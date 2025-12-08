Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

Από αύριο οι δικαιούχοι θα δούνε στους λογαριασμούς τους τις πληρωμές, τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

Newsbomb

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντός της ημέρας αρχίζει η διαδικασία καταβολής του "μέτρου 23" για τους αγρότες, σύμφωνα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό.

Απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις - κατά σειρά - των βουλευτών Β. Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Καζαμία (Πλεύση Ελευθερίας) και Φωτεινής Αραμπατζή (ΝΔ), ο κ. Ανδριανός είπε ότι, από σήμερα το βράδυ θα αρχίσει η καταβολή του "μέτρου 23" και, από αύριο οι δικαιούχοι θα δούνε στους λογαριασμούς τους τις πληρωμές.

Απαντώντας, ειδικότερα, στη βουλευτή της ΝΔ, Φ. Αραμπατζή, ο κ. Ανδριανός είπε ότι το "μέτρο 23" θα πληρωθεί με βάση την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2024, αφού αφορά σε μειωμένες παραγωγές του 2024, και θα γίνει με όσα προβλέπονται για το συγκεκριμένο έτος ενίσχυσης.

«Χαίρομαι που ακούω το αυτονόητο, ότι δηλαδή, οι παραγωγοί, που έχουν παραδεκτές αιτήσεις στήριξης στο "μέτρο 23", και τα ΑΦΜ τους έχουν δεσμευθεί αδικαιολόγητα στην πληρωμή των συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα πληρωθούν κανονικά, και χωρίς αστερίσκους, το πολυαναμενόμενο "μέτρο 23" των 178 εκατομμυρίων ευρώ» είπε η κα Αραμπατζή και συνέχισε «Χαίρομαι ότι δεν θα ισχύσουν ιδιοκτησιακοί έλεγχοι ΚΑΕ, ΑΤΑΚ για το έτος αναφοράς 2024, διότι δεν μπορούν να ισχύσουν επόμενες δυσμενέστερες υποχρεώσεις, για προηγούμενα χρόνια, σε βάρος των διοικουμένων. Αυτό σημαίνει ότι οι δεσμεύσεις, που έγιναν για τις συμπληρωματικές συνδεδεμένες ενισχύσεις, στα ΑΦΜ, θα αρθούν, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρωθούν, εφόσον για τις συμπληρωματικές συνδεδεμένες ισχύει το έτος αναφοράς του 2024..» είπε η βουλευτής της ΝΔ.

Ανταπαντώντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι το "μέτρο 23" «θα πληρωθεί κατόπιν των ελέγχων, που προβλέπονταν για το έτος ενισχύσεων του 2024. Το ίδιο ίσχυσε και για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2024 που πληρώθηκαν το Νοέμβριο, πριν από λίγες ημέρες. Η πληρωμή τους έγινε με τήρηση όλων των προβλεπόμενων για το έτος ενίσχυσης του 2024. Εάν κάποιοι παραγωγοί δεν πληρώθηκαν ή δεν πληρώθηκαν για το σύνολο των δηλωθέντων, αυτό οφείλεται στους ελέγχους που, προφανώς, μέσα από την εξατομίκευση, θα δουν, για να κάνουν τις διορθώσεις» σημείωσε ο κ. Ανδριανός.

Παράλληλα, για τις τιμές με τις οποίες θα ενισχυθούν (ανά στρέμμα) οι καλλιέργειες που εντάχθηκαν, ο κ. Ανδριανός είπε: «Θα ισχύσει ό,τι ακριβώς εξαρχής είχε προβλεφθεί θεσμικά, ό,τι είχε περιγραφεί στο τεχνικό δελτίο με το οποίο πήραμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ό,τι αναγραφόταν, ακολούθως, στην πρόκληση του μέτρου. Θα ισχύσουν δηλαδή οι τιμές που είχαν ανακοινωθεί. Σε περίπτωση όμως που το συγκεκριμένο συνολικό ποσό για το μέτρο είναι μεγαλύτερο του ποσού που έχει κατανεμηθεί σε αυτό, θα μειωθεί αναλογικά το εφάπαξ ποσό ανά δικαιούχο, αν τελικά, δηλαδή, θα χρειαστεί να γίνει αυτή η αναλογική μείωση, (και αυτό) θα το γνωρίζουμε μόνο εφόσον ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και τρέξει η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Να εξηγήσετε γιατί οι αγρότες πήραν μειωμένες προκαταβολές, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης τονίζοντας ότι «πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες "τι έχουν λαμβάνειν" και πότε. Οι δικαιολογίες τις κυβέρνησης για τις καθυστερήσεις δεν έχουν τελειωμό είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, σύμφωνα με τον οποίο, «η κυβέρνηση αθετεί τις υποσχέσεις της λόγω αδυναμίας της να εξυγιάνει ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Τολμήσαμε μια ριζική μεταρρύθμιση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς όμως να σταματήσουμε τις πληρωμές, έστω και αν καθυστέρησαν είπε ο κ. Ανδριανός, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι, «κανένας αγρότης να μη χάσει χρήματα που δικαιούνται και κανένας αγρότης να μη λάβει χρήματα που δεν δικαιούται».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Η πρώτη δήλωση

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ενισχύονται τα ΜΑΤ με δύο διμοιρίες από την Αθήνα– «Δεν βγαίνουν οι βάρδιες» λένε οι αρχές

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι - Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών - Τραυματίστηκε 23χρονη μοτοσικλετίστρια

21:06BOMBER

Τα σκυλιά δεν είναι μπιμπελό

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Άμυνα μετατρέπεται σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σίσι συμφώνησε με τον Χαφτάρ ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα γίνει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από Λιβύη

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»

20:50LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας, προσπαθώ να είμαι πιο επιεικής μαζί μου»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παραβιάζει στοπ, παρασύρει και εγκαταλείπει αιμόφυρτο 17χρονο στην Καλλιθέα

20:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αποζημιώσεις λόγω Daniel στη Θεσσαλία: Έχει ήδη δοθεί μισό δισεκατομμύριο ευρώ - Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 3χρονο αγόρι κέρδισε επίσημη βαθμολογία στο σκάκι - Έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του παιχνιδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σίσι συμφώνησε με τον Χαφτάρ ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα γίνει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από Λιβύη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής και Βενιζέλος για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: «Ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν» – «Ζούμε την κρίση της Δύσης»

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

18:26BOMBER

SAFE: Η στρατηγική της Αθήνας για πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για αμυντικούς εξοπλισμούς

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες έκλεισαν τις εισόδους του «Διαγόρας» – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ