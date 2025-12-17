Τραγωδία στην Αγγλία: Νεκρός ο 21χρονος επιθετικός της Μάκλσφιλντ, Ίθαν ΜακΛίοντ

Το δυστύχημα -όπως αναφέρει το BBC- συνέβη περίπου στις 23:40 ώρα Ελλάδας κοντά στο Νορθάμπτον, όταν η λευκή Mercedes του έπεσε σε μια μπάρα.

«Η είδηση του θανάτου του Ίθαν έχει συντρίψει ολόκληρο τον σύλλογό μας και καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει το τεράστιο αίσθημα θλίψης και απώλειας που νιώθουμε τώρα», ανέφερε η Μάκλσφιλντ.

Ως νεαρός, ο ΜακΛίοντ πέρασε 10 χρόνια στην ακαδημία των Γουλβς. Έπαιξε για την ομάδα κάτω των 21 ετών στο EFL Trophy, αλλά δεν έκανε ποτέ εμφάνιση για την πρώτη ομάδα.

Γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ, αγωνίστηκε ως δανεικός στην Άλβετσερτς στη Νότια Λίγκα, προτού αγωνιστεί σύντομα με τους Ράσαλ Ολίμπικ και Στούρμπριτζ μετά την αποχώρησή του από τη Μολινό.

Έφτασε στη Μάκλσφιλντ το καλοκαίρι, όπου πέρασε με επιτυχία μια δοκιμαστική περίοδο.

Ο ΜακΛίοντ έπαιξε πέντε φορές, πιο πρόσφατα στις 10 Δεκεμβρίου, όπου σκόραρε το δεύτερο γκολ του σε μια ισοπαλία 1-1 με την Κινγκς Λιν Τάουν.