Ο χρυσός σπάει όλα τα ιστορικά ρεκόρ: θα συνεχιστεί το ράλι;

Η τιμή του χρυσού ξεπερνά τα 3.700 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, φτάνοντας τα 3.703 δολάρια, πριν κλείσει χαμηλότερα αργότερα το βράδυ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που φτάνει σε ιστορικά υψηλά φέτος, έχοντας ήδη συμβεί περισσότερες από 30 φορές το 2025.

Αλλά τα νέα των τελευταίων ημερών είναι ότι ο χρυσός έχει ξεπεράσει το όριο των 3.700 δολαρίων και έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά.

Για πρώτη φορά, ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε επιτευχθεί στις 21 Ιανουαρίου 1980: εκείνη την εποχή, η τιμή του ήταν 850 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής, αυτή η τιμή ισοδυναμεί με 3.590 δολάρια σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Τα χθεσινά 3.700 δολάρια είναι πολύ υψηλότερα. Αυτά τα υψηλά είναι επομένως ιστορικά, ακόμη και όταν διορθωθούν για τον πληθωρισμό.

Το ερώτημα που θέτουν πολλοί μετά τη μεγάλη άνοδο είναι αν η άνοδος είναι προορισμένη να συνεχιστεί.

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο υψηλά έχει φτάσει ο χρυσός φέτος, έχοντας διαπραγματευτεί στα 2.624 δολάρια ανά ουγγιά στο τέλος του 2024, οι απόψεις των επενδυτικών τραπεζών και των ερευνητικών ινστιτούτων είναι ανάμεικτες: υπάρχουν λόγοι για περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και για μια παύση στη μεγάλη άνοδο.

Οι βραχυπρόθεσμοι λόγοι

Το πρόσφατο ράλι τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed απόψε το βράδυ.

Η αγορά αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, με μια μικρή πιθανότητα να μειωθούν ακόμη και στις 50 μονάδες βάσης.

Αυτή η προσδοκία έχει προκαλέσει την πτώση της αξίας του δολαρίου (χθες έφτασε το 1,18 έναντι του ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 ετών) και έχει αναζωογονήσει την αγορά χρυσού.

«Η πρόσφατη άνοδος των τιμών συνδέεται με ανησυχίες για την επιστροφή του πληθωρισμού λόγω των δασμών, την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας και το αδύναμο δολάριο», γράφουν οι Kiran Kowshik και Luca Bindelli της Lombard Odier.

«Οι επενδυτές εισέρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους, και υπάρχει εξίσου δικαιολογημένος λόγος να αμφισβητηθούν οι προτεραιότητες των κεντρικών τραπεζών και η πραγματική τους επιθυμία να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό», προσθέτει ο Robert Mullin, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Marathon Resource Advisors.

Οι διαρθρωτικοί λόγοι

Αλλά αυτοί είναι βραχυπρόθεσμοι λόγοι. Η ζήτηση για χρυσό είναι ισχυρή εδώ και χρόνια, για έναν πολύ πιο διαρθρωτικό και γεωπολιτικό λόγο: από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και η Δύση πάγωσε τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής της τράπεζας της, οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να συσσωρεύουν χρυσό για να αποφύγουν να βρεθούν σε παρόμοια κατάσταση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, οι καθαρές αγορές χρυσού από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες έχουν ξεπεράσει τους 1.000 τόνους ετησίως από το 2022. Μέχρι τότε, δεν είχαν ξεπεράσει ποτέ τους 600 τόνους ετησίως και κυμαίνονταν κατά μέσο όρο περίπου στους 500 τόνους.

Εν ολίγοις, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ετήσιες αγορές χρυσού των κεντρικών τραπεζών ουσιαστικά διπλασιάστηκαν. Τόσο το 2024 όσο και το 2025, η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κίνα.

«Σε αυτό προστίθεται το γεγονός ότι ορισμένες κεντρικές τράπεζες απαιτούν την επιστροφή μέρους του χρυσού που έχει κατατεθεί στο εξωτερικό, όπως στην περίπτωση της Bundesbank με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης και της Ινδίας με την Τράπεζα της Αγγλίας», παρατηρεί ο Antonio Cesarano, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Intermonte. Η γεωπολιτική είναι ο πραγματικός λόγος για αυτή τη μεγάλη χρυσοθηρία.

Θα συνεχιστεί η άνοδος;

Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες πιθανότατα θα συνεχιστεί, ειδικά τώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται και η συζήτηση για το μέλλον των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας συνεχίζεται.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές της αγοράς είναι επιφυλακτικοί μετά τη μεγάλη άνοδο του χρυσού. Ενώ ορισμένοι προβλέπουν περαιτέρω αυξήσεις (όπως η UBS Global Wealth Management, η οποία προβλέπει 3.900 δολάρια ανά ουγγιά έως τον Ιούνιο του 2026, ή η UBS, η οποία προβλέπει άλλα 3.900 δολάρια εντός 12 μηνών), άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί (όπως η Citigroup, η οποία εκτιμά ότι η τιμή θα φτάσει τα 3.500 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025).

«Η ζήτηση για χρυσό θα μπορούσε να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδά της από το 2011», λέει ο Mark Haefele, Chief Investment Officer της UBS Global Wealth Management.

Η πιο επιθετική είναι η Goldman Sachs: η αμερικανική τράπεζα εκτιμά μια βασική τιμή στα 3.700 δολάρια ανά ουγγιά, με πιθανότητα να φτάσει τα 3.880 δολάρια σε περίπτωση ύφεσης, ακόμη και μεταξύ 4.500 και 5.000 δολαρίων εάν μέρος των εκροών από τα ομόλογα του Δημοσίου εισρεύσει στην αγορά χρυσού.

Κατά μέσο όρο, οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προβλέπουν ότι η τιμή θα μειωθεί στα 3.409 δολάρια ανά ουγγιά στο τέλος του 2025 και στα 3.445 δολάρια στο τέλος του 2026.

Φαίνεται λοιπόν ότι κατά μέσο όρο (αν και δεν είναι όλες οι προβλέψεις απολύτως ενημερωμένες), οι αναλυτές αναμένουν ότι η αύξηση της τιμής θα επιβραδυνθεί στο μέλλον. Ωστόσο, αν εξεταστεί πώς η προθεσμιακή αγορά (ενημερωμένη σε πραγματικό χρόνο) διαμορφώνει την τιμή του χρυσού στο μέλλον, το σενάριο είναι ένα από αυτά των συνεχιζόμενων αυξήσεων των τιμών: 3.726 δολάρια στο τέλος του 2025, 3.865 δολάρια στο τέλος του 2026 και 3.990 δολάρια στο τέλος του 2027.

Διαβάστε επίσης