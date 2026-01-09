«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

Πελάτες εστιατορίου άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ στο Ιλινόις, συγκινώντας τους σερβιτόρους και τις οικογένειές τους.

Πήγαν απλώς για φαγητό, όμως για τους εργαζόμενους του εστιατορίου η βραδιά εξελίχθηκε σε μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν. Τουλάχιστον πέντε σερβιτόροι σε εστιατόριο του Μπόλινγκμπρουκ, στο Ιλινόις, είδαν τα φιλοδωρήματα μιας μόνο παρέας να αγγίζουν τα 4.200 ευρώ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έκπληξη και έντονη συγκίνηση στο προσωπικό του καταστήματος εστίασης.

