Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός»ο Ομπλίκ Σεβίλ στα 100μ.

Εξαιρετικός ο Τζαμαϊκανός βγήκε πρώτος με 9.77, αφήνοντας δεύτερο τον συμπατριώτη του, Κισέιν Τόμπσον.

Newsbomb

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός»ο Ομπλίκ Σεβίλ στα 100μ.
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τζαμαϊκανός θρίαμβος στα 100 μέτρα ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Ο Ομπλίκ Σεβίλ με 9.77 στην… κούρσα της μιας ανάσας, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Παράλληλα, πραγματοποίησε ατομικό ρεκόρ στην κρισιμότερη στιγμή της χρονιάς.

Δεύτερος ήρθε ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο με επίδοση 9.82. Έτσι οι Τζαμαϊκανοί θριάμβευσαν στα 100 μέτρα των ανδρών.

Χάλκινο μετάλλιο και τρίτη θέση για τον Ολυμπιονίκη Νόα Λάιλς. Ο Αμερικανός σπρίντερ έκανε χρόνο 9.89.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:14TRAVEL

Φθινόπωρο στη μυροβόλο και αρχοντική Χίο – Εκεί όπου όλα σφύζουν από ζωντάνια

18:08WHAT THE FACT

Ο νόμος των αντιποίνων του Χαμουραμπί - Το περίφημο «οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος»

17:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Φινλανδία 48-34: Εξαιρετική και στο +14 στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αισύμη Έβρου - Επιχειρούν και εναέρια

17:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιος θα επιβιώσει στην «Αποκάλυψη» της Τεχνητής Νοημοσύνης; Ειδικός εξηγεί

17:40LIFESTYLE

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έβαλε τέλος στις φήμες: «Δεν ισχύει ότι είμαι έγκυος»

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Η έξοδος των «πράσινων» κόντρα στην ομάδα του Λέτο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε Αιγιάλεια και Αχαϊα: Πέθανε ο επιχειρηματίας και περιφερειακός σύμβουλος Αρης Τηλιγάδης

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βόμβα» Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: «Εκλογές τώρα, συνεργασίες μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση» - Τι είπε για Τσίπρα

17:25ΕΘΝΙΚΑ

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την... ελληνική πλευρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων - Νέα προκλητική ανακοίνωση

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συνελήφθη ο οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

17:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Ενδεκάδα με Ρενάτο Σάντσες και Μαντσίνι οι «πράσινοι»

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Άμεσα η έναρξη των συζητήσεων για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Λιβύη

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας – Προβλήματα στην κυκλοφορία

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας: Πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων - Τραυματίστηκε ανήλικος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τέλος στην αγωνία, εντοπίστηκε σώος ο 21χρονος Πέτρος

16:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός»ο Ομπλίκ Σεβίλ στα 100μ.

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά στη Ροδίτσα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη

16:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Χρυσό στα 100μ. η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

17:57ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Φινλανδία 48-34: Εξαιρετική και στο +14 στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

17:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιος θα επιβιώσει στην «Αποκάλυψη» της Τεχνητής Νοημοσύνης; Ειδικός εξηγεί

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον χαμό της - Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της - Δείτε φωτογραφίες

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο μοναχός από την Σπάρτη που σώζει ζωές στη Μαδαγασκάρη - Έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο στην Αφρική

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

16:21ΕΛΛΑΔΑ

«Μου βρήκε δουλειά το Chat Gpt!»: Η ιστορία της φωτογράφου από τη Σκόπελο, το Mama Mia και οι τουρίστριες από την... Ιαπωνία

17:25ΕΘΝΙΚΑ

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την... ελληνική πλευρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων - Νέα προκλητική ανακοίνωση

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρώτη επέτειος γάμου - Πρωταθλήτρια ιππασίας βρέθηκε απαγχονισμένη σε πάρκο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε Αιγιάλεια και Αχαϊα: Πέθανε ο επιχειρηματίας και περιφερειακός σύμβουλος Αρης Τηλιγάδης

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ