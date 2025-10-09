Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

Από τους «γκουρού» της Wall Street, έως τον τελευταίο επενδυτή· η γενικότερη αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία ωθεί τους ειδικούς στην αγορά χρυσού, «εκτινάσσοντας» τη ζήτηση και καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Στην Ελλάδα, οι κάτοχοι χρυσών λιρών είδαν μία μεγάλη ευκαιρία αποκόμισης κερδών. Οι πωλήσεις χρυσών λιρών κατά το εννεάμηνο του 2025 υπερέβησαν τις νέες αγορές, αντιστρέφοντας την τάση των προηγούμενων μηνών, περίοδο κατά την οποία οι αγορές ήταν περισσότερες από τις πωλήσεις.

Ήδη το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, οι αγοραπωλησίες χρυσού έφτασαν τα 110.000 κομμάτια και η πλειοψηφία αφορά πωλήσεις από ιδιώτες που επωφελούνται από την ευνοϊκή συγκυρία ανόδου της τιμής του πολύτιμου μετάλλου για να ρευστοποιήσουν κέρδη.

Με βάση τα στοιχεία, οι πωλήσεις από ιδιώτες έφτασαν τα 70.000 κομμάτια, ενώ, περί τις 40.000 ήταν περίπου οι αγορές από ιδιώτες την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής».

Στη χώρα μας, η δυνατότητα αγοράς ή πώλησης χρυσών λιρών επίσημα γίνεται αποκλειστικά από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς, που διατηρεί τα δικά της αποθέματα και είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα στη χώρα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας.

Πέρα από τις λίρες χρυσού, τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Τράπεζα Πειραιώς πωλούν ή αγοράζουν ράβδους χρυσού.

Η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας διαμορφώνεται από την Τετάρτη (08/10) στα 922,46 ευρώ, ενώ, η τιμή αγοράς ανέρχεται στα 787,31 ευρώ, σύμφωνα με το δελτίο τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Την αντίστοιχη περίοδο πριν από έναν χρόνο, η τιμή πώλησης ήταν 652,34 ευρώ και η τιμή αγοράς 546,45 ευρώ. Μέσα σε έναν χρόνο, επομένως, η αξία της χρυσής λίρας έχει αυξηθεί κατά 41,4%.

Πολύ κοντά –στα 921,5 ευρώ– είναι η τιμή πώλησης από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ, η τιμή αγοράς ανέρχεται στα 787,6 ευρώ.

Από τις κοινωνικές υποχρεώσεις στην κρίση χρέους

Η σχέση των Ελλήνων με τον χρυσό ήταν διαχρονικά ισχυρή, καθώς αποτελούσε «άγκυρα» σταθερότητας απέναντι στην πολιτική και οικονομική αστάθεια με έντονο ακόμη και το πολιτισμικό στοιχείο, καθώς συνδέθηκε και με τη συνέχεια της οικογένειας, οι οποίες κρατούσαν λίρες από γενιά σε γενιά. Πέραν αυτών που αγοράζουν λίρες ως επένδυση, αρκετοί είναι και εκείνοι που αγοράζουν λίρες ως δώρο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως ένας γάμος, τα βαφτίσια κ.ά.

Η σχέση των Ελλήνων με τον χρυσό αναθερμάνθηκε έντονα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν ο φόβος της πτώχευσης είχε ενσκήψει πάνω από τη χώρα και οδήγησε πολλούς σε αγορές χρυσών λιρών.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2010, η Τράπεζα της Ελλάδος πούλησε 194.475 κομμάτια, τον μεγαλύτερο αριθμό της τελευταίας 20ετίας, ενώ το 2011 οι πωλήσεις έφτασαν τα 146.887 κομμάτια.

Μετά το 2015, οι αγοραπωλησίες έπεσαν κάτω από τα 100.000 κομμάτια τον χρόνο, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές που γίνονται μέσω της Τράπεζας αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο περίπου των συνολικών συναλλαγών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος γίνεται μέσω της Πειραιώς.

Οι συναλλαγές της κεντρικής τράπεζας το 2024 ήταν κυρίως αγορές χρυσού (συγκεκριμένα 48.328 κομμάτια το 2024), ενώ μόλις 7.182 κομμάτια ήταν οι πωλήσεις χρυσών λιρών. Μέσα από τα δύο αυτά βασικά κανάλια –Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς– διακινήθηκαν το 2024 συνολικά 150.000 κομμάτια.

Ανεπίσημο κανάλι αποτελούν τα ενεχυροδανειστήρια, οι συναλλαγές μέσω των οποίων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν διαθέτουν σε όλες τις περιπτώσεις τους εξειδικευμένους πιστοποιητές για την αξιολόγηση των χρυσών νομισμάτων που φέρουν διάφορα χαρακτηριστικά ανάλογα με την προέλευσή τους ή ακόμη και τη χρήση τους.

Στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, είναι το βάρος της, που είναι 7,988 γραμμάρια, η διάμετρος στα 22,05 χιλιοστά, το πάχος στα 1,52 χιλιοστά και η καθαρότητα του χρυσού που μετρείται στα 22 καράτια.

Ο χρυσός έχει πολλές ιδιαιτερότητες και γι’ αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εξειδικευμένα στελέχη που μηδενίζουν το πιθανό ρίσκο που έχει να κάνει με τον χρυσό, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη.

Μία λίρα μπορεί να έχει χτυπήματα ή κάποια φθορά στην περίμετρο και γι’ αυτό μπορεί να αξιολογηθεί σε τιμή χαμηλότερη σε σύγκριση με μία λίρα Αγγλίας που δεν έχει υποστεί τέτοιου είδους ταλαιπωρία. Μπορεί, επίσης, να είναι και λιποβαρής λόγω της χρήσης και έτσι το βάρος να είναι λιγότερο από το επιτρεπτό, γεγονός το οποίο επηρεάζει επίσης την τιμή της.

