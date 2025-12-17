Γερεμέγεφ: Επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό - Στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ο Σουηδός στράικερ εντάχθηκε στο «Τριφύλλι» τον Ιανουάριο του 2023 και πέτυχε 16 γκολ σε 60 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν κι επίσημα την λύση της συνεργασίας τους με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο και τον επαγγελματισμό του.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του».

Από την πλευρά του ο Γερεμέγεφ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του με ανάρτησή του στο Instagram, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στην Τούμπα για να δει τη νέα του ομάδα, τον ΠΑΟΚ, να αγωνίζεται κόντρα στη Μαρκό.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Ο χρόνος μου εδώ στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του.

Ευχαριστώ όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το επιτελείο που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματική χαρά.

Θα κοιτάζω πίσω αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη περηφάνια, γιατί ξέρω πως πάντα έδινα το 100% και προσπαθούσα για το καλύτερο. Πιστεύω πραγματικά ότι όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις καμία τύψη.

Τέλος, θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Με στηρίξατε και με ωθήσατε όλα αυτά τα χρόνια· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα».