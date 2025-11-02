IRIS: Τέλος το πορτοφόλι, από τον Δεκέμβριο αλλάζουν όλα σε ταξί και πρατήρια καυσίμων

Αν ξεχάσετε το πορτοφόλι σας, μην αγχωθείτε – Αρκεί να έχετε το κινητό σας και να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εφαρμογή mobile banking

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν κάρτες ή μετρητά σε πρατήρια καυσίμων και ταξί. Ο νέος τρόπος πληρωμής μέσω IRIS γίνεται υποχρεωτικός, αλλάζει την καθημερινότητα χιλιάδων επαγγελματιών και βάζει τέλος σε καθυστερήσεις, σφάλματα και γραφειοκρατία.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης ψηφιακής μεταρρύθμισης που διασυνδέει πλέον τα POS, τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα IRIS σε ένα ενιαίο δίκτυο άμεσης ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, στα πρατήρια υγρών καυσίμων η διαδικασία θα γίνεται αυτοματοποιημένα: Μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση του καυσίμου, το σύστημα θα εκδίδει ηλεκτρονική απόδειξη σε πραγματικό χρόνο. Το ίδιο θα συμβαίνει και στα ταξί, όπου η απόδειξη θα εκδίδεται με βάση τα στοιχεία του ταξίμετρου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Όλα τα στοιχεία της συναλλαγής –ποσά, ώρα, ημερομηνία και ταυτοποίηση της πληρωμής– θα αποστέλλονται αυτόματα στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Το μέτρο δεν αφορά μόνο τα ταξί και τα βενζινάδικα. Από την 1η Δεκεμβρίου, κάθε επιχείρηση που διαθέτει διασυνδεμένο POS, θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχεται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS.

Το POS θα δημιουργεί QR code που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα της συναλλαγής (ποσό, ΑΦΜ, ημερομηνία, κ.ά.). Ο πελάτης απλώς σκανάρει τον κωδικό με την εφαρμογή mobile banking της τράπεζας και επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η συναλλαγή ολοκληρώνεται και το POS ενημερώνεται αυτόματα για το αποτέλεσμα, είτε επιτυχής πληρωμή είτε απόρριψη.

Ο επαγγελματίας, επομένως, δεν χρειάζεται να περιμένει επιβεβαίωση από την τράπεζα, ενώ ο πελάτης βλέπει άμεσα την απόδειξη να εκδίδεται.

Στην εκτύπωση της απόδειξης, αντί για τα γνωστά στοιχεία της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη IRIS ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα χρησιμοποιήθηκε, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ο τρόπος πληρωμής.

Το IRIS Online Payments χρησιμοποιείται ήδη από 4 εκατ. πολίτες και πάνω από 560.000 επαγγελματίες στην Ελλάδα και τα νούμερα αυξάνονται διαρκώς.

Με την ενσωμάτωση στα POS και τις ταμειακές, το IRIS μετατρέπεται πλέον σε πλήρως διαφανές και φορολογικά ιχνηλάσιμο εργαλείο. Κάθε συναλλαγή περνά αυτόματα στο σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περιορίζοντας δραστικά τη φοροδιαφυγή και το «μαύρο χρήμα», ένας από τους κύριους στόχους της μεταρρύθμισης.

Όρια συναλλαγών και νέες αυξήσεις από το 2026

Σήμερα, τα όρια για συναλλαγές μέσω IRIS είναι τα εξής:

  • 500 ευρώ ανά συναλλαγή για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).
  • 500 ευρώ για πληρωμές από ιδιώτες προς επαγγελματίες (IRIS P2B).
  • Με ημερήσιο όριο συναλλαγών στα 1.000 ευρώ.

Όμως, η κυβέρνηση ετοιμάζει ήδη τη νέα φάση της πλατφόρμας:

Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια θα αυξηθούν θεαματικά:

  • έως 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες.
  • Μέχρι 31.000 ευρώ τον μήνα για επαγγελματίες.

Οι αλλαγές αυτές καθιστούν το IRIS πραγματικό ανταγωνιστή των καρτών, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερων, φθηνότερων και ασφαλέστερων πληρωμών, χωρίς τραπεζικές προμήθειες και καθυστερήσεις.

Για τους καταναλωτές, το νέο σύστημα υπόσχεται ταχύτητα και ευκολία: Δεν χρειάζεται κάρτα, μόνο η τραπεζική εφαρμογή στο κινητό. Οι πληρωμές γίνονται σχεδόν στιγμιαία και η απόδειξη εκδίδεται χωρίς καθυστέρηση.

Για τους επαγγελματίες, σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ασφάλεια. Το POS και η ταμειακή θα είναι πλήρως συγχρονισμένα, οπότε δεν θα υπάρχουν πλέον «αταίριαστες» αποδείξεις ή κενά στην καταγραφή των συναλλαγών.

