Υποχώρησε το δολάριο, ρεκόρ ο χρυσός έπειτα από το shutdown στις ΗΠΑ

Οι αγορές αποτιμούν με 100% πιθανότητα μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC στις 28-29 Οκτωβρίου

Μάνος Χατζηγιάννης

Υποχώρησε το δολάριο, ρεκόρ ο χρυσός έπειτα από το shutdown στις ΗΠΑ
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δείκτης του δολαρίου (DXY00) υποχώρησε κατά -0,06% την Τετάρτη και σημείωσε χαμηλό μιας εβδομάδας, εν αντιθέσει με τον χρυσό που ενισχύθηκε.

Το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ την Τετάρτη επηρέασε αρνητικά το αμερικανικό νόμισμα. Το δολάριο σημείωσε περαιτέρω απώλειες την Τετάρτη λόγω της αδυναμίας της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της μεταβολής της απασχόλησης ADP για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο.

Οι αρνητικές ειδήσεις για την αγορά εργασίας αύξησαν επίσης τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων της Fed κατά τη συνεδρίαση της FOMC στις 28-29 Οκτωβρίου στο 100% στην αγορά swaps. Το δολάριο ανέκαμψε από τα χειρότερα επίπεδα της Τετάρτης, μετά την αύξηση του δείκτη ISM για τον τομέα της μεταποίησης τον Σεπτέμβριο, η οποία ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 μηνών.

Η μεταβολή της απασχόλησης ADP στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο μειώθηκε απροσδόκητα κατά -32.000, χαμηλότερα από τις προσδοκίες για αύξηση +51.000 και η μεγαλύτερη μείωση σε 2,5 χρόνια. Επίσης, η απασχόληση ADP τον Αύγουστο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε -3.000 από τα +54.000 που είχαν αναφερθεί προηγουμένως.

Ο δείκτης ISM για τον τομέα της μεταποίησης στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά +0,4 σε υψηλό 7 μηνών, στα 49,1, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες για 49,0. Ο υποδείκτης ISM για τις τιμές που καταβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά -1,8 σε χαμηλό 8 μηνών, στα 61,9, υπολείποντας των προσδοκιών για 62,7.

Οι αγορές αποτιμούν με 100% πιθανότητα μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC στις 28-29 Οκτωβρίου.

Η αδυναμία του δολαρίου στήριξε τα μέτρια κέρδη του ευρώ

Το EUR/USD (^EURUSD) αυξήθηκε κατά +0,02% την Τετάρτη και σημείωσε υψηλό 1 εβδομάδας. Η αδυναμία του δολαρίου την Τετάρτη στήριξε τα μέτρια κέρδη του ευρώ. Επίσης, η ανοδική αναθεώρηση του δείκτη PMI μεταποίησης της S&P για την ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο ήταν θετική για το ευρώ.

Το ευρώ έχει επίσης την υποστήριξη της απόκλισης των κεντρικών τραπεζών, καθώς οι αγορές θεωρούν ότι η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων, ενώ η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια περίπου δύο ακόμη φορές μέχρι το τέλος του έτους.

Ο δείκτης PMI της S&P για τον τομέα της μεταποίησης στην ευρωζώνη αναθεωρήθηκε ανοδικά κατά +0,3 σε 49,8 από το προηγούμενο 49,5.

Ο δείκτης CPI της ευρωζώνης για τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά +2,2% σε ετήσια βάση από +2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Ο βασικός δείκτης CPI για τον Σεπτέμβριο παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Αύγουστο στο +2,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προσδοκίες.
Τα swaps αποτιμούν σε 1% την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου.

Ασφαλές καταφύγιο ο χρυσός

Ο χρυσός για το Δεκέμβριο (GCZ25) έκλεισε την Τετάρτη με άνοδο +24,30 (+0,63%) και το ασήμι Δεκεμβρίου (SIZ25) έκλεισε με άνοδο +1,039 (+2,23%).

Επίσης, το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης την Τετάρτη ενίσχυσε τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα ως ασφαλές καταφύγιο.

Τα πολύτιμα μέταλλα συνεχίζουν να λαμβάνουν στήριξη ως ασφαλές καταφύγιο λόγω της αβεβαιότητας που συνδέεται με τους αμερικανικούς δασμούς, τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις. Επίσης, οι επιθέσεις του Προέδρου Τραμπ κατά της ανεξαρτησίας της Fed ενισχύουν τη ζήτηση για χρυσό, καθώς προσπαθεί να απολύσει τον κυβερνήτη της Fed, Cook.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Νεκρός 40χρονος Αφγανός με τραύματα από μαχαίρι

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και οι γαλάζιες «ενέσεις» τόνωσης ηθικού

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται η απόκτηση της 4ης φρεγάτας: «Θέλουμε τις Belh@rra για αστυνόμευση στις ελληνικές ΑΟΖ, είπε ο Δένδιας

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ - Γιατί μένουν εκτός 3 γιοι του

09:49ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνική αντι-NAVTEX ως απάντηση της τουρκικής για το «Πίρι Ρέις»

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της Γάζας - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Suzuki Jimny πιο «άγριο» από ποτέ

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη - Βίντεο

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Σκάφος προσάραξε σε αβαθή - Περιπέτεια για τους Γερμανούς επιβάτες

09:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρησε το δολάριο, ρεκόρ ο χρυσός έπειτα από το shutdown στις ΗΠΑ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: Η Χαμάς θα συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αν γίνουν αλλαγές

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Πάπας Λέων επικρίνει τον Τραμπ και εξοργίζει τους συντηρητικούς της Καθολικής Εκκλησίας

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα του Χαμόγελου: Πώς το Smiley Face έγινε παγκόσμιο σύμβολο ευγένειας και αισιοδοξίας

09:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα στοιχεία: Tο φεγγάρι του Κρόνου, ο Εγκέλαδος, θα μπορούσε να υποστηρίξει ζωή

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί παραιτήθηκε ο διευθυντής του Μουσείου Αϊζενχάουερ: Το παρασκήνιο με Τραμπ και βασιλιά Κάρολο

08:50WHAT THE FACT

Ανακάλυψη σε βάθος 470 χλμ - Ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για ένα από τα πιο σκληρά υλικά στον κόσμο

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο για τον θάνατο της Μαρίας Νιώτη

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα ανακοινώνεται η ποινή του Diddy: Ζητάει «έλεος» από τον δικαστή

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ - Γιατί μένουν εκτός 3 γιοι του

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

09:49ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνική αντι-NAVTEX ως απάντηση της τουρκικής για το «Πίρι Ρέις»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη - Βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται η απόκτηση της 4ης φρεγάτας: «Θέλουμε τις Belh@rra για αστυνόμευση στις ελληνικές ΑΟΖ, είπε ο Δένδιας

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος έλεγε «συλλυπητήρια» σε βίντεο - Βαρύ το κατηγορητήριο για τον θάνατο της Μαρίας Νιώτη

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Στο Κρατικό Νίκαιας για ιατρικές εξετάσεις - Βρίσκεται στη 19η μέρα απεργίας

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: Η Χαμάς θα συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αν γίνουν αλλαγές

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού - Απελπισία η κίνηση στους δρόμους

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ