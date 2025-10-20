Βουλή:Κόντρα Χρυσοχοΐδη-Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ένταση επικράτησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του "'Αγνωστου Στρατιώτη", ενώ προανήγγειλε την κατάδειξη των "γνωστών-αγνώστων" παραβατικών, που ζημιώνουν, όπως είπε, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι των πολιτών.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, με θέμα «Αστυνομική αυθαιρεσία και κατάχρηση εξουσίας στην 'Ανδρο», ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι το μνημείο των πεσόντων έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή [. . . ] Η Ακρόπολη, από εκείνη την εποχή, την κλασική εποχή.. Στην Ακρόπολη δεν πάμε να στήνουμε τσαντίρια. Υποθέτω, θα συμφωνήσετε κι εσείς. Όπως επίσης, στις εκκλησίες, στους ναούς δεν κάνουμε γκράφιτι. Ας συμφωνήσουμε ότι, στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε το μέγιστο σεβασμό ως πολίτες και ως έθνος. Διαχρονικά. Πέρα από εσάς και από μένα, και πέρα και από τον καθένα μας, και η κάθε γενιά πρέπει να συμβάλλει στο να βελτιώνει αυτό που είναι τα ιερά και τα κοινά» τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα, και σε αναφορά της κας Κωνσταντοπούλου για την παρείσφρηση παρακρατικών "γνωστών-αγνώστων" που σχετίζονται, όπως είπε με την αστυνομία, σε λαϊκές διαδηλώσεις, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε: «Δεν είναι "γνωστοί-άγνωστοι". Είναι πολύ γνωστοί. Εσείς μας λέτε για "γνωστούς-άγνωστους", χρόνια τώρα, καλλιεργώντας θεωρίες συνωμοσίας. Είναι πολύ γνωστοί. Και εγώ θα σας τους καταδείξω, σε λίγο. Θα έρθει η ώρα, πολύ σύντομα. Για να τους δείξουμε έναν-έναν. Ότι είναι πάρα πολύ γνωστοί. Είναι πάρα πολύ παραβατικοί, και είναι πολύ δραστήριοι στο να προκαλούν ζημιές σε βάρος των πολιτών, είτε των περιουσιών τους, μέχρι το να ζημιώνουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, όταν κάνουν αυτές τις γνωστές δραστηριότητες, στο Σύνταγμα και αλλού» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «είναι χυδαίο από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη, ότι επινόησε αυτή την τροπολογία που θα φέρει σε άσχετο νομοσχέδιο για να εκδικηθεί τον κύριο Δένδια επειδή τόλμησε να πει το αυτονόητο από τη θέση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας [. . .] ότι δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί το να αρνείσαι σε έναν πατέρα να μάθει πως πέθανε το παιδί του. Αυτό είναι το αμάρτημα του κύριου Δένδια. Ότι από τη θέση του υπουργού τα είπε αυτά και το επανέλαβε, και η εκδικητική ρεβανσιστική νοοτροπία του πρωθυπουργού, που δεν μπορεί αυτό να το συγχωρέσει, τον οδήγησε σε αυτή την διαστροφική σύλληψη να βάλει στην ευθύνη του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας τη φύλαξη του μνημείου του 'Αγνωστου Στρατιώτη είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εκφράζοντας τη λύπη της που, τη διαμαρτυρία του Π. Ρούτσι για το παιδί του «θελήσατε να την χαρακτηρίσετε τσαντίρι».

Σχολιάζοντας την τελευταία αναφορά της κας Κωνσταντοπούλου, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Για την δική μου την φράση ότι δε στήνουμε τσαντίρια στην Ακρόπολη. Εγώ γεννήθηκα στα τσαντίρια και μέσα στα χωράφια, στο χώμα κάτω. Και γνωρίζω πολύ καλά από αυτά. Γνωρίζω τι σημαίνει σκληρή δουλειά και κόπος, και τι σημαίνει βάσανο από τους λαϊκούς ανθρώπους. [. . .] Και θέλω να σας σας θυμίσω, ότι είμαι ο πρώτος που βγήκε και είπε ότι είναι παραδεκτό το αίτημα του πατέρα να ζητάει να απαντηθούν θέματα που αφορούν το νεκρό σώμα του παιδιού του..»

Για το θέμα της 'Ανδρου, η κα Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον υπουργό εάν υπήρξαν εντολές του προς τον αστυνομικό διοικητή για «βίαιη αφαίρεση πανό και λογοκρισία» σε βάρος διαδηλωτών και «για την παράνομη σύλληψη πολίτη κατά την άσκηση του δικαιώματος διαμαρτυρίας» για τα Τέμπη, κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα στο νησί. Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο άνθρωπος που συνελήφθη, «την ώρα που διαδήλωνε κινήθηκε προς την κατεύθυνση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Από κει και πέρα υπάρχει (οκτάμηνη) καταδίκη, την οποία κατέθεσα» στη Βουλή, είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

