Οι «γκουρού» της Wall Street συμβουλεύουν: «Αγοράστε χρυσό»

Μερικές από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της Wall Street έχει ένα μήνυμα για τους επενδυτές: «Αγοράστε χρυσό».

Το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται σε… φρενήρη πορεία και διανύει την καλύτερη χρονιά του, μετά το 1979.

Οι Ρέι Ντάλιο, Τζέφρι Γκάντλαχ και Ντέιβιντ Άινχορν είναι μεταξύ των «θρύλων» των επενδύσεων που συνιστούν αυτό το βήμα.

Οι επενδυτές έχουν πολλούς λόγους το 2025 να λάβουν τη σύσταση σοβαρότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ο χρυσός απολαμβάνει άνοδο της τάξεως του 38% από την αρχή του έτους.

Αυτό υποστηρίχθηκε από τις ανησυχίες για τον υψηλότερο πληθωρισμό, τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα του αμερικανικού χρέους.

Μερικοί από τους επενδυτικούς κολοσσούς υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να προσθέσετε χρυσό και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο.

Ο Ρέι Ντάλιο, ιδρυτής της Bridgewater και βετεράνος των hedge fund (σ.σ. επενδυτικό ταμείο αντιστάθμισης κινδύνου), ο οποίος είναι και δισεκατομμυριούχος, ανέφερε πως πιστεύει ότι ο χρυσός και άλλα μη νομίσματα θα καταστούν τελικά πολυτιμότερα από τα παραδοσιακά νομίσματα. Αυτό οφείλεται στις πιέσεις από τα αυξανόμενα ελλείμματα σε όλο τον κόσμο, όπως σημειώνει.

Το δημόσιο χρέος είναι εγγενώς πληθωριστικό και μπορεί, επίσης, να κάνει τους επενδυτές να είναι πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά την κατοχή του νομίσματος ή των περιουσιακών στοιχείων μίας χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει στους επενδυτές να τροποποιήσουν τις επόμενες κινήσεις τους, διαθέτοντας το 10% του συνολικού ενεργητικού τους σε χρυσό.

Ο «βασιλιάς των ομολόγων» της Wall Street, Τζέφρι Γκάντλαχ, ανέφερε το χρυσό μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών ιδεών στο τρέχον μακροοικονομικό κλίμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ασφαλές καταφύγιο μπορεί να προστατεύσει τους επενδυτές από τον υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς και από τις πιθανές συνέπειες του αυξανόμενου χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπληρώνοντας πως πιστεύει ότι το αμερικανικό δολάριο θα παραμείνει αδύναμο.

Οι επενδυτές που διαθέτουν έως και το 25% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό, «δεν υπερβάλλουν», όπως εκτίμησε σε συνέντευξη στο CNBC αυτήν την εβδομάδα. «Πιστεύω ότι είναι μία πολιτική ασφάλειας. Βρίσκεται σε φάση ανόδου λόγω του αδύναμου δολαρίου και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί», υπογράμμισε.

Τέλος, προβλέπει ότι ο χρυσός θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια έως το τέλος του έτους, σημειώνοντας άνοδο ύψους 8% από τα τρέχοντα επίπεδα.