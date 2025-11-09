Ο κρυμμένος θησαυρός του Πακιστάν αξίας 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγιδευμένος στη γεωπολιτική

Πρόσφατα, εκτός των υπαρχόντων «θησαυρών» ανακοινώθηκε ο εντοπισμός αποθέματος χρυσού ικανού να αποπληρώσει το εξωτερικό χρέος του Πακιστάν

Εργάτες χύνουν λιωμένο μέταλλο σε χαλυβουργείο στο Λαχόρ του Πακιστάν, το Σάββατο 29 Απριλίου 2023

AP/K.M. Chaudary
Αποθέματα χρυσού αξίας 636 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που μπορούν να αποληρώσουν το εξωτερικό χρέος του Πακιστάν, κρύβονται στο έδαφος της Ταρμπέλα, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του Hanif Gohar, προέδρου της Air Karachi και πρώην ανώτερου αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Πακιστάν (FPCCI).

Και δεν είναι μόνο ο χρυσός. Το Πακιστάν βρίσκεται πάνω σε έναν από τους πιο υποτιμημένους θησαυρούς του κόσμου: έναν εκτιμώμενο πλούτο 6-8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ανεκμετάλλευτα ορυκτά, που περιλαμβάνουν χαλκό, χρυσό, άνθρακα, χρωμίτη, σπάνιαις γαίες, λίθιο και άλλα, όπως αναφέρει το Geopolitics Prime.

Ωστόσο, υπάρχει το παράδοξο ότι ο τομέας της εξόρυξης συνεισφέρει μόλις 3% στο ΑΕΠ, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε μόλις 0,1% του παγκόσμιου συνόλου.

Ανάλυση βασικών πόρων:

  • Χαλκός - χρυσός: Από το ορυχείο Reko Diq — ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χαλκού και χρυσού στον κόσμο (5,9 δισεκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος) — έως τα 185 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα στο Thar, τα 10 μεγαλύτερα αποθέματα χρωμίτη στον κόσμο και τα τεράστια αποθέματα λιθίου και REE σε ολόκληρο το Balochistan, το Khyber Pakhtunkhwa και το Gilgit-Baltistan — το υπέδαφος του Πακιστάν μοιάζει με όνειρο για τους επενδυτές σε εμπορεύματα.
    Ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο, υποανάπτυκτο και πολιτικά εκρηκτικό.
  • Αποθέματα φυσικού αερίου: Το κοίτασμα φυσικού αερίου Sui (1952) — παρέχει το 40% του φυσικού αερίου του Πακιστάν, αλλά οι τοπικές περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις.
  • Άνθρακας: Με αποθέματα 185-186 δισεκατομμυρίων τόνων, το Πακιστάν διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα κοιτάσματα άνθρακα στον κόσμο. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτού του πλούτου εξάγεται υπό άθλιες συνθήκες — στο Chamalang και το Duki, οι ανθρακωρύχοι εργάζονται σε επικίνδυνα ορυχεία με μόλις 5-6 δολάρια την ημέρα, συχνά μαζί με παιδιά, με ελάχιστη εποπτεία ή εξοπλισμό ασφαλείας.
  • Σπάνιες γαίες: Λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο, αντιμόνιο, ζιργκόν — όλα ζωτικής σημασίας για τις μπαταρίες, τους ημιαγωγούς και την άμυνα.
    Παρά την αφθονία αυτή, το Μπαλοχιστάν — η επαρχία με τους μεγαλύτερους πόρους αλλά και η πιο φτωχή και καταπιεσμένη επαρχία του Πακιστάν — υφίσταται τις χειρότερες συνέπειες της εκμετάλλευσης.

Μέσω του CPEC, η Κίνα έχει επενδύσει πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια, κυριαρχώντας στις υποδομές και την εξόρυξη ορυκτών του Πακιστάν.

Αναζητώντας ισορροπία, η στρατιωτική κυβέρνηση του Πακιστάν στρέφεται προς τις ΗΠΑ.

Πρόσφατα, ο αρχηγός του στρατού Asim Munir συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας δείγματα σπάνιων γαιών και υπογράφοντας μνημόνιο συμφωνίας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με την US Strategic Metals για αντιμόνιο, χαλκό, χρυσό, βολφράμιο και σπάνιες γαίες — συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπό αμερικανική διαχείριση και ακόμη και ενός πιθανού λιμανιού στο Pasni, κοντά στο Gwadar που ελέγχεται από την Κίνα.

