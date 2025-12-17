Απειλή για βόμβα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από ιδιωτικό κολέγιο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε ιδιωτικό κολέγιο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ένας άνδρας γύρω στα 30 τηλεφώνησε στο κολέγιο, προειδοποιώντας πως στο σημείο θα εκραγεί βόμβα στις 20:55.

Το ιδιωτικό κολέγιο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας οπού τοποθετήθηκε βόμβα Newsbomb.gr

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν σε μια προσαγωγή.

Στο σημείο έχουν φτάσει οι Αρχές, ενώ πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας. Παράλληλα επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.