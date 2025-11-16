Θησαυρός των Αψβούργων: Στη δημοσιότητα άγνωστα κοσμήματα έπειτα από 100 χρόνια

Η συλλογή, που περιλαμβάνει και το διαμάντι της Φλωρεντίας, θεωρούνταν χαμένη. Η Αυτοκράτειρα Ζίτα έδωσε αυστηρή εντολή να μείνει κρυφή για έναν αιώνα, για λόγους ασφαλείας από το ναζιστικό καθεστώς.

Ο αυτοκράτορας Κάρολος Α΄ της Αυστρίας, η Ζίτα και ο μεγαλύτερος γιος τους Όθων, κατά τη διάρκεια της στέψης ως βασιλιάς της Ουγγαρίας. Βουδαπέστη, 30 Δεκεμβρίου 1916

Μια συλλογή κοσμημάτων που ανήκει στην ίσως σπουδαιότερη βασιλική δυναστεία της Ευρώπης πρόκειται να εκτεθεί στο κοινό για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα.

Η συλλογή αυτή, που περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα κομμένα διαμάντια του κόσμου κατά την εποχή της τοποθέτησής του, θεωρούνταν είτε χαμένη είτε κλεμμένη. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, φυλασσόταν με τόση μυστικότητα, που ακόμη και ο ίδιος ο πατριάρχης της δυναστείας αγνοούσε την ύπαρξή της.

Η μυστική κληρονομιά της αυτοκράτειρας Ζίτα

Ο Οίκος των Αψβούργων κυβέρνησε αδιαμφισβήτητα την Αυστρία από το 1278, δίνοντας για αιώνες ηγεμόνες, αυτοκράτειρες, βασιλιάδες και βασίλισσες σε όλη την Ευρώπη.

Μετά την εξορία τους το 1919, έναν χρόνο μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατάρρευση της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, η οικογένεια του τελευταίου αυτοκράτορα της Αυστρίας, Καρόλου Α', αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πλειονότητα των περιουσιακών της στοιχείων. Μόνο ένα μικρό μέρος προσωπικής περιουσίας επετράπη να μεταφερθεί στην Ελβετία. Ανάμεσα σε αυτά τα προσωπικά αντικείμενα ήταν και ένα σύνολο κοσμημάτων – διαχωρισμένο από τα Κοσμήματα του Στέμματος που εκτίθενται σήμερα στη Βιέννη.

Η αυτοκράτειρα Ζίτα, χήρα του Κάρολου, και τα παιδιά της αντιμετώπισαν αργότερα διώξεις από το ναζιστικό καθεστώς λόγω της ανοιχτής αντίθεσής τους στη δικτατορία του Χίτλερ. Υπό την απειλή αυτή, η Ζίτα έδωσε εντολή στους απογόνους της, για λόγους ασφαλείας, να κρατήσουν την ύπαρξη των αντικειμένων αυτών απόλυτο μυστικό για τουλάχιστον 100 χρόνια μετά τον θάνατο του Αυτοκράτορα Κάρολου το 1922.

Η φυγή και το καφέ βαλιτσάκι

Η ζωή στην ταραγμένη Ευρώπη συνεχιζόταν. Λίγο πριν η Λουφτβάφε (σ.σ. μια από τις πλέον σύγχρονες, ισχυρές και έμπειρες αεροπορίες στον κόσμο) βομβαρδίσει το σπίτι τους στην εξορία στο Βέλγιο τον Μάιο του 1940, η οικογένεια κατάφερε να διαφύγει στον Καναδά μέσω Γαλλίας και Πορτογαλίας. Από τη νέα τους πατρίδα, συνέχισαν να υποστηρίζουν την αυστριακή ανεξαρτησία και την απελευθέρωση της Κεντρικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Ζίτα και τα παιδιά της μετέφεραν ένα μικρό, φαινομενικά ασήμαντο καφέ βαλιτσάκι. Μέσα σε αυτό, κρυμμένα, βρίσκονταν τα κοσμήματα, τα οποία η Ζίτα αργότερα αποθήκευσε σε θυρίδα ασφαλείας.

Η συλλογή αποτελείται από 14 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός ρολογιού από χρυσό και σμαράγδια που ανήκε στην αυτοκράτειρα Μαρία Αντουανέτα, ενός παρασήμου του Τάγματος του Χρυσού Δέρατος με διαμάντια, και μιας καρφίτσας τεσσάρων τμημάτων που επιστέφεται από το Διαμάντι της Φλωρεντίας (Florentine Diamond). Πρόκειται για ένα τεράστιο κίτρινο κομμένο διαμάντι που δόθηκε στη δυναστεία των Αψβούργων μετά τον θάνατο του τελευταίου θηλυκού μέλους της οικογένειας των Μεδίκων. Όταν κόπηκε, το Διαμάντι της Φλωρεντίας, γνωστό και ως Διαμάντι της Τοσκάνης, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Κρυμμένα μέχρι το 2022

Οι θησαυροί παρέμειναν στη θυρίδα, ξεχασμένοι από τη γνώση των πολλών, μέχρι το 2022.

Με την συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του αυτοκράτορα Κάρολου, ο εγγονός του, Κάρολος (ο οποίος είναι επικεφαλής του σημερινού, ανενεργού βασιλικού οίκου), ενημερώθηκε όχι μόνο για την ύπαρξη των κοσμημάτων, αλλά και για την επιθυμία της αυτοκράτειρας Ζίτα να τα αποκαλύψει στον κόσμο.

«Ως απόγονοι του αυτοκράτορα Κάρολου Α' και της αυτοκράτειρας Ζίτα, είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε αυτά τα πολιτιστικά και ιστορικά σημαντικά κομμάτια με το κοινό», δήλωσε ο Κάρολος. «Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον λαό του Καναδά, ο οποίος παρείχε ασφαλές καταφύγιο στην οικογένειά μας το 1940, προστατεύοντάς τη από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

Τα κοσμήματα ανήκουν επί του παρόντος σε ένα καναδικό καταπίστευμα (trust). Θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε έκθεση στον Καναδά, πριν τελικά επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους.

