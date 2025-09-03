Το μεγάλο ψέμα που έχουμε πιστέψει όλοι για τα διαμάντια - Ειδικός εξηγεί - Δείτε βίντεο

Τα διαμάντια είναι από τα πιο «λαμπερά» αξεσουάρ στον πλανήτη. Οι πολύτιμοι λίθοι αποτελούν απαραίτητο αντικείμενο για μια πρόταση γάμου, χρησιμοποιούνται ως αξεσουάρ σε επίσημες εκδηλώσεις και τελετές, ακόμα και σε σύμβολα εξουσίας όπως τις κορώνες των βασιλικών οικογενειών.

Τα ακριβά αυτά αντικείμενα περικλείονται όμως από αρκετούς μύθους, ειδικά την ιδέα ότι είναι σπάνια.

Ο κατασκευαστής κοσμημάτων Todd Alan υποστήριξε σε βίντεο στο Instagram ότι η ιδέα αυτή προήλθε από μία εξαιρετικά επιτυχημένη εκστρατεία μιας βρετανικής εταιρείας. Η εταιρεία αυτή απέκτησε τον έλεγχο πολλών ορυχείων διαμαντιών, και επίσης ανέπτυξε το σύστημα αξιολόγησής τους, σημειώνει ο Alan.

«Υπάρχουν αρκετά διαμάντια για όλους», υποστήριξε ο κατασκευαστής κοσμημάτων, αναφέροντας ότι η τεράστια διαφημιστική καμπάνια έπεισε τους πάντες ότι τα διαμάντια είναι το απαραίτητο δώρο για μια πρόταση γάμου.

Με το να ελέγχους την παροχή των διαμαντιών και τον ορισμό των επιπέδων ποιότητας μπορούσαν να θέσουν όσο υψηλά ήθελαν τις τιμές, δήλωσε ο Alan.

