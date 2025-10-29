IRIS: Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη στις επιχειρήσεις – Πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS από τα νομικά πρόσωπα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2025, όπως προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η παράταση ενός μήνα έχει σκοπό να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

Παράγοντες της αγοράς είχαν ζητήσει την παράταση, επικαλούμενοι τεχνικά προβλήματα, καθυστερήσεις στη διασύνδεση των POS με τα τραπεζικά συστήματα και ελλείψεις στις υποδομές.

Για τους καταναλωτές, η χρήση του IRIS σημαίνει ευκολία, ασφάλεια και ταχύτητα: Αποφεύγεται η χρήση κάρτας ή αριθμού CVV, μειώνεται ο κίνδυνος απάτης και η πληρωμή ολοκληρώνεται μέσω κινητού σε δευτερόλεπτα.

Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη περιλαμβάνουν χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις, άμεση είσπραξη και μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση μέσω διασύνδεσης με τα συστήματα της «ΔΙΑΣ».

