Η Tether συνεχίζει τις επενδύσεις σε Bitcoin, χρυσό και γη - Τι σημαίνει αυτό;

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Tether κατέχει περισσότερα από 100.521 BTC, αξίας περίπου 11,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και αποθέματα χρυσού ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ελβετικές θυρίδες

Η Tether, εκδότρια εταιρεία του μεγαλύτερου stablecoin στον κόσμο, επιβεβαίωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στο Bitcoin, ενώ παράλληλα αυξάνει τις τοποθετήσεις της σε χρυσό, στοιχηματικές εταιρείες και γη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κατέχει περισσότερα από 100.521 BTC, αξίας περίπου 11,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και αποθέματα χρυσού ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ελβετικές θυρίδες. Με το Bitcoin να έχει προστεθεί σαν τρόπος κατάθεσης στα περισσότερα online casino του κόσμου η αξία του αποδεικνύεται ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

Διαψεύδοντας τις φήμες

Πρόσφατες φήμες ανέφεραν ότι η Tether πούλησε Bitcoin για να στραφεί στον χρυσό, καθώς τα αποθέματά της φάνηκε να μειώνονται από 92.650 BTC στο πρώτο τρίμηνο του 2025 σε 83.274 BTC στο δεύτερο. Αυτό οδήγησε σε σενάρια αλλαγής στρατηγικής. Ωστόσο, ο CEO της Tether, Paolo Ardoino, διευκρίνισε ότι δεν πουλήθηκε κανένα Bitcoin. Όπως εξήγησε, μέρος των BTC μεταφέρθηκε στη θυγατρική Twenty One Capital (XXI), με συνολικά 19.800 BTC να αλλάζουν πορτοφόλια τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον Samson Mow, CEO της Jan3, αν ληφθούν υπ’ όψιν αυτές οι κινήσεις, η Tether διαθέτει σήμερα περισσότερα BTC από ό,τι στο πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας καθαρή αύξηση περίπου 10.424 BTC.

Tether - Φήμες

Στρατηγική επένδυσης σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία

Εκτός από την άνοδο του Bitcoin, η Tether φαίνεται να επενδύει στρατηγικά σε περιουσιακά στοιχεία με πραγματική αξία όπως οι στοιχηματικές εταιρείες. Δεν περιορίζεται μόνο στον χρυσό, αλλά δραστηριοποιείται και γύρω από την αλυσίδα προμήθειας του, ενώ το token XAUT (που υποστηρίζεται από χρυσό) έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία και βρίσκεται πλέον μέσα στα 100 μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα, με επενδύσεις σε γη και κινήσεις στις ΗΠΑ, όπως η πρόσληψη του Robert Bo Hines ως στρατηγικού συμβούλου, η εταιρεία δείχνει ότι χτίζει μια πολυδιάστατη ασπίδα για να αντέξει σε πιθανές αναταράξεις του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Bitcoin Hyper -Το Layer2 που φέρνει νέα δυναμική στο οικοσύστημα

Η επιμονή της Tether στο Bitcoin δείχνει την ισχυρή του θέση ως θεμέλιο των crypto. Όμως, ταυτόχρονα αναδεικνύεται και η ανάγκη για πραγματική επεκτασιμότητα και χρησιμότητα στο δίκτυό του. Ένα από τα έργα που έρχονται να κάνουν ακριβώς αυτό είναι το Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin - Hyper

Το Bitcoin Hyper είναι το πρώτο Layer-2 πάνω στο Bitcoin που χρησιμοποιεί το Solana Virtual Machine, επιτρέποντας υψηλές ταχύτητες, έξυπνα συμβόλαια και υποστήριξη DeFi εφαρμογών. Παράλληλα, το project ενσωματώνει ένα canonical bridge για wrapped BTC, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αξιοποιούν το Bitcoin και σε άλλα περιβάλλοντα. Με δυνατότητες staking, ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης και συνολική προσφορά 21 δισεκατομμυρίων tokens, το $HYPER φιλοδοξεί να μετατρέψει το Bitcoin όχι μόνο σε μέσο αποθήκευσης αξίας, αλλά και σε πλατφόρμα για σύγχρονες χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Η Tether συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά το Bitcoin, ενώ παράλληλα επενδύει σε χρυσό και γη για μεγαλύτερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, το Bitcoin παρουσιάζεται ακόμη πιο ξεκάθαρα ως βασικό περιουσιακό στοιχείο. Την ίδια στιγμή, ένα νέο έργο, το Bitcoin Hyper, δίνει στο Bitcoin δυνατότητες που ξεπερνούν τον ρόλο του ως μέσο αποθηκευτικής αξίας, αφού εισάγει το πρώτο ουσιαστικό Layer 2 δίκτυο για το BTC, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τόσο του ίδιου του project όσο και γενικά στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το κείμενο είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως επενδυτική πρόταση. Δεν εκφράζει την προσωπική γνώμη του γράφοντος, της συντακτικής ομάδας ή του ιστότοπου εν γένει. Οποιαδήποτε επένδυση ή συναλλαγή εμπεριέχει ρίσκο, οι προηγούμενες τυχόν αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις.

