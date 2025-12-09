Καλύβια: Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη η βόμβα που εντοπίστηκε κάτω από ΙΧ όχημα

Eurokinissi (αρχείου)
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στην ΕΛΑΣ μετά τον εντοπισμό ενός εμπρηστικού μηχανισμού σε ΙΧ όχημα, που ήταν σταθμευμένο στην οδό Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ ο ιδιοκτήτης του ΙΧ, υπήκοος Αλβανίας, εντόπισε κάτω από το όχημα μια σακούλα που την είχαν δέσει με δεματικά καλωδίων (tie wrap) και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που περίπου στις 21:40 πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ η σακούλα περιείχε τρία γκαζάκια, σπίρτα και τρία μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό.

