΟΚ: 10,9% Ελληνική Λύση: 9,1% Πλεύση Ελευθερίας: 7,5% ΚΚΕ: 6,7% ΣΥΡΙΖΑ: 6% Φωνή Λογικής: 3,9% ΜέΡΑ25: 2,3% Νίκη: 1,9% Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5% Νέα Αριστερά: 1,2%

Άλλο Κόμμα: 3,9%

Αδιευκρίνιστη ψήφος («Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ» και «Λευκό-Άκυρο-Αποχή»): 22,5%

Πρόθεση ψήφου. MRB

Αναγωγή στο σύνολο

Νέα Δημοκρατία: 29,2% ΠΑΣΟΚ: 14,1% Ελληνική Λύση: 11,7% Πλεύση Ελευθερίας: 9,7% ΚΚΕ: 8,6% ΣΥΡΙΖΑ: 7,7% Φωνή Λογικής: 5% ΜέΡΑ25: 3% Νίκη: 2,5% Κίνημα Δημοκρατίας: 1,9% Νέα Αριστερά: 1,5%

Άλλο κόμμα: 5,1%

Αναγωγή στο σύνολο MRB

Η πλειοψηφία κατά ενός κόμματος Καρυστιανού

Σημαντικά ποσοστά συγκεντρώνει ένα πιθανόν κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, με το 31,8% των ερωτηθέντων να τάσσεται θετικά σε μία τέτοια κίνηση, αλλά η πλειοψηφία παραμένει αρνητική, με 53,6%.

«Χαμηλές πτήσεις» Τσίπρα

Μειωμένα είναι τα ποσοστά που θα ψήφισαν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Πριν από έξι μήνες, το 26,9% απαντούσε θετικά, σε αντίθεση με 23,2% τον Δεκέμβριο.

Στο 15% το «κόμμα Σαμαρά»

Ποσοστό 15,6% συγκεντρώνει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με το 60% των ερωτηθέντων να απαντά «σίγουρα όχι» στο ενδεχόμενο να το ψηφίσουν.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιλογή των πολιτών για καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 24,1%.

Ταυτόχρονα, στο 22,5% είναι το ποσοστό των πολιτών που υποδεικνύουν τον «Κανένα» ως καταλληλότερο για την ηγεσία της χώρας.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός MRB

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Πρώτη στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών αναδείχθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 30,1%, σύμφωνα με την MRB, με τον πρωθυπουργό να ακολουθεί κοντά με 28,1%.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών. MRB

Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια

Στην ερώτηση της MRB για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπέδειξε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό (51,7%), ενώ οι χαμηλοί μισθοί (41,5%) και η Υγεία (36,9%) ακολουθούν.

Σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας MRB

Pulse: Συμφωνία των πολιτών με τους αγρότες, διχασμένοι όμως για τα μπλόκα

Το αποτύπωμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, τόσο σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, όσο και σε επίπεδο στήριξης του κόσμου, αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Τετάρτης (17/12).

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν και τα εν δυνάμει κόμματα των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Σαφές προβάδισμα διατηρεί το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσίασε αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων από την τελευταία μέτρηση της Pulse, καταλαμβάνοντας έτσι την τρίτη θέση.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 23,5% ΠΑΣΟΚ: 11% Πλεύση Ελευθερίας: 9% Ελληνική Λύση: 8% ΚΚΕ: 7% ΣΥΡΙΖΑ: 5,5% Φωνή Λογικής: 3% ΜέΡΑ25: 2,5% Νίκη: 2% Κίνημα Δημοκρατίας: 2% Νέα Αριστερά: 1,5% Σπαρτιάτες:1%

Άλλο: 6%

3%

Αναποφάσιστοι/ΔΑ: 15%

Πρόθεση ψήφου PULSE

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 29% ΠΑΣΟΚ: 13,5% Πλεύση Ελευθερίας: 11% Ελληνική Λύση: 1-% ΚΚΕ: 8,5% ΣΥΡΙΖΑ: 6,5% Φωνή Λογικής: 3,5% ΜέΡΑ25: 3% Νίκη: 2,5% Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5% Νέα Αριστερά: 2% Σπαρτιάτες: 1%

Άλλο: 7%

Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. PULSE

«Κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η δημοσκόπηση της Pulse «σφυγμομέτρησε» την εκλογική ισχύ των πιθανών εκλογικών κομμάτων των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Το «κόμμα» Τσίπρα, αν και παρουσιάζει καθοδική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, καταγράφει σημαντικές μετρήσεις, καθώς το 21% βλέπει «θετικά» ή «με ενδιαφέρον» τη σύστασή του, ενώ υπάρχει ένα ακόμα 12% που το αντιμετωπίζει ±ουδέτερα».

Το δε κόμμα Σαμαρά, παρουσιάζει πιο περιορισμένη προοπτική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μεγάλο ενδιαφέρον έγκειται στο κατά πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αντλώντας από το κυβερνών κόμμα ψηφοφόρους.

Η πλειοψηφία συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών

Σχετικά με το Αγροτικό, το οποίο επικρατεί στην επικαιρότητα και επηρεάζει όλη την κοινωνία σε πολλά επίπεδα, η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Η προοπτική και η ελπίδα βασικό κίνητρο για την ψήφο

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των πολιτών σε ότι αφορά τα κίνητρα με βάση τα οποία θα καταλήξουν στην επιλογή της ψήφου στις επόμενες εκλογές. Η «τιμωρία» καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό.

Opinion Poll: Προβάδισμα 16,1% για τη ΝΔ

Μικρές απώλειες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία μέσα στο κλίμα που διαμορφώνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το κυβερνών κόμμα υποχωρεί κατά 0,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώνεται στο 29,7% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας ωστόσο ισχυρό προβάδισμα 16,1 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζει εικόνα ουσιαστικής στασιμότητας, συγκεντρώνοντας 13,6%, έναντι 13,7% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, στη δημοσκόπηση τρία κόμματα φαίνεται να ενισχύονται μέσα στο πολιτικό κλίμα της περιόδου. Η Ελληνική Λύση καταγράφει άνοδο από το 10,7% στο 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας ανακάμπτει μετά από έξι μήνες πτωτικής πορείας και ανεβαίνει από το 9% στο 10,1%, ενώ το ΚΚΕ ενισχύεται από το 8,1% στο 8,6%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει καθηλωμένος σε χαμηλά ποσοστά, στο 4,5%, έναντι 4,2% τον προηγούμενο μήνα και ίδιου ποσοστού τον Οκτώβριο. Οι επιδόσεις των υπόλοιπων κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νίκη 2,6% (2,5%), Νέα Αριστερά 1,2% (σταθερή), Φωνή Λογικής 4,1% (από 4,5%), Κίνημα Δημοκρατίας 2,4% (από 2,7%), ΜέΡΑ25 3,1% (από 3,4%), Σπαρτιάτες 1,2% (σταθερό), ενώ το «Άλλο» υποχωρεί από το 8,6% στο 7%.

Στην πρόθεση ψήφου, με όλες τις απαντήσεις και επί των εγκύρων αντίστοιχα, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 22% - 23,8%, ΠΑΣΟΚ 10,1% - 10,9%, Ελληνική Λύση 8,8% - 9,5%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5% - 10,1%, ΚΚΕ 6,4% - 6,9%, ΣΥΡΙΖΑ 3,3% - 3,6%, Φωνή Λογικής 3% - 3,6%, Νίκη 1,9% - 2,1%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% - 1,9%, ΜέΡΑ25 2,3% - 2,5%, Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες από 1%, Άλλο 5,2% - 5,6%, Λευκό/Άκυρο 2,9% - 0%, Αποχή 4,7% - 4%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 18,3% - 19,8%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τι ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια παραμένει μακράν στην πρώτη θέση με 56,4%, όπως συμβαίνει εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Ακολουθούν η Οικονομία και Ανάπτυξη με 29,1%, η διαφθορά με 20,6%, η Απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου με 16,1%, το κόστος ενέργειας με 15,2%, η κατάσταση του ΕΣΥ με 10,7% και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 10,1%. Χαμηλότερα καταγράφονται το ύψος των εισοδημάτων με 8,4% και η στεγαστική κρίση με 7,8%. Σημειώνεται ότι αυξητική τάση εμφανίζουν τα ζητήματα της διαφθοράς και της απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποχωρούν τα ποσοστά ανησυχίας για το ΕΣΥ και την εγκληματικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ερώτημα « Τι σας ανησυχεί περισσότερο για το 2026 » πρώτη απάντηση είναι η συνέχιση της ακρίβειας με 28.9%, « η προσωπική οικονομική κατάσταση » με 24.9%, η κατάσταση της προσωπικής και οικογενειακής υγείας με 7.4%, η πολιτική αστάθεια με 7.1%, οι γεωστρατηγικές αναταράξεις με 5.1%, τυχόν θερμό επεισόδιο με Τουρκία με 4% κ.λ.π

Ως πρόσωπα της χρονιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον χώρο της Πολιτικής, του Πολιτισμού, της Επιστήμης , του Αθλητισμού αναδεικνύονται: Ντ. Τραμπ 13.6%, Κ. Μητσοτάκης 12.7%, Κ. Πιερρακάκης 9.7%, Αντετοκούμπο, 8.8%, Μαρία Καρυστιανού 7.3%, Μ. Τεντόγλου 7%, Β. Πούτιν 6.5%, Α. Τσίπρας 5.9%, κ.λ.π

Ως πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την διάρκεια του 2025 αναδείχτηκαν: Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.3%, Η συνέχιση των πολέμων (π.χ Ουκρανία, αιματοχυσία στην Γάζα) 18.3%, Τα συλλαλητήρια στα Τέμπη 12.3%, η Συμφωνία για την ειρήνη στην Γάζα 12.2%, Οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας – Η.Π.Α 5% , η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup 3.9% κ.λ.π

ΟΠΕΚΕΠΕ και κινητοποιήσεις αγροτών

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών , το 8.2% θεωρεί ότι τα αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τις εθνικές οδούς, το 40.7% ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα αλλά κακώς κλείνουν τους δρόμους και το 47.5% ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα και μπορούν να κινητοποιούνται όπως αυτοί επιλέγουν. Προκύπτει δηλαδή μια συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 87.5% περίπου που συμφωνούν με τα αιτήματα των αγροτών και ταυτόχρονα μια εικόνα για το κλείσιμο των εθνικών οδών σύμφωνα με την οποία το 48.9% διαφωνούν με το κλείσιμο των εθνικών οδών έναντι ενός 47.5%.

Tο 73.3% δεν πιστεύει με βάση όσα έχει πράξει η Κυβέρνηση ότι είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους την διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ , έναντι ενός 23.6% που πιστεύει ότι είναι αποφασισμένη. Στους ψηφοφόρους της Ν.Δ το 54% πιστεύει ότι είναι αποφασισμένη , ωστόσο σε όλα τα άλλα κόμματα αυτή την άποψη την υιοθετεί από το 8.3% έως το 20%.

Αντιπολίτευση, κόμματα Τσίπρα - Σαμαρά και καταλληλότητα

Το 53.1% θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση. Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 12.4%, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 10% και το ΠΑΣΟΚ με 9.4%.

Το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα Τσίπρα, το 9.7% αρκετά πιθανό, το 11.5% λίγο πιθανό και το 65.9% καθόλου.

Αντίστοιχα για ένα ενδεχόμενο κόμμα Α. Σαμαρά οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες με το 3.6% να απαντά πολύ πιθανό, το 6.9% αρκετά πιθανό, το 10% λίγο και το 75.7% καθόλου. Στον χώρο των ψηφοφόρων της Ν.Δ το 4.8% δηλώνει πολύ, το 6.3% αρκετά, το 10% λίγο και το 76.3% καθόλου.

Το 41.8% θα ήθελε μια Κυβέρνηση αυτοδύναμη , ενώ το 49.2 μια Κυβέρνηση συνεργασίας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ αυτοδύναμης Κυβέρνησης βρίσκονται στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 70, 4% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ με 39.6% και του ΠΑΣΟΚ με 32.1%.

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται μακράν ο Κ. Μητσοτάκης με 28.5% έναντι της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 9%, του Κ. Βελόπουλου με 7.5% , του Ν. Ανδρουλάκη κ.λ.π. Ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται με ποσοστό 31.9%.

