Ραγδαία η ανάπτυξη του IRIS: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που το χρησιμοποιούν

Περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν πλέον το σύστημα πληρωμών IRIS, που καταγράφει ραγδαία ανάπτυξη.

Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά το σύστημα πληρωμών IRIS, το οποίο άλλωστε ήδη διαθέτουν περί τις 8.500 e-shops.

Οι καταναλωτές φαίνεται να το επιλέγουν καθώς είναι εύκολο και άμεσο, ενώ η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις είναι ελάχιστη. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, η πληρωμή θα γίνεται μέσω σκαναρίσματος ενός QR κωδικού που εκδίδεται με την έκδοση της απόδειξης, μέσω του Mobile App του πελάτη.

Από τον Οκτώβριο, στις συναλλαγές με IRIS θα φαίνεται ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του συναλλασσόμενου.

Το IRIS είναι το ελληνικό σύστημα άμεσων πληρωμών που λειτουργεί μέσω των εφαρμογών mobile banking και επιτρέπει μεταφορές χρημάτων σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να απαιτείται IBAN – αρκεί ο αριθμός κινητού.

Εφαρμόζεται από το 2014 μέσω της ΔΙΑΣ, αλλά γνώρισε θεαματική ανάπτυξη μετά το 2022.

Σήμερα χρησιμοποιείται από περίπου 4 εκατ. ιδιώτες και 560.000 επαγγελματίες, ενώ περισσότερα από 8.500 e-shops δέχονται πληρωμές μέσω IRIS.

Το 2024 καταγράφηκαν 57,3 εκατ. συναλλαγές, αξίας 6,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 100% σε σχέση με το 2023. Περίπου το 65% των χρηστών είναι ηλικίας 18-35 ετών.

Από τον Νοέμβριο 2025 όλες οι επιχειρήσεις, φυσικές και ηλεκτρονικές, θα υποχρεούνται να αποδέχονται το IRIS, με το ημερήσιο όριο συναλλαγών να αυξάνεται σταδιακά από τα 500 στα 1.000 ευρώ. Το σύστημα θεωρείται βασικό εργαλείο για τον περιορισμό χρήσης μετρητών και τη μείωση του κόστους πληρωμών.

