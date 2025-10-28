Πληρωμές μέσω IRIS: Παράταση ενός μήνα στην υποχρεωτική ένταξη στις επιχειρήσεις - Βαριά τα πρόστιμα

Παράταση ενός μήνα έλαβε η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω της υπηρεσίας IRIS (σύστημα άμεσων πληρωμών), καθώς η Κυβέρνηση με άρθρο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου μετέθεσε την ημερομηνία εφαρμογής από τις 31 Οκτωβρίου στις 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό σύστημα, το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να πληρώνουν απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, χωρίς τη χρήση κάρτας ή μετρητών.

Κίνδυνος προστίμων

Η μετάθεση της προθεσμίας ήρθε ως απάντηση στα πιεστικά αιτήματα των επιμελητηρίων, που προειδοποιούσαν για αναστάτωση στην αγορά λόγω της έλλειψης ετοιμότητας. Ενδεικτικά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ζήτησαν "λογική παράταση", επισημαίνοντας τις τεχνικές ελλείψεις και τις καθυστερήσεις στη διασύνδεση των POS και των λογισμικών τιμολόγησης.

Εάν δεν είχε δοθεί η παράταση, από την 1η Νοεμβρίου, οι μη συμμορφωθείσες επιχειρήσεις θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με δυσβάσταχτα πρόστιμα ύψους 10.000 (για απλογραφικά) έως και 20.000 ευρώ (για διπλογραφικά βιβλία). Όπως τόνισαν οι φορείς, «δεν είναι δίκαιο να τιμωρείται η επιχείρηση για κάτι που βρίσκεται εκτός ελέγχου της», όταν δηλαδή η καθυστέρηση οφείλεται σε αστοχίες των υποδομών.

Το κόστος της ψηφιακής μετάβασης και η υποστήριξη

Το πρόβλημα επιτείνεται από το σημαντικό κόστος της αναβάθμισης των συστημάτων, το οποίο εκτιμάται μεταξύ 500 και 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. Φορείς, όπως η Συντεχνία Αρτοποιών Αττικής, ζήτησαν επίσης περίοδο προσαρμογής, καθώς ο κλάδος δοκιμάζεται από αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Παράλληλα, υπάρχει η απαίτηση το κράτος να υποστηρίξει τη μετάβαση με χρηματοδοτικά μέσα, όπως έκανε και στην περίπτωση των POS, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μικρές εταιρείες.

IRIS: Η σημερινή εικόνα και οι μελλοντικές αυξήσεις ορίων

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τα ζητήματα εφαρμογής, η IRIS έχει ήδη υιοθετηθεί από περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες. Σήμερα, τα όρια συναλλαγών είναι 500 ευρώ ανά πληρωμή. Ωστόσο, από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση του μηνιαίου ορίου για τους ιδιώτες στα 5.000 ευρώ και για τους επαγγελματίες έως τις 31.000 ευρώ τον μήνα.

Μετά την 1η Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσουν τους πρώτους εντατικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης.

