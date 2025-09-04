Γιάννης Κότσιρας: Χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου στην πλατεία Αριστοτέλους - Είσοδος ελεύθερη

Χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου που αναρρώνει από επέμβαση ρουτίνας, θα τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσιρας στην πλατεία Αριστοτέλους. Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Τη βραδιά της 11ης Σεπτεμβρίου θα φωτίσει με τη φωνή και τα τραγούδια του ο Γιάννης Κότσιρας, χαρίζοντάς μας στιγμές γεμάτες συναίσθημα και λατρεμένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου αυτές τις μέρες αναρρώνει μετά από μια επέμβαση ρουτίνας και δυστυχώς δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί.

Ο Γιάννης Κότσιρας με ένα τεράστιο ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών, έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με περισσότερη λαϊκή διάθεση. Από το "Τσιγάρο" ως το "Κάπου θα βρεθούμε" και από το “Έλα και κόψε με στα δύο" έως το "Κάθε φορά", αλλά και από τη "Χάντρα θαλασσιά" έως τον "Σασμό" και το "Ένα φεγγάρι δρόμος", δημιουργείται πάντα ένα υπέροχο κλίμα σε συνδυασμό με τις πρωτότυπες διασκευές που επιλέγει και οι βραδιές αυτές μένουν πάντα χαραγμένες στην μνήμη μας.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, σταθερούς συνεργάτες και φίλους του τα τελευταία χρόνια, ετοιμάσανε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, ένα πρόγραμμα, που όπως πάντα, έχει στόχο τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις στοχευμένες αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Στην παρέα τους αυτή τη φορά στο τραγούδι, η Δήμητρα Μωραΐτη.

info

Γιάννης Κότσιρας

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου

Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

Είσοδος Ελεύθερη

Μαζί του:

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Hρακλής Παχίδης

Μπάσο: Γιάννης Πλαγιαννάκος

Βιολί: Γιαννης Κονταράτος

Φωνή: Δήμητρα Μωραΐτη

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης