Πληρωμές μέσω IRIS: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου – Έρχονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα πληρωμής μέσω του συστήματος άμεσων ηλεκτρονικών συναλλαγών IRIS.

Το IRIS επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων απευθείας από λογαριασμό σε λογαριασμό, χωρίς τη μεσολάβηση κάρτας, χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο ή το POS της επιχείρησης.

Η βασική διαφορά του συστήματος σε σχέση με τις παραδοσιακές ηλεκτρονικές πληρωμές είναι η αμεσότητα: η συναλλαγή ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ τόσο ο αγοραστής όσο και ο επαγγελματίας ενημερώνονται αμέσως για τη μεταφορά των χρημάτων.

Για τους καταναλωτές, το IRIS δίνει τη δυνατότητα καθημερινών αγορών έως 500 ευρώ, καλύπτοντας μεγάλο εύρος συναλλαγών. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που θα ενσωματώσουν τη νέα υπηρεσία θα επωφεληθούν από χαμηλότερες τραπεζικές προμήθειες, συγκριτικά με αυτές που ισχύουν για πληρωμές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Μεγάλα τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η μη συμμόρφωση με τη νέα υποχρέωση συνεπάγεται βαριές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα προβλέπονται πρόστιμα 10.000 ή 20.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος των λογιστικών βιβλίων της κάθε επιχείρησης.