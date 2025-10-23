Πληρωμές μέσω IRIS: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου – Έρχονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Υποχρεωτική από 1η Νοεμβρίου η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από όλες τις επιχειρήσεις

Newsbomb

Πληρωμές μέσω IRIS: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου – Έρχονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα πληρωμής μέσω του συστήματος άμεσων ηλεκτρονικών συναλλαγών IRIS.

Το IRIS επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων απευθείας από λογαριασμό σε λογαριασμό, χωρίς τη μεσολάβηση κάρτας, χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο ή το POS της επιχείρησης.

Η βασική διαφορά του συστήματος σε σχέση με τις παραδοσιακές ηλεκτρονικές πληρωμές είναι η αμεσότητα: η συναλλαγή ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ τόσο ο αγοραστής όσο και ο επαγγελματίας ενημερώνονται αμέσως για τη μεταφορά των χρημάτων.

Για τους καταναλωτές, το IRIS δίνει τη δυνατότητα καθημερινών αγορών έως 500 ευρώ, καλύπτοντας μεγάλο εύρος συναλλαγών. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που θα ενσωματώσουν τη νέα υπηρεσία θα επωφεληθούν από χαμηλότερες τραπεζικές προμήθειες, συγκριτικά με αυτές που ισχύουν για πληρωμές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Μεγάλα τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η μη συμμόρφωση με τη νέα υποχρέωση συνεπάγεται βαριές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα προβλέπονται πρόστιμα 10.000 ή 20.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος των λογιστικών βιβλίων της κάθε επιχείρησης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές μέσω IRIS: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου – Έρχονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για τους παραβάτες

04:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

03:56ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εννιά νεκροί από εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Καπέισκ

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί για «πολύ σοβαρή δράση» κατά της Κολομβίας – Αντιδρά ο πρόεδρος Πέτρο

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πλήρες πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Δάνειο 5 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Αίγυπτο στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν: Οι συζητήσεις δεν οδηγούν «πουθενά» – Ανακοίνωσε «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς για μετανάστες: «Με ενοχλούν όσοι δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, δεν εργάζονται και δεν σέβονται τους κανόνες μας»

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street στη σκιά της αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

00:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βαρθολομαίος για τον εορτασμό της Νίκαιας: Δεν διανοούμαστε απόντα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Λύγισε» την Γιουβέντους με Μπέλιγχαμ η Ρεάλ, «πεντάρες» για Λίβερπουλ και Τσέλσι

23:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ο Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της WSJ: «Fake News - Δεν ενέκρινα τους πυραύλους»

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης: 34 χρόνια από την εκλογή του ως Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας - Το μήνυμα του Παναγιώτατου από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στον Βόσπορο

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

23:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Aυτός είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ που προτείνει ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

21:28ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη αντίδραση «Φραπέ» για τα 2,5 εκατ. ευρώ και την τζάγκουαρ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Η στιγμή που τη μεταφέρει το ασθενοφόρο - Τι εξετάζουν οι Αρχές

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν: Οι συζητήσεις δεν οδηγούν «πουθενά» – Ανακοίνωσε «τεράστιες» κυρώσεις στη Ρωσία

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών - Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

22:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας στο ματς λόγω καιρικών φαινομένων

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπε ο Νοστράδαμος για την Ελλάδα

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο - «Ήταν αρκετά σοκαριστικό»

23:05LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εμφάνισή της στο show της «Victoria's Secret»

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ, μακριά από την αυτοδυναμία - Η μάχη της δεύτερης θέσης

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η αλλαγή ώρας συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις; Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο - Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ