Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς προμήθειες, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς

Τι αλλάζει στις πληρωμές από 1η Νοεμβρίου 2025

Πληρωμές με IRIS θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά από την 1η Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα. Οι πληρωμές θα γίνονται είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό που οι πελάτες θα σαρώνουν με την εφαρμογή της τράπεζάς τους.

Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς προμήθειες, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς.

Τα όρια στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

  • Έως 500 ευρώ/ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)
  • Έως 500 ευρώ/ημέρα για πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)
  • Συνολικό ημερήσιο όριο: 1.000 ευρώ

Οι συναλλαγές P2P είναι δωρεάν, ενώ για τις P2B προβλέπεται χαμηλή προμήθεια για τον επαγγελματία.

POS υποχρεωτικά για κάθε επαγγελματική συναλλαγή

Η νέα νομοθεσία, που εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προβλέπει ότι κάθε πληρωμή μέσω IRIS ή mobile banking πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω POS, συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή ΑΑΔΕ.

Κάθε άλλη μορφή πληρωμής θα θεωρείται παράνομη και θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.

Αφορά κυρίως λιανεμπόρους, επιχειρήσεις εστίασης και επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δέχονταν απευθείας μεταφορές χωρίς φορολογική τεκμηρίωση.

Πρόστιμα για τους παραβάτες

  • 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
  • 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

Ωστόσο, τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους ή νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός τουριστικών περιοχών.

Το IRIS μπαίνει σε «νέα εποχή» – Αλλαγές σε τρεις φάσεις

  • Από Νοέμβριο 2025: Πληρωμές χωρίς όριο ποσού σε φυσικά και online καταστήματα.
  • Από Ιανουάριο 2026: Αύξηση ορίων – 1.000€/ημέρα και 5.000€/μήνα για ιδιώτες, έως 31.000€/μήνα για επαγγελματίες.
  • Από τα μέσα του 2026: Επέκταση στο εξωτερικό μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου EuroPA, αρχικά σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το IRIS

Η υπηρεσία IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Viva Wallet), επιτρέπει άμεσες πληρωμές 24/7/365 μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος TIPS (TARGET Instant Payment Settlement).

Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, με άμεση πίστωση και ενημέρωση αποστολέα και παραλήπτη.

Οι τρεις υπηρεσίες του IRIS

IRIS Person to Person (P2P): Άμεσες μεταφορές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα, χωρίς χρέωση.
IRIS Person to Business (P2B): Πληρωμές σε επαγγελματίες – χαμηλή προμήθεια, χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη.
IRIS Commerce: Πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων και χωρίς όριο ποσού.

Πώς γίνεται η πληρωμή

Ο καταναλωτής:

Επιλέγει IRIS payments στο eShop ή στο κατάστημα.
Σκανάρει τον QR κωδικό ή επιλέγει την τράπεζά του.
Επιβεβαιώνει με βιομετρικά στοιχεία ή PIN.

Η πληρωμή ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα και επιστρέφει αυτόματα στο site ή την εφαρμογή του εμπόρου.

