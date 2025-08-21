Ένα χρυσό νόμισμα αλλάζει όσα ξέραμε για την Ιερουσαλήμ της ελληνιστικής εποχής

Το νόμισμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κοσκινίσματος χώματος στο πλαίσιο ανασκαφής εντός του Εθνικού Πάρκου της Πόλης του Δαβίδ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Ένα χρυσό νόμισμα αλλάζει όσα ξέραμε για την Ιερουσαλήμ της ελληνιστικής εποχής
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σπάνιο χρυσό νόμισμα που απεικονίζει τη βασίλισσα Βερενίκη Β΄ της Αιγύπτου και χρονολογείται από την ελληνιστική εποχή της Ιερουσαλήμ ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Πόλη του Δαβίδ, ανακοίνωσε την Τετάρτη 20 Αυγούστου η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων (IAA).

Κατασκευασμένο από καθαρό χρυσό, το μικροσκοπικό τεχνούργημα κόπηκε πριν από περίπου 2.200 χρόνια, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Γ΄. Το εύρημα προέρχεται από την περίοδο κατά την οποία η Ιερουσαλήμ βρισκόταν υπό ελληνική κυριαρχία.

Το νόμισμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κοσκινίσματος χώματος στο πλαίσιο ανασκαφής εντός του Εθνικού Πάρκου της Πόλης του Δαβίδ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα τέτοιο νόμισμα εντοπίζεται εκτός Αιγύπτου, η οποία αποτελούσε την καρδιά της πτολεμαϊκής εξουσίας.

«Μόνο περίπου 20 τέτοια νομίσματα είναι γνωστά παγκοσμίως και αυτό είναι το πρώτο που ανακαλύφθηκε σε ελεγχόμενη αρχαιολογική ανασκαφή, γεγονός που το καθιστά εύρημα εξαιρετικής επιστημονικής αξίας», δήλωσαν οι ειδικοί σε αρχαία νομίσματα Robert Kool της IAA και Haim Gitler του Μουσείου του Ισραήλ.

Τι απεικονίζει το νόμισμα

Στην εμπρόσθια όψη του απεικονίζεται η Βερενίκη Β΄, σύζυγος του Πτολεμαίου Γ' του Ευεργέτη, φορώντας διάδημα, πέπλο και περιδέραιο. Στην πίσω όψη εμφανίζεται το κέρας της Αμάλθειας, σύμβολο ευημερίας και γονιμότητας, πλαισιωμένο από δύο αστέρια. Η ελληνική επιγραφή «Βασιλίσσης Βερενίκης» γύρω από την περίμετρο υπογραμμίζει τη δύναμη και την επιρροή της, κάτι σπάνιο για γυναικείες μορφές της εποχής.

Η ιστορική σημασία

Ο επικεφαλής της ανασκαφής, Γιφτάχ Σαλέβ, εξήγησε ότι η ανακάλυψη αμφισβητεί την κοινή αντίληψη ότι η Ιερουσαλήμ ήταν φτωχή και απομονωμένη μετά την καταστροφή του Πρώτου Ναού το 586 π.Χ. Αντίθετα, η πόλη φαίνεται ότι είχε αρχίσει να ανακάμπτει ήδη από την περσική περίοδο και να αναπτύσσει εκ νέου δεσμούς με τα κύρια πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της εποχής.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το νόμισμα κόπηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πιθανότατα δόθηκε ως αμοιβή σε Αιγύπτιους στρατιώτες μετά τις μάχες κατά το Βασίλειο των Σελευκιδών στον Τρίτο Συριακό Πόλεμο. Η Ιερουσαλήμ καταλήφθηκε αργότερα από τους Σελευκίδες υπό τον Αντίοχο Γ΄ περίπου το 200 π.Χ.

Η Ρίβκα Λάνγκλερ, εκσκαφέας στο σημείο, περιέγραψε τη στιγμή της ανακάλυψης: «Ξαφνικά είδα κάτι λαμπερό. Το σήκωσα και συνειδητοποίησα ότι ήταν χρυσό. Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έτρεχα ενθουσιασμένη μέσα στον χώρο ανασκαφής». Πρόσθεσε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά σε δύο χρόνια ανασκαφών στην Πόλη του Δαβίδ που βρίσκει χρυσό.

Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου τόνισε: «Το σπάνιο αυτό νόμισμα μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά έχει τεράστια σημασία για την κατανόηση της Ιερουσαλήμ».

Η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε ότι το νόμισμα θα εκτεθεί στο κοινό στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Συνέδριο Έρευνας της Πόλης του Δαβίδ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Αφαίρεση Κυπέλλου του ’70 και όλων των τίτλων ζητούν 10 πρώην παίκτες

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επιτυχής δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Μπορεί να φτάσει ως την «καρδιά» της Κίνας

14:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Novibet και ΠΑΕ Άρης συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2030

14:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Λάρισα γυρίζει σελίδα. Και αυτή η σελίδα έχει τίτλο: ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET!

14:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Nova: Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με όλους τους αγώνες από Stoiximan Super League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A!

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Υπέστη ανακοπή

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για Αμοργό: «Παράδειγμα προς μίμηση για την προστασία της θάλασσας»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε Ισπανία και Πορτογαλία - Αποστολή Canadair και πυροσβεστών

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα–Αίγυπτος: Οι σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας και οι ανοιχτές διπλωματικές εκκρεμότητες

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase - Πότε είναι η κλήρωση

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Η Ιταλία συνέλαβε Ουκρανό ύποπτο για την επίθεση στον αγωγό

13:32ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονος Εκπαιδευτικός και Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ένα χρυσό νόμισμα αλλάζει όσα ξέραμε για την Ιερουσαλήμ της ελληνιστικής εποχής

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

13:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μυστικός κωδικός στα μηνύματά σου αποκαλύπτει αν κάποιος σε κατασκοπεύει – Πώς να προστατευτείς

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έξω από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Υπέστη ανακοπή

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έξω από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

13:02ΚΥΠΡΟΣ

Θρίλερ στην Κύπρο: Ελληνοκύπριος πέρασε κατά λάθος στα Κατεχόμενα – Έφυγε τρέχοντας στις Βάσεις

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων και revenge porn από 15χρονα: Γιατί διακινούν γυμνές φωτογραφίες - Νιώθουν ακρωτηριασμένοι και καταρρέουν μόνο όταν τους πάρεις το κινητό - Αστυνομικοί αποκαλύπτουν

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του πρίγκιπα Φίλιππου αμέσως μετά τον γάμο του Χάρι με τη Μέγκαν και η ατάκα «thank f... it's over» προς τη βασίλισσα Ελισάβετ

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Δισεκατομμυριούχος τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά σε ελληνικό νησί - Πώς τον έσωσε το ΕΣΥ

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ