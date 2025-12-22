Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους
Από το απόγευμα της Παρασκευής έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν σταδιακά τα λεφτά στους λογαριασμούς της δεύτερης παρτίδας των δικαιούχων.
Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026 έχει γνωστοποιήσει e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.
Επίσης, σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι είδαν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου και της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.
Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)
Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
Συντάξεις Ιανουαρίου - Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 διενεργήθηκαν για τους 2,6 εκατ. μη μισθωτούς την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ κατέβαλε συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
- Ο ΟΓΑ κατέβαλε συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) κατέβαλε συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) πληρώθηκαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) πληρώθηκαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Συντάξεις Ιανουαρίου - Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα:
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου