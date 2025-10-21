Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις - Πρόστιμα έως και €40.000

Σήμερα στη Βουλή θα υπάρξει παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα πριν την ψήφιση της τροπολογίας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι στόχος της τροπολογίας δεν είναι να διχάσει την κοινωνία αλλά το αντίθετο. Στόχος είναι ο σεβασμός, η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο.

Σε κάθε περίπτωση η πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν ότι η επίσκεψη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου εξακολουθεί να παραμένει απολύτως δυνατή στον οποιονδήποτε, χωρίς να υφίσταται κανένας περιορισμός πρόσβασης.

Ο συγκεκριμένος χώρος όμως, ως ταφικό μνημείο αφιερωμένο στους αγώνες του ελληνικού έθνους, παρουσιάζει όλως ιδιαίτερη και εθνική σημασία. Απαγορεύονται για τον λόγο αυτό η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων.

Πρακτικά από το πεζοδρόμιο της οδού Αμαλίας και πάνω απαγορεύεται όλες οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Η διάταξη που ήρθε χθες στη Βουλή αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου και του έμπροσθεν αυτού χώρου, έτσι ώστε να αποδοθεί η προσήκουσα τιμή στους πεσόντες στρατιώτες και να ενισχυθεί η συλλογική μνήμη.

Όπως αναφέρει η τροπολογία η διάταξη εφαρμόζεται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον έμπροσθεν αυτού χώρο, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, όπως προσδιορίζεται επακριβώς με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει κατατεθεί στη Βουλή ως Παράρτημα.

Πρόκειται για το Μνημείο και τον αναγκαίο -για κάθε μνημείο- περιβάλλοντα χώρο αυτού, μη καταλαμβανομένου του πεζοδρομίου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος για την ανάδειξη του Μνημείου.

Σύμφωνα με την τροπολογία οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως εξής:

Την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα Μνημείο πεσόντων στρατιωτών. Σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων.

Την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον χώρο συνεπεία της διάταξης.

Ποιες κυρώσεις προβλέπονται

Όποιοι παραβιάζουν με πρόθεση το νέο πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, η οποία εκτείνεται, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ 300 και 40.000 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96), με την οποία επιβάλλεται χρηματική ποινή μειωμένη τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα ή ποινής φυλάκισης μέχρι τριών (3) μηνών με υφ’ όρο αναστολή αυτής. Στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 104Α του Ποινικού Κώδικα. Όπως σε κάθε πλημμέλημα, εφόσον αυτό καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με άλλα λόγια, η διάταξη αποσκοπεί στο να διασφαλίσει κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό το Μνημείο, επιβάλλοντας όμως μόνο όσους περιορισμούς είναι προς τούτο απολύτως αναγκαίοι.

Η τροπολογία προβλέπει πως αν διαπιστωθούν άλλες πράξεις ρύπανσης ή φθοράς του Μνημείου θα υπάρξει η λεγόμενη ρήτρα επικουρικότητας, με άλλα λόγια ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Δικαίωμα συνάθροισης στην Πλατεία Συντάγματος

Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος. Σε όλη την επιφάνεια της Πλατείας που δεν καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση ασκείται το δικαίωμα συνάθροισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά και στο τι συμβαίνει στο εξωτερικό.

Σε μια σειρά από χώρες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και εκτός αυτής (ιδίως Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστραλία), ισχύει ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας που έχουν μελετηθεί και αξιοποιηθεί κατά την προετοιμασία του νέου πλαισίου.

