Χρυσός και ασήμι στα ύψη: Οι… Βασιλιάδες της αγοράς «ξαναχτυπούν»

Η τιμή στο χρυσό και το ασήμι έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο από την αρχή του 2025, με τους επενδυτές να στρέφονται σε αυτά τα πολύτιμα μέταλλα ως ασφαλή «καταφύγια», κυρίως λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και της χρηματοπιστωτικής αβεβαιότητας.

Ο χρυσός, παραδοσιακά η ισχυρότερη επενδυτική «ασπίδα» σε περιόδους κρίσης, εξακολουθεί να θεωρείται το βασικό μέσο για προστασία από πληθωριστικά φαινόμενα και νομισματικές αβεβαιότητες, ενώ το ασήμι, αν και πιο ευμετάβλητο, ακολουθεί αντίστοιχη τάση.

Η αυξανόμενη ζήτηση για το ασήμι, τόσο στον βιομηχανικό τομέα όσο και ως μέσο επένδυσης, ενισχύεται από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την τεχνολογία, με αποτέλεσμα να «εκτινάσσεται» σε νέα ιστορικά επίπεδα.

Όπως έχει γράψει το Newsbomb και η Αμαλία Κάτζου, η επένδυση στο ασήμι αποτελεί έναν τρόπο διασφάλισης απέναντι στην υποτίμηση του νομίσματος λόγω υπερβολικής εκτύπωσης χρήματος ή αμφιλεγόμενης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Το ασήμι έσπασε το «φράγμα» των 50 δολαρίων

Η τιμή της ουγγιάς αργύρου, που άρχισε τον Ιανουάριο από τα 28,9 δολάρια, ακολούθησε ανοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή η τάση συνεχίστηκε για πέντε διαδοχικούς μήνες αλλά και τον Οκτώβριο, φτάνοντας σήμερα (09/10) τα 51,23 δολάρια και καταρρίπτοντας το ρεκόρ.

Από την αρχή του έτους, η τιμή στο ασήμι ανά ουγγιά έχει αποφέρει στους επενδυτές απόδοση ύψους 75,2%.

