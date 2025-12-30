Εγνατία Οδός: Οι νέες τιμές διοδίων που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου

Νέες τιμές διοδίων θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό, με την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis να ξεκινάει τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, τα διόδια τέλη στον οδικό άξονα που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου και τους κάθετους άξονές του, θα αναπροσαρμοστούν σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ). Παράλληλα, οι δωρεάν διελεύσεις θα ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά και μόνο για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων των γεωγραφικών περιοχών της Εγνατίας Οδού.

Οι νέες τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα Ι.Χ. όχημα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών, θα διαμορφωθεί σε 30,45 ευρώ από 24,45 ευρώ σήμερα. Σημειώνεται ότι παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.

Αναλυτικά, οι τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων θα διαμορφωθούν ως εξής:

Επενδύσεις 3,8 δισ. ευρώ

Με δεδομένο ότι σήμερα ο αυτοκινητόδρομος βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, ο παραχωρησιούχος της Εγνατίας Οδού, το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis Projects, πρόκειται να θέσει σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά προτεραιότητα, στα μη αδειοδοτημένα από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων τούνελ με στόχο την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στις εξής σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων θα «κλείνει» η μία λωρίδα κυκλοφορίας: Βασιλικού, Σ2 Μεσοβουνίου & Σ3 Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σ1 Σέλιανης & Σ2 Παραμυθιάς, Σ1Ν Αγ. Νικολάου, Σ2 Σελλών - Αγ. Αναστασίου, Δωδώνης, Δρίσκου, Τ8 Δεματίου, Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Δύο Κορυφών, Κρημνού, Καλαμιών, Ανηλίου, Μετσόβου, Κωσταράκου, Σ1 Παναγιάς, Σ2 Συρτού, Σ2 Αγναντερού & Σ3 Πριόνια, Σ4 Βελανιδιών, Σ8 Κοιλώματος, Σ9 Καρατζά, Σ1 Βενέτικου, Σ13 Πολυμύλου, Σ12, Σ11, Σ10 Βερμίου, Σ1 Βέροιας, Συμβόλου, Ιεροπηγής, Κρυσταλλοπηγής. Παράλληλα, όλες οι σήραγγες εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς αυξημένων και εντατικών περιπολιών με οχήματα περιπολίας αποκλειστικά και μόνο για τα παραπάνω τμήματα, ενώ ομάδες επιφυλακής πυρασφάλειας θα είναι σταθμευμένες σε ειδικές θέσεις στις εσόδους των σηράγγων έτοιμες να διαχειριστούν άμεσα κάθε συμβάν.

Όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές, δεδομένου ότι οι εργασίες ανάταξης και βαριάς συντήρησης θα πραγματοποιηθούν με τον αυτοκινητόδρομο σε πλήρη λειτουργία, βασικός γνώμονας των στοχευμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των διελεύσεων και η μείωση, κατά το δυνατόν, της όχλησης προς τους οδηγούς.

Κατά την πρώτη πενταετία της παραχώρησης ο παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει έργα ανάταξης και αναβάθμισης ύψους άνω των 820 εκατ. ευρώ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης θα πραγματοποιήσει επιπλέον συνολικές επενδύσεις της τάξεως των 3 δισ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης σε επιλεγμένα τμήματα του άξονα, ώστε να αποκτήσουν σύγχρονη και ασφαλή διατομή με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, καθώς και εργασίες για την κατασκευή 12 αμφίπλευρων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 19 χώρων Προσωρινής Στάθμευσης (parking).

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιού τύπου μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας με νέα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στις σήραγγες του έργου για την ανάταξη των υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση πρόσθετων έργων που προκύπτουν από τις Μελέτες Ανάλυσης Κινδύνων Σηράγγων για σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων. Οι σήραγγες αποτελούν κρίσιμη υποδομή με ιδιαίτερες απαιτήσεις οδικής ασφάλειας για κάθε αυτοκινητόδρομο και ιδίως για την Εγνατία Οδό, η οποία διαθέτει 73 δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 100 χιλιομέτρων, σε μήκος αυτοκινητοδρόμου 500 χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 7% του συνολικού μήκους του οδικού άξονα διέρχεται από σήραγγες.

