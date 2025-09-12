Η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει 5.000 δολάρια - Πόσο είναι σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό φτάνουν σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 3.600 δολάρια ανά ουγγιά από τις 10 Σεπτεμβρίου. Και θα μπορούσαν να πάνε υψηλότερα, τουλάχιστον σύμφωνα με την Goldman Sachs. Σε πρόσφατη ανάλυση, η τράπεζα σημείωσε ότι το πολύτιμο μέταλλο θα μπορούσε να φτάσει τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, αν τα χρήματα που επενδύονται ιδιωτικά στην αγορά του αμερικανικού δημοσίου μετατοπίζονταν μόλις κατά 1% στον χρυσό.

Η τράπεζα προέβλεψε επίσης ότι μέχρι τα μέσα του 2026, οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να φτάσουν τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει υψηλή ζήτηση για χρυσό τις τελευταίες εβδομάδες.

Πολλοί επαγγελματίες βλέπουν την ανάπτυξη του χρυσού ως ασφαλές καταφύγιο έναντι των πτώσεων της αγοράς, ιδίως σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικής αναταραχής.

Άλλοι προειδοποιούν εναντίον του, σημειώνοντας ότι ο χρυσός δεν παράγει εισόδημα για τους επενδυτές και συχνά φορολογείται με υψηλότερο συντελεστή.

Δεν είναι κερδοσκοπική υπερβολή, λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Genesis Gold Group

"Η σημαντική αύξηση των τιμών που παρατηρούμε τώρα αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις οικονομικές πραγματικότητες και όχι την κερδοσκοπική υπερβολή. Όταν αναλύω τους κινητήριους παράγοντες - τις επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις σημαντικές γεωπολιτικές εντάσεις και τα πρωτοφανή επίπεδα κρατικού χρέους - η ισχυρή απόδοση του χρυσού φαίνεται τόσο λογική όσο και βιώσιμη.

Έχω συνεργαστεί με πολυάριθμους επενδυτές οι οποίοι βρίσκουν τεράστια ηρεμία γνωρίζοντας ότι ένα μέρος του πλούτου τους υπάρχει εκτός του συμβατικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο φυσικός χρυσός, ασφαλισμένος σε ένα θησαυροφυλάκιο, παρέχει μια μορφή χρηματοοικονομικής ασφάλισης που είναι όλο και πιο πολύτιμη και περιζήτητη στο σημερινό απρόβλεπτο περιβάλλον. Ενθαρρύνω τους επενδυτές να βλέπουν τον χρυσό ως ασφάλεια χαρτοφυλακίου και όχι ως ένα συνηθισμένο περιουσιακό στοιχείο που παράγει εισόδημα. Για όσους χρειάζονται τρέχον εισόδημα, η εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων χρυσού με επενδύσεις που αποδίδουν μετρητά παραμένει απαραίτητη".