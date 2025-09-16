Χρυσός: «Έπιασε» νέο ιστορικό υψηλό εν όψει της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

Ο χρυσός σημείωσε ιστορικό υψηλό σήμερα Τρίτη (16/9), υποστηριζόμενος από ένα ασθενέστερο δολάριο ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτή την εβδομάδα, όπου η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,2% στα 3.685,02 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:32 GMT, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.689,27 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 0,1% στα 3.722,70 δολάρια. «Υπάρχει αίσθημα αισιοδοξίας, οι αγορές αγοράζουν μειώσεις επιτοκίων, ενόψει αυτής της απόφασης. Οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές για τον χρυσό βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα», δήλωσε ο αναλυτής της Capital.com, Kyle Rodda.

Εν τω μεταξύ, η αυξανόμενη πίεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Fed, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειάς του να απομακρύνει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ που «σκόνταψε» προς το παρόν στο εφετείο, έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ, κάλεσε τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να θεσπίσει μια «μεγαλύτερη» μείωση των επιτοκίων. Οι traders προεξοφλούν μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της διήμερης συνάντησης στις 17 Σεπτεμβρίου, με μια μικρή πιθανότητα μείωσης 50 μονάδων βάσης

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο άνω του 40% φέτος και πρόσφατα ξεπέρασε το υψηλότερο επίπεδο από το 1980. Οι συνεχιζόμενες εμπορικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, σε συνδυασμό με τις συντονισμένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και τις εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, έχουν ενισχύσει τη δυναμική του πολύτιμου μετάλλου, που αποτελεί ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης.

Η Goldman Sachs έχει προβλέψει ότι ο χρυσός θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, αν μόνο το 1% των ιδιωτικών ομολόγων του Δημοσίου μετατραπεί σε χρυσό.

Διαβάστε επίσης