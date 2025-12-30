Χρυσός θησαυρός 1.400 ετών διασώθηκε σε αρχαίο χριστιανικό μοναστήρι στην βιβλική Έρημο της Ιουδαίας

Ισραηλινοί αρχαιολόγοι έφεραν πρόσφατα στο φως έναν αρχαίο χρυσό θησαυρό σε χώρο πρώην χριστιανικού μοναστηριού στην Έρημο της Ιουδαίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) του Ισραήλ γνωστοποίησε το γεγονός, λέγοντας ότι ο θησαυρός εντοπίστηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Υρκανίας, στη βόρεια Έρημο της Ιουδαίας, περίπου 16 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν δύο χρυσά νομίσματα και ένα λεπτεπίλεπτο χρυσό δαχτυλίδι. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή υπήρξε στο παρελθόν ευάλωτη σε αρχαιοκαπηλία, τα αντικείμενα κατάφεραν να επιβιώσουν για περίπου 1.400 χρόνια.

Πηγή: COGAT Spokesperson's Office

Ο χώρος ιδρύθηκε κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο, μεταξύ 2ου και 1ου αιώνα π.Χ., όταν λειτουργούσε ως φρούριο. Τα χρυσά νομίσματα είναι σόλιδοι και φέρουν την απεικόνιση του αυτοκράτορα Ηράκλειου, ο οποίος κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 610 έως το 641 μ.Χ.

Σύμφωνα με το COGAT, τα ευρήματα «μαρτυρούν τη χριστιανική δραστηριότητα στην περιοχή κατά τη βυζαντινή περίοδο».

«Κατά τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής, με την ανάπτυξη του μοναχισμού στην Έρημο της Ιουδαίας, ιδρύθηκε στον χώρο χριστιανικό μοναστήρι, το οποίο αποδίδεται στη δράση του Αγίου Σάββα, ενός από τους θεμελιωτές του ερημιτικού μοναχισμού, και λειτούργησε επί εκατοντάδες χρόνια», αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Τα ευρήματα ενισχύουν το σενάριο ότι η Υρκανία αποτελούσε μέρος του μοναστικού και θρησκευτικού τοπίου που άνθισε στην Έρημο της Ιουδαίας κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Σε δήλωσή του, ο αρχαιολόγος Μπινιαμίν Χαρ-Έβεν τόνισε ότι τα αντικείμενα «αντανακλούν ένα σημαντικό κεφάλαιο της βυζαντινής περιόδου και της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης στην περιοχή».

Πηγή: COGAT Spokesperson's Office

«Ως ισραηλινός φορέας που δρα στην περιοχή και έχει την ευθύνη της προστασίας της ιστορικής της κληρονομιάς, η Αρχαιολογική Μονάδα της Πολιτικής Διοίκησης θεωρεί ύψιστης σημασίας τη διαφύλαξη και τη μελέτη μνημείων από όλες τις περιόδους και τις κοινότητες που έδρασαν εδώ ανά τους αιώνες», πρόσθεσε.

Η ανακάλυψη αυτή δεν είναι η μοναδική που απασχόλησε τη διεθνή επικαιρότητα φέτος στην Έρημο της Ιουδαίας. Νωρίτερα μέσα στο 2025, αρχαιολόγοι είχαν φέρει στο φως μια «μυστηριώδη πυραμιδοειδή κατασκευή» ηλικίας περίπου 2.200 ετών, αποτελούμενη από λαξευμένες πέτρες βάρους εκατοντάδων κιλών.

Διαβάστε επίσης