Καλύβια: Αλβανός ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ με τη βόμβα - Εντόπισε ο ίδιος τον μηχανισμό

Το πρόσωπο που εντόπισε την ύποπτη σακούλα, στην οποία περιεχόταν εκρηκτικός μηχανισμός, κάτω από αυτοκίνητο, ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος, αλβανικής υπηκοότητας. Αμέσως, ειδοποίησε τις Αρχές και πράγματι στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) μετέβησαν στο σημείο.

Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ, επί της οδού Ρήγα Φεραίου, στα Καλύβια Αττικής, όταν ο ιδιοκτήτης του ΙΧ εντόπισε κάτω από το σταθμευμένο όχημά του μία σακούλα.

Το αντικείμενο που υπήρχε στο εσωτερικό της ήταν ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός.

Άμεσα κλήθηκε η ΕΛΑΣ, η οποία απέκλεισε την περιοχή. Στη συνέχεια, στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωσή του.

