Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

Εντός της ημέρας αρχίζει η διαδικασία καταβολής του "μέτρου 23" για τους αγρότες, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό.

Απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις - κατά σειρά - των βουλευτών Β. Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Καζαμία (Πλεύση Ελευθερίας) και Φωτεινής Αραμπατζή (ΝΔ), ο κ. Ανδριανός είπε ότι, από σήμερα το βράδυ θα αρχίσει η καταβολή του "μέτρου 23" και, από αύριο οι δικαιούχοι θα δούνε στους λογαριασμούς τους τις πληρωμές.

Απαντώντας, ειδικότερα, στη βουλευτή της ΝΔ, Φ. Αραμπατζή, ο κ. Ανδριανός είπε ότι το "μέτρο 23" θα πληρωθεί με βάση την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2024, αφού αφορά σε μειωμένες παραγωγές του 2024, και θα γίνει με όσα προβλέπονται για το συγκεκριμένο έτος ενίσχυσης.

«Χαίρομαι που ακούω το αυτονόητο, ότι δηλαδή, οι παραγωγοί, που έχουν παραδεκτές αιτήσεις στήριξης στο "μέτρο 23", και τα ΑΦΜ τους έχουν δεσμευθεί αδικαιολόγητα στην πληρωμή των συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα πληρωθούν κανονικά, και χωρίς αστερίσκους, το πολυαναμενόμενο "μέτρο 23" των 178 εκατομμυρίων ευρώ» είπε η κα Αραμπατζή και συνέχισε «Χαίρομαι ότι δεν θα ισχύσουν ιδιοκτησιακοί έλεγχοι ΚΑΕ, ΑΤΑΚ για το έτος αναφοράς 2024, διότι δεν μπορούν να ισχύσουν επόμενες δυσμενέστερες υποχρεώσεις, για προηγούμενα χρόνια, σε βάρος των διοικουμένων. Αυτό σημαίνει ότι οι δεσμεύσεις, που έγιναν για τις συμπληρωματικές συνδεδεμένες ενισχύσεις, στα ΑΦΜ, θα αρθούν, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρωθούν, εφόσον για τις συμπληρωματικές συνδεδεμένες ισχύει το έτος αναφοράς του 2024..» είπε η βουλευτής της ΝΔ.

Ανταπαντώντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι το "μέτρο 23" «θα πληρωθεί κατόπιν των ελέγχων, που προβλέπονταν για το έτος ενισχύσεων του 2024. Το ίδιο ίσχυσε και για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2024 που πληρώθηκαν το Νοέμβριο, πριν από λίγες ημέρες. Η πληρωμή τους έγινε με τήρηση όλων των προβλεπόμενων για το έτος ενίσχυσης του 2024. Εάν κάποιοι παραγωγοί δεν πληρώθηκαν ή δεν πληρώθηκαν για το σύνολο των δηλωθέντων, αυτό οφείλεται στους ελέγχους που, προφανώς, μέσα από την εξατομίκευση, θα δουν, για να κάνουν τις διορθώσεις» σημείωσε ο κ. Ανδριανός.

Παράλληλα, για τις τιμές με τις οποίες θα ενισχυθούν (ανά στρέμμα) οι καλλιέργειες που εντάχθηκαν, ο κ. Ανδριανός είπε: «Θα ισχύσει ό,τι ακριβώς εξαρχής είχε προβλεφθεί θεσμικά, ό,τι είχε περιγραφεί στο τεχνικό δελτίο με το οποίο πήραμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ό,τι αναγραφόταν, ακολούθως, στην πρόκληση του μέτρου. Θα ισχύσουν δηλαδή οι τιμές που είχαν ανακοινωθεί. Σε περίπτωση όμως που το συγκεκριμένο συνολικό ποσό για το μέτρο είναι μεγαλύτερο του ποσού που έχει κατανεμηθεί σε αυτό, θα μειωθεί αναλογικά το εφάπαξ ποσό ανά δικαιούχο, αν τελικά, δηλαδή, θα χρειαστεί να γίνει αυτή η αναλογική μείωση, (και αυτό) θα το γνωρίζουμε μόνο εφόσον ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και τρέξει η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Να εξηγήσετε γιατί οι αγρότες πήραν μειωμένες προκαταβολές, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης τονίζοντας ότι «πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες "τι έχουν λαμβάνειν" και πότε. Οι δικαιολογίες τις κυβέρνησης για τις καθυστερήσεις δεν έχουν τελειωμό είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, σύμφωνα με τον οποίο, «η κυβέρνηση αθετεί τις υποσχέσεις της λόγω αδυναμίας της να εξυγιάνει ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Τολμήσαμε μια ριζική μεταρρύθμιση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς όμως να σταματήσουμε τις πληρωμές, έστω και αν καθυστέρησαν είπε ο κ. Ανδριανός, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι, «κανένας αγρότης να μη χάσει χρήματα που δικαιούνται και κανένας αγρότης να μη λάβει χρήματα που δεν δικαιούται».

Διαβάστε επίσης