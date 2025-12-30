Νίκος Πορτοκάλογλου: Τα 68α γενέθλια και το μήνυμα πίσω από αυτά

Με μία φωτογρφαία του ουράνιου τόξου και τους στίχους ενός τραγουδιού του, έκανε αναφορά στα γενέθλιά του, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γνωστός τραγουδοποιός, που συμπλήρωσε τα 68 του χρόνια την 30ή Δεκεμβρίου, συνόδευσε τη δημοσίευσή του με μια φωτογραφία από τον δρόμο, τραβηγμένη μέσα από το αυτοκίνητο μετά τη βροχή, στην οποία διακρίνεται ένα ουράνιο τόξο. Στο κείμενο της ανάρτησης, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην ηλικία του και παρέθεσε στίχους από το τραγούδι «Στροφή», κάνοντας λόγο για τον χρόνο που περνά, τις πληγές του παρελθόντος και όσα έχουν αποκομιστεί μέσα από τη διαδρομή της ζωής.

«Κι όπως πάλι ανοίγει η παλιά πληγή ο θυμός σε πνίγει για τα χρόνια που έχουν πια χαθεί. Κι όπως πάλι τρέχεις πάνω στη στροφή ξέρω, δεν προσέχεις πόσα έχουν για πάντα κερδηθεί»

Η δημοσίευση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων και ευχών από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές.

Η δημοσίευση του τραγουδοποιού:

