Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου

Στο νοσοκομείο εισήχθη εσπευσμένα ο Νίκος Πορτοκάλογλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής της καλοκαιρινής περιοδείας του τραγουδιστή με τον Γιάννη Κότσιρα.

Πριν από λίγες ώρες, ενώ οι δυο αγαπημένοι καλλιτέχνες είχαν προγραμματισμένη εμφάνιση στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, αυτή ακυρώθηκε.

Το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) η εταιρεία παραγωγής της περιοδείας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία και γνωστοποιεί πως ο Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, υποβλήθηκε σε επέμβαση ρουτίνας.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας 360 Entertainment:

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση! Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

«Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

