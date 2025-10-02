Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

Μια ανακάλυψη που μοιάζει να βγήκε από ταινία επιστημονικής φαντασίας μπορεί να αλλάξει ριζικά την παγκόσμια οικονομία.

Η NASA, σε συνεργασία με τη SpaceX του Έλον Μασκ, ετοιμάζει αποστολή προς τον αστεροειδή Psyche 16, έναν μεταλλικό κολοσσό που κρύβει στα σπλάχνα του χρυσό, πλατίνα, νικέλιο και σίδηρο αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων – ποσό ικανό να μετατρέψει κάθε κάτοικο της Γης σε πολυεκατομμυριούχο.

Ο αστεροειδής που μπορεί να αλλάξει την οικονομία του πλανήτη

Ο Psyche 16 εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1852 και βρίσκεται στη ζώνη ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Με διάμετρο περίπου 200 χιλιομέτρων, ξεχωρίζει από τους περισσότερους αστεροειδείς, που είναι κυρίως βραχώδεις, καθώς αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από πολύτιμα μέταλλα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι πιθανότατα πρόκειται για τον εκτεθειμένο πυρήνα ενός πρωτοπλανήτη που έχασε τα εξωτερικά του στρώματα εξαιτίας βίαιων συγκρούσεων πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η ανάλυση δεδομένων από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε σημάδια οξείδωσης αλλά και ίχνη νερού στην επιφάνεια του αστεροειδή, στοιχεία που τον καθιστούν όχι μόνο μια ανεκτίμητη «διαστημική φλέβα» αλλά και ένα φυσικό εργαστήριο που μπορεί να αποκαλύψει μυστικά για τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος.

Η αποστολή προς το διαστημικό κοίτασμα

Η αποστολή Psyche της NASA εκτοξεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023 και βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Το σκάφος αναμένεται να φτάσει στον αστεροειδή το 2029 και θα τον μελετήσει σε τροχιά για δύο χρόνια. Ο στόχος είναι διπλός: αφενός η καταγραφή και κατανόηση της γεωλογικής του ιστορίας και αφετέρου η αξιολόγηση της δυνατότητας εξόρυξης των πολύτιμων μετάλλων του.

Το όνειρο και οι κίνδυνοι της εξόρυξης στο Διάστημα

Η προοπτική εξόρυξης ενός τόσο τεράστιου κοιτάσματος έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις για το μέλλον της διαστημικής μεταλλευτικής βιομηχανίας, αλλά και για τις ηθικές και νομικές προεκτάσεις της εκμετάλλευσης εξωγήινων πόρων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μαζική εισαγωγή τέτοιων ποσοτήτων χρυσού και άλλων μετάλλων στην παγκόσμια αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση των τιμών και ανατροπή των ισορροπιών στο διεθνές οικονομικό σύστημα.