Επιστροφή υπηκόων Πακιστάν και Μπαγκλαντές στις χώρες τους με κοινή ευρωπαϊκή δράση

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε ειδική πτήση από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την επιστροφή υπηκόων Πακιστάν και Μπαγκλαντές στις χώρες καταγωγής τους.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Ελλάδα, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, με οικονομική υποστήριξη και συντονισμό από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Στη δράση συμμετείχαν επίσης η Κύπρος, η Ιταλία και η Ελβετία.

Συνολικά, από τη χώρα μας επιστράφηκαν 30 υπήκοοι Πακιστάν και 10 υπήκοοι Μπαγκλαντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί συνοδοί, ιατρός, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και παρατηρητές, διερμηνείς και αστυνομικοί του Frontex για την ομαλή και ασφαλή διαδικασία.