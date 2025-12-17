Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Ταλαιπωρείται από λοίμωξη του αναπνευστικού 

Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος 

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείο της Ζακύνθου νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του καθώς μάλιστα είχε και επαφή με στενούς συνεργάτες του. Φαίνεται πως ταλαιπωρείται από λοίμωξη του αναπνευστικού η οποία ωστόσο υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.

