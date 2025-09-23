IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

Το σύστημα πληρωμών IRIS έχει αλλάξει άρδην τις καθημερινές μας συναλλαγές, προσφέροντας απλόχερα τη δυνατότητα να μεταφέρουμε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε κάποιο πρόσωπο χρησιμοποιώντας μονάχα είτε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, είτε τον ΑΦΜ του.

Ωστόσο, οι πολίτες που χρησιμοποιούν το IRIS για προσωπικές συναλλαγές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρά το γεγονός ότι από τον Ιούνιο το ημερήσιο όριο έχει διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 3,8 εκατ. πολίτες αξιοποίησαν το IRIS το 2024, πραγματοποιώντας συναλλαγές άνω των 6 δισ. ευρώ, κυρίως για κοινά έξοδα σε φαγητό, ποτό ή σινεμά.

Για παράδειγμα, ένας πληρώνει τον λογαριασμό και οι υπόλοιποι μεταφέρουν το ποσό που τούς αντιστοιχεί μέσω IRIS. Όμως, αν αυτό επαναλαμβάνεται συχνά ή με μεγάλα ποσά, μπορεί να σημάνει το «καμπανάκι» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μάλιστα, μεταφορές μέσω IRIS που γίνονται τακτικά με ποσά 300 – 400 ευρώ ενδέχεται να θεωρηθούν εισόδημα και να φορολογηθούν, προκαλώντας προβλήματα στους χρήστες της εφαρμογής.

Η Αρχή συστήνει να υπάρχει πάντα αιτιολογία συναλλαγής («φαγητό», «καφές», «δώρο») και απόδειξη πληρωμής, ιδιαίτερα για μεγαλύτερα ποσά, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι.

Τι ισχύει με τα δώρα γάμου

Οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι για να αποφευχθεί πιθανός φόρος στα ποσά που λαμβάνει ένα ζευγάρι από γάμο, καλό είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.