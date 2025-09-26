Χρυσός: Ασταμάτητο «ράλι» στις τιμές – Μία λίρα αξίζει όσο… ένας μισθός

Η τιμή της χρυσής λίρας έφτασε σε σημείο την Τετάρτη (25/09) να ξεπερνά τα 850 ευρώ, καταγράφοντας σχεδόν διπλάσια αύξηση σε σύγκριση με τις αρχές του 2023.

Η «εκρηκτική» ζήτηση για χρυσό, όπως σάς έχει ενημερώσει και το Newsbomb, έχει συμπαρασύρει και τη λίρα, οδηγώντας πολλούς κατόχους να προστρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος για πώληση, καθώς η αξία της ισοδυναμεί πλέον με… έναν κατώτατο μισθό.

Για να προχωρήσει κάποιος σε πώληση, απαιτείται ραντεβού με την Τράπεζα της Ελλάδος. Από το 2022 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 162.000 χρυσές λίρες έχουν αλλάξει χέρια μέσω ιδιωτών.

Η τιμή του χρυσού έχει 14πλασιαστεί από το 2000: Τα 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν τότε, έχουν γίνει 140.000 δολάρια σήμερα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει σημειώσει υπεραπόδοση, ξεπερνώντας τους παγκόσμιους τεχνολογικούς «κολοσσούς».

Ιστορικά, ο χρυσός έχει χρησιμεύσει ως το απόλυτο αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί, ίσως έρθει διόρθωση. Επίσης, αν η Fed καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή μπορεί να πιεστεί.

Αντίθετα, νέα κρίση ή «αναζωπύρωση» γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό σε νέα ρεκόρ.

Πάντως, οι «γκουρού» της Wall Street συμβουλεύουν: «Αγοράστε χρυσό».

Οι Ρέι Ντάλιο, Τζέφρι Γκάντλαχ και Ντέιβιντ Άινχορν είναι μεταξύ των «θρύλων» των επενδύσεων που συνιστούν αυτό το βήμα.

Οι επενδυτές έχουν πολλούς λόγους το 2025 να λάβουν τη σύσταση σοβαρότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ο χρυσός απολαμβάνει άνοδο της τάξεως του 38% από την αρχή του έτους.

Μερικοί από τους επενδυτικούς κολοσσούς υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να προσθέσετε χρυσό και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο.

