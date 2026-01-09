«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

Πήγαν απλώς για φαγητό, όμως για τους εργαζόμενους του εστιατορίου η βραδιά εξελίχθηκε σε μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν. Τουλάχιστον πέντε σερβιτόροι σε εστιατόριο του Μπόλινγκμπρουκ, στο Ιλινόις, είδαν τα φιλοδωρήματα μιας μόνο παρέας να αγγίζουν τα 4.200 ευρώ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έκπληξη και έντονη συγκίνηση στο προσωπικό του καταστήματος εστίασης.

