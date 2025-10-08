Χρυσός: Νέο ιστορικό ρεκόρ - Έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Ο χρυσός ενισχύεται σε ιστορικό ράλι, ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια/ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία

Newsbomb

Χρυσός: Νέο ιστορικό ρεκόρ - Έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά και άγγιξε νέο ρεκόρ χθες (7/10), καθώς οι επενδυτές αναζητούν μαζικά ασφάλεια από την αυξανόμενη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, παράλληλα με τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 0,5% στα 4.002,53 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο κέρδισαν 0,5% στα 4.025 δολάρια ανά ουγγιά. Παραδοσιακά, ο χρυσός θεωρείται ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους αστάθειας. Η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 52% από την αρχή του έτους, μετά από άνοδο 27% το 2024.

«Υπάρχει τόσο μεγάλη πίστη σε αυτή τη συναλλαγή αυτή τη στιγμή που η αγορά θα αναζητήσει τον επόμενο μεγάλο στρογγυλό αριθμό, που είναι τα 5.000, με την Fed να είναι πιθανό να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια», δήλωσε ο Tάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων. «Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο δρόμο, όπως μια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ή την Ουκρανία, αλλά οι βασικοί παράγοντες του εμπορίου, το τεράστιο και αυξανόμενο χρέος, η διαφοροποίηση των αποθεματικών και το ασθενέστερο δολάριο είναι απίθανο να αλλάξουν μεσοπρόθεσμα».

Το ράλι του πολύτιμου μετάλλου οφείλεται σε ένα μείγμα παραγόντων, όπως οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, η συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, οι ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, οι εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού και το αδύναμο δολάριο.

Το «shutdown» της κυβέρνησης των ΗΠΑ που εισήλθε στην έβδομη ημέρα του χθες (7/10) ανέβαλε την δημοσίευση βασικών οικονομικών δεικτών, αναγκάζοντας τους επενδυτές να βασίζονται σε δευτερογενή, μη κυβερνητικά δεδομένα για να εκτιμήσουν το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των μειώσεων των επιτοκίων από την Fed.

Οι επενδυτές προεξοφλούν τώρα μια μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed αυτόν τον μήνα, με μια επιπλέον μείωση 25 μονάδων βάσης να αναμένεται τον Δεκέμβριο. Επιπλέον, η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία και την Ιαπωνία έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για την επενδυτική ασφάλεια του χρυσού.

Το Σύνδρομο «Fomo» στον χρυσό

Η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970, τροφοδοτείται και από το φαινόμενο του Fomo (Fear of Missing Out, ο φόβος του να χάσεις κάτι ή να αφήσεις κάποια ευκαιρία να πάει χαμένη), τον φόβο δηλαδή των επενδυτών ότι θα χάσουν μια επικερδή ευκαιρία. Καθώς οι τιμές ανεβαίνουν, ολοένα και περισσότεροι εισέρχονται στην αγορά, δημιουργώντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο ανόδου. Η δυναμική αυτή έχει ενισχυθεί από τα μέσα ενημέρωσης και τις αναλύσεις που προβάλλουν συνεχώς τη «λάμψη» του χρυσού ως επενδυτικό καταφύγιο.

«Είναι το φαινόμενο Fomo», εξηγεί ο Λούκα Παολίνι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Pictet Asset Management, αναφερόμενος στον «φόβο της απώλειας» που θεωρείται επίσης ότι τροφοδοτεί τα τεράστια κέρδη των μετοχών τεχνολογίας megacap και άλλων αγορών. «Ο χρυσός έχει γίνει τόσο σημαντικός... που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Φτάνει σε ένα επίπεδο όπου είναι αδύνατο να μην τον κατέχεις».

gold.jpg

Η αγορά έχει «τρελαθεί λίγο», πρόσθεσε ο Νίκι Σιλς αναλυτής στην εταιρεία συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων MKS Pamp, προσθέτοντας ότι ο «κινητήριος μοχλός που άλλαξε τα δεδομένα» ήταν οι εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), ένα φθηνό και δημοφιλές επενδυτικό μέσο που χρησιμοποιείται τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές.

Οι καθαρές εισροές σε ETF που υποστηρίζονται από χρυσό αυξήθηκαν στα 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει μέχρι στιγμής το 2025. Η ποσότητα χρυσού που κατέχουν αυτά τα ETF έχει ξεπεράσει τους 3.800 τόνους, κοντά στο αποκορύφωμά της δηλαδή κατά τη διάρκεια του sell-off σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία λόγω της πανδημίας.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι οι επενδυτές αγοράζουν χρυσό, παρά το γεγονός ότι η τιμή είναι υψηλή, και αυτό ενισχύει περαιτέρω την κίνηση», καταλήγει ο αναλυτής της UBS, Τζοβάνι Σταουνόβο. Η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 0,5% στα 48,03 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 2,2% στα 1.653,21 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 1,3% στα 1.355,32 δολάρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος Ιρανός για απάτη στην Τεχεράνη συνελήφθη στην Καρδία

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τον Ευρωπαίο επίτροπο Άμυνας: Επίθεση στο ΝΑΤΟ συζητά η Ρωσία

09:49WHAT THE FACT

Πώς οι αρχαίοι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν τους ανέμους για να νικήσουν τους Πέρσες στη ναυμαχία της Σαλαμίνας - Ο ρόλος του καιρού

09:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εμφύλιος» για Τετέι - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε κρίσιμη καμπή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και συγκρούστηκε με το ΙΧ του σε προπορευόμενο όχημα – 3 τραυματίες

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ - Στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα θετά παιδιά της, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά κίνητρα

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Πάνος Ρούτσι»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δικάζεται σήμερα ο ηθοποιός για το τροχαίο που προκάλεσε στην Φιλοθέη

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «O βασιλιάς είναι γυμνός» - Το κρίσιμο σταυροδρόμι του Γάλλου προέδρου και της χώρας

09:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Μυτιλήνη

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραντεβού στα... τυφλά για τρεις στη Ρηγίλλης σήμερα: Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Καραμανλή - Σαμαρά και η δύναμη της εικόνας

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Jacky.O.: Ο μαυροντυμένος άνδρας με τη σακούλα στο μικροσκόπιο των Αρχών

08:52ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσάχαιμερ με νανοσωματίδια

08:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για Βιτόρια με ξεκάθαρο στόχο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων - Τι είναι το «Σύνδρoμο Fomo» των επενδυτών

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τι λέει ο Λέκκας για τον κρατήρα στις Φυτείες- Τι δηλώνουν κάτοικοι

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» Κηφισός, Συγγρού και Κηφισίας

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Καταπλακώθηκαν από βράχια επιβάτες λεωφορείου - 15 νεκροί, αγνοοείται ένα παιδί - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Πάνος Ρούτσι»

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

09:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Μυτιλήνη

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Από το «Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα» στην έκρηξη βόμβας - Ποια είναι η θρυλική ντισκοτέκ στην οδό Μιχαλακοπούλου

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ - Στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα θετά παιδιά της, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά κίνητρα

08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραντεβού στα... τυφλά για τρεις στη Ρηγίλλης σήμερα: Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Καραμανλή - Σαμαρά και η δύναμη της εικόνας

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Jacky.O.: Ο μαυροντυμένος άνδρας με τη σακούλα στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

08:52ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο όνειρο: Επιστήμονες ανέστρεψαν το Αλτσάχαιμερ με νανοσωματίδια

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και συγκρούστηκε με το ΙΧ του σε προπορευόμενο όχημα – 3 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ