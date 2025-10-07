Η τιμή του χρυσού αυξάνεται λόγω FOMO - Ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια

Η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί πάνω από 50% φέτος, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά στην τιμή spot των 3.982 δολαρίων ανά ουγγιά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου στο χρηματιστήριο Comex να ξεπερνούν για πρώτη φορά το όριο των 4.000 δολαρίων (στα 4.006 δολάρια).

Η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 τροφοδοτείται από το «FOMO» ή «φόβο μήπως χάσει κανείς την ευκαιρία», σύμφωνα με τους Financial Times.

Πρόκειται για μια μορφή κοινωνικού άγχους που χαρακτηρίζεται από τον επίμονο φόβο μήπως μείνουμε εκτός των ικανοποιητικών εμπειριών που έχουν άλλοι.

Επίσης, είναι αποτέλεσμα του εμπορικού πολέμου που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας μια φυγή προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία και προκαλώντας την κατακόρυφη πτώση του δολαρίου.

Η αγορά κεντρικών τραπεζών

Αλλά ακόμη και όταν η αστάθεια που προκλήθηκε από τους δασμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχώρησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η τιμή του χρυσού επιταχύνθηκε, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 12% μόνο τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2011.

Ένας βασικός καταλύτης, λένε οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ήταν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών που συμμετείχαν για να οδηγήσουν τις τιμές στα ύψη μετά από χρόνια αγορών ρεκόρ από τους διαχειριστές αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών.

Το Χρυσό Φόμο

«Είναι ένα επιχρυσωμένο FOMO», λέει ο Luca Paolini , επικεφαλής στρατηγικής στην Pictet Asset Management , αναφερόμενος στον «φόβο της απώλειας ευκαιρίας» που πιστώνεται επίσης με την ώθηση των τεράστιων κερδών στις μετοχές τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

«Ο χρυσός έχει γίνει τόσο επιθυμητός... που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Έρχεται ένα σημείο όπου γίνεται αδύνατο να μην τον κατέχεις».

Εισροές σε ETFs

Η αγορά έχει «τρελαθεί λίγο», δήλωσε στους Financial Times ο Nicky Shiels, αναλύτρια στην εταιρεία εμπορίας και διύλισης πολύτιμων μετάλλων MKS Pamp, προσθέτοντας ότι ο «κινητήριος μοχλός που άλλαξε τα δεδομένα» ήταν οι εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), ένα χαμηλού κόστους και δημοφιλές επενδυτικό μέσο που χρησιμοποιείται τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές.

Οι καθαρές εισροές σε ETF με χρυσό έχουν αυξηθεί στα 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν σημειωθεί καθαρές εισροές άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ρεκόρ για ένα ημερολογιακό έτος.

Η ποσότητα χρυσού που κατέχουν αυτά τα ETF έχει ξεπεράσει τους 3.800 τόνους, κοντά στην κορύφωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκποίησης σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19.

Επενδύσεις συνταξιοδοτικών ταμείων

Πίσω από αυτή την πρόσφατη άνοδο των τιμών - τη μεγαλύτερη από την πετρελαϊκή κρίση του 1979 - βρίσκονται τα πρώτα σημάδια μιας στροφής μεταξύ των επενδυτών, από τα ιδιώτες στα συνταξιοδοτικά ταμεία, προς μια μακροπρόθεσμη κατανομή σε πολύτιμα μέταλλα, παρόμοια με αυτήν που θα έκαναν με τις μετοχές και τα ομόλογα, λένε οι αναλυτές.

Αντί της παραδοσιακής κατανομής 60/40 μεταξύ μετοχών και ομολόγων, η Morgan Stanley πρότεινε μια κατανομή 60/20/20, με τον χρυσό να έχει ίση βαρύτητα με το σταθερό εισόδημα.

Στοιχηματίζοντας έναντι του δολαρίου

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Bank of America, μια τέτοια μετατόπιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εισροές τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε πολύτιμους λίθους και να σηματοδοτήσει μια σημαντική μετατόπιση από το 2% που οι διαχειριστές κεφαλαίων διαθέτουν σήμερα στον χρυσό.

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό», δήλωσε στην αγγλοσαξονική εφημερίδα ο Michael Widmer, επικεφαλής έρευνας μετάλλων στην BofA .

Ορισμένοι πελάτες , δήλωσε η Valérie Noël, επικεφαλής συναλλαγών στην ελβετική ιδιωτική τράπεζα Syz Group , ενδιαφέρονται για συναλλαγές όπου στοιχηματίζουν έναντι του δολαρίου ενώ αγοράζουν χρυσό.

«Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν short το δολάριο, αλλά δεν είναι απολύτως σίγουροι ποιο νόμισμα να αγοράσουν. Αυτή η αβεβαιότητα οδηγεί απευθείας στον χρυσό», λέει ο Shiels της MKS Pamp.

Οι αμφιβολίες του Γουόρεν Μπάφετ

Ο χρυσός, ο οποίος, σε αντίθεση με τα ομόλογα, δεν δημιουργεί εισόδημα, αποφεύγεται εδώ και καιρό από ορισμένους παραδοσιακούς επενδυτές επειδή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ή να προβλεφθεί.

Ο Γουόρεν Μπάφετ κάποτε περιέγραψε το κίτρινο μέταλλο ως «ούτε μεγάλης χρησιμότητας ούτε αναπαραγωγικό».

Οι επενδυτές συρρέουν σε πολύτιμους λίθους καθώς οι κεντρικές τράπεζες κατέφυγαν στην ποσοτική χαλάρωση μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Ωστόσο, οι φόβοι για υπερπληθωρισμό αποδείχθηκαν αβάσιμοι και ο χρυσός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το υψηλό του 2011 μέχρι το καλοκαίρι του 2020.

Λιγότερο ελκυστικά ομόλογα

Ωστόσο, η αστάθεια στις αγορές ομολόγων, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για τις εκδόσεις ομολόγων υψηλού ρεκόρ στις πλούσιες χώρες, καθιστά το σταθερό εισόδημα λιγότερο ελκυστικό ως εργαλείο εξισορρόπησης χαρτοφυλακίου, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον για τον χρυσό. Ένας άλλος βασικός παράγοντας είναι η ανησυχία ορισμένων κύκλων ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αντιδράσουν στα επίπεδα ρεκόρ του δημόσιου χρέους επιτρέποντας στον πληθωρισμό να υπερβεί τον στόχο, υποτιμώντας ουσιαστικά τα περιουσιακά στοιχεία, ειδικά δεδομένης της πίεσης του Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρήσει τα επιτόκια χαμηλά.

