The Iceman: Ο εκτελεστής που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία

«Αυτό που αγαπούσα περισσότερο ήταν το κυνήγι, η πρόκληση. Ο θάνατος, για μένα, ήταν δευτερεύον. Αλλά η πρόκληση να κυνηγήσεις και να πετύχεις με ενθουσίαζε απίστευτα», εξομολογήθηκε ο Richard Kuklinski, ήδη με δύο ισόβιες ποινές να τον βαραίνουν και περνώντας τις τελευταίες μέρες της ζωής του πίσω από τα κάγκελα.

Μέχρι τότε είχε παραδεχτεί περισσότερους από εκατό φόνους —αν και μόνο έξι μπορούσαν να αποδειχθούν— και είχε γίνει γνωστός ως “Iceman”, όχι μόνο για την παγωμένη ψυχραιμία με την οποία διέπραττε τα εγκλήματά του, αλλά και για την ασυνήθιστη τακτική του να παραπλανεί τις αρχές: δεν αποχωριζόταν αμέσως τα θύματα, αλλά τα πάγωνε για μεγάλο διάστημα πριν τα εγκαταλείψει κάπου, ώστε οι αστυνομικοί να πιστέψουν ότι επρόκειτο για πρόσφατο θάνατο.

Ήταν όμως αυτή η μέθοδος που τράβηξε την προσοχή των ομοσπονδιακών πρακτόρων, οι οποίοι τον ερεύνησαν και τελικά τον συνέλαβαν στις 17 Δεκεμβρίου 1986.

Ένας γίγαντας του εγκλήματος

Με ύψος 1,93 μ. και βάρος σχεδόν 136 κιλά, χωρίς ούτε μια ουγγιά λίπους, ο Kuklinski ήταν μια μορφή που ενέπνεε φόβο μόνο με την παρουσία της. Σκότωνε ως εκτελεστής της οικογένειας Γκάμπινο, μιας από τις πέντε μεγάλες οικογένειες της Νέας Υόρκης, αλλά είχε επίσης διαπράξει φόνους για προσωπική εκδίκηση, για να απαλλαγεί από ενοχλητικούς συνεργούς ή απλά για την απόλαυση του «κυνηγιού».

Σκότωνε ακόμη και τυχαία, για να δοκιμάσει νέες μεθόδους πριν εκτελέσει τα «στοιχημένα» θύματά του, και ήταν εξαιρετικά ευέλικτος: χρησιμοποιούσε όχι μόνο μαχαίρια και όπλα, αλλά και κυάνιο, σκοινιά και ακόμα και τόξο.

Στον υπόκοσμο, ήταν γνωστός ως άνθρωπος με αρχές: κρατούσε την οικογένειά του μακριά από τις επιχειρήσεις του — οι δύο γυναίκες του πίστευαν ότι ήταν επιχειρηματίας — και παρότι δεν είχε ενδοιασμούς να σκοτώσει οποιονδήποτε άνδρα, δεν σκότωνε γυναίκες. Στην πραγματικότητα, σταμάτησε να μιλά στον μεγαλύτερο αδελφό του, Joseph, μετά την αποκάλυψη ότι είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 14χρονη κοπέλα.

Για τον Kuklinski, ο φόνος ανδρών ήταν «νόμιμη δραστηριότητα», ενώ η βλάβη σε γυναίκες ήταν αμαρτία. Αυτή ήταν η χρυσή του αρχή — με μία εξαίρεση: συνηθισμένος να «παιδεύει» τις δύο συζύγους και τις κόρες του με ξυλοδαρμούς.

Μεγαλώνοντας μέσα στη βία

Η οικογενειακή βία ήταν το πρώτο πράγμα που γνώρισε ο Richard σχεδόν από τη στιγμή που γεννήθηκε στη Νέα Τζέρσεϊ, στις 11 Απριλίου 1935. Ο πατέρας του, Stanley —όπως ονόμασε τον εαυτό του φτάνοντας στις ΗΠΑ— ήταν Πολωνός μετανάστης που εργαζόταν στις σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ η μητέρα του, Anna McNally, κόρη Ιρλανδών μεταναστών, μοιραζόταν τον χρόνο της ανάμεσα στη δουλειά σε εργοστάσιο κρέατος και την εκκλησία.

Και οι δύο τον χτυπούσαν, αλλά για διαφορετικούς λόγους: ο Stanley όταν έπινε και γύριζε μεθυσμένος, η Anna με μια σκούπα για να τον ωθήσει να ακολουθήσει τις διδασκαλίες της Βίβλου.

Οι αμέτρητοι ξυλοδαρμοί τον μετέτρεψαν σε ντροπαλό και κλειστό αγόρι, στόχο μπούλινγκ και κοροϊδίας από συμμαθητές και γκάνγκστερ της γειτονιάς. Αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τη βία των συνομηλίκων, άρχισε να εκτονώνει την οργή του στα ζώα: βασάνιζε και στραγγάλιζε γάτες και σκύλους. Σταμάτησε μόνο όταν πιάστηκε να καίει μια γάτα γείτονα, προκαλώντας σκάνδαλο και έναν ακόμη ξυλοδαρμό από τον πατέρα του.

Ωστόσο, η έκρηξη της βίας μέσα του ήρθε στα 13 του χρόνια, όταν μια συμμορία της γειτονιάς, με επικεφαλής τον Charlie Lane, τον χτύπησε ανελέητα. Εκείνο το βράδυ, ο Richard αποφάσισε να πάρει εκδίκηση: περίμενε τον Charlie σε μια σκοτεινή γωνία, τον χτύπησε με σιδερένιο λοστό, και μόλις τον έριξε κάτω, συνέχισε να τον δέρνει μέχρι που ξεψύχησε σε μια λίμνη αίματος. Στη συνέχεια του έβγαλε τα δόντια και του έκοψε τα δάχτυλα. Η αστυνομία δεν τον υποψιάστηκε ποτέ — η αίσθηση ατιμωρησίας που απέκτησε τότε τον συνόδευε σε όλη του την εγκληματική καριέρα.

Ο εκτελεστής της Μαφίας

Η πώληση πειρατικών πορνογραφικών φιλμ τον έφερε σε επαφή με τη Μαφία της Νέας Υόρκης. Σύντομα, η οικογένεια Γκάμπινο του πρόσφερε δουλειά: ως εκτελεστής και εισπράκτορας χρεών. Για να γίνει αποδεκτός, έπρεπε να περάσει δοκιμασία: να διαλέξει ένα θύμα και να το εκτελέσει. Ο Kuklinski το έκανε, σκοτώνοντας έναν περαστικό με ένα πυροβόλο όπλο. Η αμοιβή του για τον πρώτο φόνο ήταν 5.000 δολάρια.

Ακολούθησε σειρά συμβολαίων θανάτου, με ποικιλία μεθόδων: όπλα, μαχαίρια, σιδερένιοι λοστοί, κυάνιο. Τα σώματα συνήθως τα έβαζε σε βαρέλια με λάδι και τα πέταγε σε λίμνες. Όταν οι δουλειές περιλάμβαναν να κάνουν τα θύματα να υποφέρουν, τα βασάνιζε ανελέητα, τα έδενε, τα έκοβε και τα άφηνε ζωντανά σε σπηλιές γεμάτες αρουραίους. Για να ελέγξουν οι εργοδότες του ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε, τα κατέγραφε σε βίντεο. Σύντομα, η αμοιβή του ανά συμβόλαιο είχε φτάσει τα 50.000 δολάρια.

Ο “Iceman” και τα παγωμένα πτώματα

Το παρατσούκλι “Iceman” δεν προήλθε μόνο από τη ψυχρή του φύση, αλλά και από την πρακτική να παγώνει τα θύματα για να παραπλανεί τις αρχές. Η πρώτη δοκιμή έγινε το 1981 με τον Louis Masgay, που τον δολοφόνησε για 95.000 δολάρια από πορνογραφικά φιλμ. Το πτώμα φυλάχθηκε δύο χρόνια σε ψυγείο πριν το εγκαταλείψουν σε πάρκο. Η μέθοδος αυτή τον έκανε ακόμη πιο ατιμώρητο, αλλά και πιο παρανοϊκό: σκότωνε οποιονδήποτε συνεργό θεωρούσε απειλή για τη ζωή του.

Η αποκάλυψη έγινε χάρη σε έναν ικανό ιατροδικαστή που βρήκε μικρούς κρυστάλλους πάγου στο πτώμα του Masgay, αποκαλύπτοντας ότι ο θάνατος δεν ήταν πρόσφατος. Από εκεί ξεκίνησαν οι έρευνες που οδήγησαν τον Agent Dominick Polifrone του ATF να εισχωρήσει στον υπόκοσμο με ψευδώνυμο, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Kuklinski.

Μετά από δύο χρόνια επαφών, ο “Iceman” άρχισε να μιλά και να παραδέχεται εγκλήματα ενώ η συνομιλία του ηχογραφούνταν. Στις 17 Δεκεμβρίου 1986, η ομοσπονδιακή αστυνομία τον συνέλαβε στο σπίτι του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Δύο χρόνια αργότερα, καταδικάστηκε σε δύο ισόβια για έξι φόνους. Από εκείνη τη στιγμή, χωρίς τίποτα να χάσει, άρχισε να εξομολογείται δεκάδες ακόμη δολοφονίες που δεν είχαν συσχετιστεί μαζί του ποτέ.

Ο Richard Kuklinski πέθανε στη φυλακή στις 5 Μαρτίου 2006, σε ηλικία 70 ετών, χωρίς ποτέ να δείξει τύψεις. “Δεν σκότωνα μόνο για λογαριασμό, σκότωνα και χωρίς λόγο. Αν κάποιος με κοίταζε στραβά, τον σκότωνα, τον μαχαιρώνω ή τον πυροβολούσα. Δεν ένιωσα ποτέ τίποτα,” είχε πει σε μια από τις πολλές συνεντεύξεις του στη φυλακή.