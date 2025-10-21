Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις - Πρόστιμα έως και €40.000

Αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 40.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης ενός έτους προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για το χώρο του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

Κώστας Τσιτούνας

Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις - Πρόστιμα έως και €40.000
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα στη Βουλή θα υπάρξει παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα πριν την ψήφιση της τροπολογίας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι στόχος της τροπολογίας δεν είναι να διχάσει την κοινωνία αλλά το αντίθετο. Στόχος είναι ο σεβασμός, η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο.

Σε κάθε περίπτωση η πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν ότι η επίσκεψη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου εξακολουθεί να παραμένει απολύτως δυνατή στον οποιονδήποτε, χωρίς να υφίσταται κανένας περιορισμός πρόσβασης.

Ο συγκεκριμένος χώρος όμως, ως ταφικό μνημείο αφιερωμένο στους αγώνες του ελληνικού έθνους, παρουσιάζει όλως ιδιαίτερη και εθνική σημασία. Απαγορεύονται για τον λόγο αυτό η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων.

Πρακτικά από το πεζοδρόμιο της οδού Αμαλίας και πάνω απαγορεύεται όλες οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Η διάταξη που ήρθε χθες στη Βουλή αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου και του έμπροσθεν αυτού χώρου, έτσι ώστε να αποδοθεί η προσήκουσα τιμή στους πεσόντες στρατιώτες και να ενισχυθεί η συλλογική μνήμη.

Όπως αναφέρει η τροπολογία η διάταξη εφαρμόζεται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον έμπροσθεν αυτού χώρο, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, όπως προσδιορίζεται επακριβώς με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει κατατεθεί στη Βουλή ως Παράρτημα.

Πρόκειται για το Μνημείο και τον αναγκαίο -για κάθε μνημείο- περιβάλλοντα χώρο αυτού, μη καταλαμβανομένου του πεζοδρομίου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος για την ανάδειξη του Μνημείου.

Σύμφωνα με την τροπολογία οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως εξής:

  • Την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα Μνημείο πεσόντων στρατιωτών. Σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων.
  • Την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον χώρο συνεπεία της διάταξης.

Ποιες κυρώσεις προβλέπονται

Όποιοι παραβιάζουν με πρόθεση το νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, η οποία εκτείνεται, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ 300 και 40.000 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96), με την οποία επιβάλλεται χρηματική ποινή μειωμένη τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα ή ποινής φυλάκισης μέχρι τριών (3) μηνών με υφ’ όρο αναστολή αυτής. Στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 104Α του Ποινικού Κώδικα. Όπως σε κάθε πλημμέλημα, εφόσον αυτό καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με άλλα λόγια, η διάταξη αποσκοπεί στο να διασφαλίσει κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό το Μνημείο, επιβάλλοντας όμως μόνο όσους περιορισμούς είναι προς τούτο απολύτως αναγκαίοι.

Η τροπολογία προβλέπει πως αν διαπιστωθούν άλλες πράξεις ρύπανσης ή φθοράς του Μνημείου θα υπάρξει η λεγόμενη ρήτρα επικουρικότητας, με άλλα λόγια ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Δικαίωμα συνάθροισης στην Πλατεία Συντάγματος

Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος. Σε όλη την επιφάνεια της Πλατείας που δεν καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση ασκείται το δικαίωμα συνάθροισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά και στο τι συμβαίνει στο εξωτερικό.
Σε μια σειρά από χώρες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και εκτός αυτής (ιδίως Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστραλία), ισχύει ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας που έχουν μελετηθεί και αξιοποιηθεί κατά την προετοιμασία του νέου πλαισίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Θα «μιλήσουν» επτά κινητά τηλέφωνα για τον «εγκέφαλο» και τον μυστηριώδη συνεργό

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας μέχρι το μνημείο - Πρόστιμα έως και 40.000 ευρώ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Ειδική σήμα Δακτυλίου: Ξεκίνησε η έκδοσή του – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

04:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 21 Οκτωβρίου

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα σε «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ

03:32ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις 150 ατόμων επταετούς θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα – Δείτε την προκήρυξη

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

02:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο: 85χρονη παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από όχημα που οδηγούσε 60χρονη

02:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βγήκαν μαχαίρια στο Νέο Κόσμο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις

01:52ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ

01:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να προλάβει την Κίνα στην κατάκτηση της Σελήνης – Η NASA ψάχνει νέες συνεργασίες

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρά κέρδη στη Wall Street – Επιστρέφει η αισιοδοξία για τα τριμηνιαία αποτελέσματα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Νίκη για Τραμπ – Εφετείο αποφάνθηκε ότι ο πρόεδρος μπορεί να στείλει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ

00:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει ντυμένους για το Halloween να τρομοκρατούν οικογένεια

23:57LIFESTYLE

Ο Κρητικός τραγουδιστής έφερε σε δύσκολη θέση την Παπαρίζου: Διάλογος με αμηχανία στο The Voice

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή:Κόντρα Χρυσοχοΐδη-Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

23:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Πέθανε ξαφνικά ο 29χρονος διάσημος γκραν μάστερ στο σκάκι

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

23:57LIFESTYLE

Ο Κρητικός τραγουδιστής έφερε σε δύσκολη θέση την Παπαρίζου: Διάλογος με αμηχανία στο The Voice

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

21:32LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: «Καβάλησα το καλάμι, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη εγκληματική επίθεση του συνεργού σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

10:51LIFESTYLE

Σοφία Πολυζωγοπούλου: Απαντά με αγωγή κατά του Απόστολου Λύτρα - Γιατί διεκδικεί 600.000 ευρώ

02:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βγήκαν μαχαίρια στο Νέο Κόσμο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για διαφθορά, μεταναστευτικό και ακρίβεια

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ