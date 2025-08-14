Times of Israel: Η Ιερουσαλήμ «πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου

Η δημοτική Αρχή της Ιερουσαλήμ προχώρησε στο «πάγωμα» όλων των τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, σύμφωνα με αναφορές συνεργατών του Πατριάρχη Θεόφιλου Γ’, τις οποίες επικαλούνται οι Times of Israel.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ελήφθη την Τετάρτη 6 Αυγούστου και, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου, συνδέεται με το ζήτημα της «Αρνόνα», του ισραηλινού φόρου ακίνητης περιουσίας. Η διαμάχη μεταξύ του δήμου και των εκκλησιαστικών οργανισμών της Ιερουσαλήμ έχει μακρά ιστορία και αφορά την είσπραξη φόρων από ακίνητα που ανήκουν σε θρησκευτικές κοινότητες.

Μια συμφωνία δεκαετιών μεταξύ εκκλησιών και ισραηλινού κράτους είχε απαγορεύσει στον δήμο της Ιερουσαλήμ να επιβάλλει φόρους ακίνητης περιουσίας σε χριστιανικούς οργανισμούς. Το 2018, ωστόσο, ο δήμος επανέκρινε την απαλλαγή, ορίζοντας ότι ισχύει μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για θρησκευτική λατρεία, διδασκαλία ή άλλες σχετικές ανάγκες, εξαιρώντας δραστηριότητες που εξυπηρετούν προσκυνητές, όπως ξενώνες και καφετέριες. Τότε ξεκίνησε η επιδίωξη είσπραξης οφειλών ύψους δεκάδων εκατομμυρίων σέκελ.

Η ένταση είχε κορυφωθεί και το 2018, όταν ο τότε δήμαρχος Νιρ Μπαρκάτ δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς εκκλησιών, προκαλώντας προσωρινικό κλείσιμο της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου για τρεις ημέρες. Ο δήμος υποχώρησε μετά από παρέμβαση του τότε πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, ωστόσο οι διαμάχες συνεχίστηκαν κατά καιρούς για συγκεκριμένα ακίνητα ή δραστηριότητες.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα του Πατριάρχη Θεόφιλου τονίζει ότι οι εκκλησίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κοινωνία, διατηρώντας εκπαιδευτικά, κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό, ανεξαρτήτως θρησκείας. Υπογραμμίζεται ότι ιστορικά οι εκκλησίες δεν έχουν καταβάλει δημοτικούς ή κρατικούς φόρους για τις εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες σε όλες τις περιόδους διακυβέρνησης, από την οθωμανική μέχρι την ισραηλινή.

Η οργάνωση «Προστασία των Χριστιανών της Αγίας Γης» προειδοποιεί ότι το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων πλέον αδυνατεί να καλύψει τους μισθούς του κλήρου, των δασκάλων και του προσωπικού του, εντείνοντας την ανησυχία για τη βιωσιμότητα των θρησκευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών του.