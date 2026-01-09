Από basic σε pro: Τα περιφερειακά που αλλάζουν το παιχνίδι

Όλοι γνωρίζουν πως χαρακτηριστικά όπως ο επεξεργαστής, η RAM και ο δίσκος είναι σημαντικά για την απόδοση ενός υπολογιστή. Αυτό όμως που συχνά περνά – κακώς – απαρατήρητο είναι η εμπειρία χρήσης ενός συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα περιφερειακά PC που θα επιλέξει κάποιος. Ποια είναι αυτά; Έλα να τα δούμε!

Πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο και η σημασία του δεν χρειάζονται ιδιαίτερη εισαγωγή, έτσι; Το ζητούμενο βέβαια με το συγκεκριμένο περιφερειακό είναι η άνεση που σου προσφέρει. Βεβαιώσου σε πρώτη φάση ότι το ύψος ρυθμίζεται ώστε να μην πιέζονται οι καρποί σου και εν συνεχεία πως η απόσταση διαδρομής των πλήκτρων (η απόσταση που πρέπει να διανύσουν δηλαδή ώσπου να καταγραφεί το εκάστοτε πάτημα) ταιριάζει στο στυλ πληκτρολόγησής σου. Τέλος, δώσε έμφαση στον οπίσθιο φωτισμό καθώς είναι εξαιρετικά χρήσιμος σε σκοτεινά περιβάλλοντα.

Ποντίκι

Το παν σε ένα ποντίκι είναι η ευελιξία. Ιδανικά θα σου προτείναμε να επιλέξεις ασύρματο μοντέλο ώστε να μην μπλέκεις με καλώδια. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίζει σύνδεση τόσο μέσω δέκτη (ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται στο PC σου με USB), όσο και ασύρματα μέσω Bluetooth. Δες προσεκτικά τον αριθμό των πλήκτρων ώστε να καλύπτει τις βασικές συντομεύσεις που χρησιμοποιείς περισσότερο, ενώ σε περίπτωση που διαθέτεις οθόνη μεγάλης ανάλυσης ή εκτελείς δημιουργική εργασία επίλεξε μοντέλο με υψηλό αριθμό dpi.

Webcam

Η webcam σπάνια απασχολεί τους κατόχους laptops. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με εκείνους σταθερών υπολογιστών – το οποίο ωστόσο έχει και τα θετικά του καθώς σημαίνει πως εκείνοι είναι σε θέση να επιλέξουν οι ίδιοι την κάμερα που τους ταιριάζει. Προτίμησε λύση στα 1080p και τα 60 fps για όσο το δυνατόν πιο ομαλή εικόνα, με καλή ποιότητα αισθητήρα και HDR ώστε να αποδίδει καλά ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Τέλος, δώσε βάση στο μικρόφωνο αν δεν διαθέτεις ή δεν σκοπεύεις να αγοράσεις ξεχωριστό.

Card reader

Να κάτι ακόμα που συνήθως δεν χρειάζεται ένα laptop όμως δεν ισχύει στα desktops. Σε κάθε περίπτωση όμως μην παραβλέψεις τη χρησιμότητα ενός card reader, ειδικά αν χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου συσκευές όπως ψηφιακή κάμερα και smartphone αφού θα σου επιτρέψει να μεταφέρεις αρχεία ταχύτατα. Καλό θα ήταν να πας για πρόταση 7-in-1 αφού έτσι θα έχεις ακόμα περισσότερες επιλογές χάρη στην υποστήριξη πρακτικά κάθε είδους κάρτας μνήμης που υπάρχει στην αγορά.

Mousepad

Μιλήσαμε για το ποντίκι, τώρα θα μιλήσουμε και για την επιφάνεια που θα το χρησιμοποιείς – και, για να σε προλάβουμε, όχι, δεν είναι αυτή του γραφείου σου. Αφ’ ενός κινδυνεύεις να προκαλέσεις φθορές και αφ’ ετέρου, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας, ενδεχομένως η απόδοσή του να μην είναι καλή. Επένδυσε σε ένα mousepad ή mousemat ώστε να εκμεταλλευτείς την ανάλυση και τον αισθητήρα του και να κάνεις τη ζωή σου ευκολότερη. Bonus tip: πήγαινε για κάτι μεγέθους XL ώστε να χωρά και το πληκτρολόγιό σου για ακόμα μεγαλύτερη άνεση.

Headset

Για το τέλος αφήσαμε το headset. Άκρως απαραίτητο περιφερειακό, θα το χρειαστείς για κλήσεις, βιντεοκλήσεις και τηλεδιασκέψεις, για gaming αλλά και για να απομονωθείς όταν πρέπει π.χ. να συγκεντρωθείς ώστε να ολοκληρώσεις κάποια εργασία. Πρόσεξε τα μαξιλαράκια να καλύπτουν το αφτί σου αλλά να μην το πιέζουν υπερβολικά ώστε να μουδιάζει ή να δημιουργείται εφίδρωση. Η στέκα πρέπει να προσαρμόζεται για βέλτιστο κράτημα ενώ αν καταλήξεις σε ασύρματη λύση, δώσε έξτρα προσοχή στη μπαταρία – το τελευταίο που θες είναι να πρέπει να τη φορτίζεις κάθε λίγο και λιγάκι.