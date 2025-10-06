Ο χρυσός είναι πιο ακριβός από ποτέ, σε πρωτοφανή υψηλά

Δεν υπάρχει ακόμη καμία αχτίδα ελπίδας στη διαμάχη για τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ, η οποία ανησυχεί επίσης τους επενδυτές.

Υπό το πρίσμα της πολιτικής αβεβαιότητας, οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια.

Αυτό οδηγεί την τιμή του χρυσού σε πρωτοφανή υψηλά.

Η τιμή του χρυσού συνέχισε την ανοδική της πορεία λόγω του συνεχιζόμενου lockdown στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πολύτιμο μέταλλο κόστισε προσωρινά 3.945 δολάρια ανά ουγγιά (περίπου 31,1 γραμμάρια), ένα ιστορικό υψηλό. Ενώ δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτό το επίπεδο, αυξήθηκε κατά 1,1% στα 3.930 δολάρια.

Το πολύτιμο μέταλλο έφτασε σε ιστορικό υψηλό για τρεις συνεχόμενες ημέρες στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε κατά σχεδόν 130 δολάρια, ή περισσότερο από 3%. Ο λόγος για την αύξηση της περασμένης εβδομάδας ήταν κυρίως η δημοσιονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μερική διακοπή των κυβερνητικών δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ συνεχίζεται.

Την Κυριακή, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί παρέμειναν σταθεροί στις θέσεις τους, χωρίς κανένα κόμμα να δείχνει σημάδια υποχώρησης. Την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν αρκετές ψηφοφορίες στη Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με τις προτάσεις για το σχέδιο προϋπολογισμού - αλλά αυτές δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθμό ψήφων. Οι Ρεπουμπλικάνοι χρειάζονται ψήφους από τους Δημοκρατικούς. Τώρα δεν υπάρχει νέα χρηματοδότηση. Η Κυριακή σηματοδότησε την πέμπτη ημέρα του μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης.

Λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, πολλά οικονομικά δεδομένα δεν δημοσιεύονται προς το παρόν - για παράδειγμα, η έκθεση για την αγορά εργασίας που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή ακυρώθηκε. Αυτό αυξάνει την αβεβαιότητα για τους επενδυτές και έτσι ωθεί τα κεφάλαια σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός.

