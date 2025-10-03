Υποχώρησε το δολάριο, ρεκόρ ο χρυσός έπειτα από το shutdown στις ΗΠΑ

Ο δείκτης του δολαρίου (DXY00) υποχώρησε κατά -0,06% την Τετάρτη και σημείωσε χαμηλό μιας εβδομάδας, εν αντιθέσει με τον χρυσό που ενισχύθηκε.

Το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ την Τετάρτη επηρέασε αρνητικά το αμερικανικό νόμισμα. Το δολάριο σημείωσε περαιτέρω απώλειες την Τετάρτη λόγω της αδυναμίας της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της μεταβολής της απασχόλησης ADP για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο.

Οι αρνητικές ειδήσεις για την αγορά εργασίας αύξησαν επίσης τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων της Fed κατά τη συνεδρίαση της FOMC στις 28-29 Οκτωβρίου στο 100% στην αγορά swaps. Το δολάριο ανέκαμψε από τα χειρότερα επίπεδα της Τετάρτης, μετά την αύξηση του δείκτη ISM για τον τομέα της μεταποίησης τον Σεπτέμβριο, η οποία ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 μηνών.

Η μεταβολή της απασχόλησης ADP στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο μειώθηκε απροσδόκητα κατά -32.000, χαμηλότερα από τις προσδοκίες για αύξηση +51.000 και η μεγαλύτερη μείωση σε 2,5 χρόνια. Επίσης, η απασχόληση ADP τον Αύγουστο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε -3.000 από τα +54.000 που είχαν αναφερθεί προηγουμένως.

Ο δείκτης ISM για τον τομέα της μεταποίησης στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά +0,4 σε υψηλό 7 μηνών, στα 49,1, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες για 49,0. Ο υποδείκτης ISM για τις τιμές που καταβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά -1,8 σε χαμηλό 8 μηνών, στα 61,9, υπολείποντας των προσδοκιών για 62,7.

Οι αγορές αποτιμούν με 100% πιθανότητα μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC στις 28-29 Οκτωβρίου.

Η αδυναμία του δολαρίου στήριξε τα μέτρια κέρδη του ευρώ

Το EUR/USD (^EURUSD) αυξήθηκε κατά +0,02% την Τετάρτη και σημείωσε υψηλό 1 εβδομάδας. Η αδυναμία του δολαρίου την Τετάρτη στήριξε τα μέτρια κέρδη του ευρώ. Επίσης, η ανοδική αναθεώρηση του δείκτη PMI μεταποίησης της S&P για την ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο ήταν θετική για το ευρώ.

Το ευρώ έχει επίσης την υποστήριξη της απόκλισης των κεντρικών τραπεζών, καθώς οι αγορές θεωρούν ότι η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων, ενώ η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια περίπου δύο ακόμη φορές μέχρι το τέλος του έτους.

Ο δείκτης PMI της S&P για τον τομέα της μεταποίησης στην ευρωζώνη αναθεωρήθηκε ανοδικά κατά +0,3 σε 49,8 από το προηγούμενο 49,5.

Ο δείκτης CPI της ευρωζώνης για τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά +2,2% σε ετήσια βάση από +2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Ο βασικός δείκτης CPI για τον Σεπτέμβριο παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Αύγουστο στο +2,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Τα swaps αποτιμούν σε 1% την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου.

Ασφαλές καταφύγιο ο χρυσός

Ο χρυσός για το Δεκέμβριο (GCZ25) έκλεισε την Τετάρτη με άνοδο +24,30 (+0,63%) και το ασήμι Δεκεμβρίου (SIZ25) έκλεισε με άνοδο +1,039 (+2,23%).

Επίσης, το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης την Τετάρτη ενίσχυσε τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα ως ασφαλές καταφύγιο.



Τα πολύτιμα μέταλλα συνεχίζουν να λαμβάνουν στήριξη ως ασφαλές καταφύγιο λόγω της αβεβαιότητας που συνδέεται με τους αμερικανικούς δασμούς, τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις. Επίσης, οι επιθέσεις του Προέδρου Τραμπ κατά της ανεξαρτησίας της Fed ενισχύουν τη ζήτηση για χρυσό, καθώς προσπαθεί να απολύσει τον κυβερνήτη της Fed, Cook.