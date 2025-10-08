Χρυσός: Νέο ιστορικό ρεκόρ - Έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά και άγγιξε νέο ρεκόρ χθες (7/10), καθώς οι επενδυτές αναζητούν μαζικά ασφάλεια από την αυξανόμενη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, παράλληλα με τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 0,5% στα 4.002,53 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο κέρδισαν 0,5% στα 4.025 δολάρια ανά ουγγιά. Παραδοσιακά, ο χρυσός θεωρείται ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους αστάθειας. Η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 52% από την αρχή του έτους, μετά από άνοδο 27% το 2024.

«Υπάρχει τόσο μεγάλη πίστη σε αυτή τη συναλλαγή αυτή τη στιγμή που η αγορά θα αναζητήσει τον επόμενο μεγάλο στρογγυλό αριθμό, που είναι τα 5.000, με την Fed να είναι πιθανό να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια», δήλωσε ο Tάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων. «Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο δρόμο, όπως μια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ή την Ουκρανία, αλλά οι βασικοί παράγοντες του εμπορίου, το τεράστιο και αυξανόμενο χρέος, η διαφοροποίηση των αποθεματικών και το ασθενέστερο δολάριο είναι απίθανο να αλλάξουν μεσοπρόθεσμα».

Το ράλι του πολύτιμου μετάλλου οφείλεται σε ένα μείγμα παραγόντων, όπως οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, η συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, οι ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, οι εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού και το αδύναμο δολάριο.

Το «shutdown» της κυβέρνησης των ΗΠΑ που εισήλθε στην έβδομη ημέρα του χθες (7/10) ανέβαλε την δημοσίευση βασικών οικονομικών δεικτών, αναγκάζοντας τους επενδυτές να βασίζονται σε δευτερογενή, μη κυβερνητικά δεδομένα για να εκτιμήσουν το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των μειώσεων των επιτοκίων από την Fed.

Οι επενδυτές προεξοφλούν τώρα μια μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed αυτόν τον μήνα, με μια επιπλέον μείωση 25 μονάδων βάσης να αναμένεται τον Δεκέμβριο. Επιπλέον, η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία και την Ιαπωνία έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για την επενδυτική ασφάλεια του χρυσού.

Το Σύνδρομο «Fomo» στον χρυσό

Η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970, τροφοδοτείται και από το φαινόμενο του Fomo (Fear of Missing Out, ο φόβος του να χάσεις κάτι ή να αφήσεις κάποια ευκαιρία να πάει χαμένη), τον φόβο δηλαδή των επενδυτών ότι θα χάσουν μια επικερδή ευκαιρία. Καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, ολοένα και περισσότεροι εισέρχονται στην αγορά, δημιουργώντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο ανόδου. Η δυναμική αυτή έχει ενισχυθεί από τα μέσα ενημέρωσης και τις αναλύσεις που προβάλλουν συνεχώς τη «λάμψη» του χρυσού ως επενδυτικό καταφύγιο.

«Είναι το φαινόμενο Fomo», εξηγεί ο Λούκα Παολίνι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Pictet Asset Management, αναφερόμενος στον «φόβο της απώλειας» που θεωρείται επίσης ότι τροφοδοτεί τα τεράστια κέρδη των μετοχών τεχνολογίας megacap και άλλων αγορών. «Ο χρυσός έχει γίνει τόσο σημαντικός... που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Φτάνει σε ένα επίπεδο όπου είναι αδύνατο να μην τον κατέχεις».

Η αγορά έχει «τρελαθεί λίγο», πρόσθεσε ο Νίκι Σιλς αναλυτής στην εταιρεία συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων MKS Pamp, προσθέτοντας ότι ο «κινητήριος μοχλός που άλλαξε τα δεδομένα» ήταν οι εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), ένα φθηνό και δημοφιλές επενδυτικό μέσο που χρησιμοποιείται τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές.

Οι καθαρές εισροές σε ETF που υποστηρίζονται από χρυσό αυξήθηκαν στα 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει μέχρι στιγμής το 2025. Η ποσότητα χρυσού που κατέχουν αυτά τα ETF έχει ξεπεράσει τους 3.800 τόνους, κοντά στο αποκορύφωμά της δηλαδή κατά τη διάρκεια του sell-off σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία λόγω της πανδημίας.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι οι επενδυτές αγοράζουν χρυσό, παρά το γεγονός ότι η τιμή είναι υψηλή, και αυτό ενισχύει περαιτέρω την κίνηση», καταλήγει ο αναλυτής της UBS, Τζοβάνι Σταουνόβο. Η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 0,5% στα 48,03 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 2,2% στα 1.653,21 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 1,3% στα 1.355,32 δολάρια.

Διαβάστε επίσης