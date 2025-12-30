Εγνατία Οδός: Οι νέες τιμές διοδίων που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου

Αναλυτικά πως θα διαμορφωθούν οι νέες τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων

Newsbomb

Εγνατία Οδός: Οι νέες τιμές διοδίων που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες τιμές διοδίων θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό, με την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis να ξεκινάει τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, τα διόδια τέλη στον οδικό άξονα που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου και τους κάθετους άξονές του, θα αναπροσαρμοστούν σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ). Παράλληλα, οι δωρεάν διελεύσεις θα ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά και μόνο για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων των γεωγραφικών περιοχών της Εγνατίας Οδού.

Οι νέες τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα Ι.Χ. όχημα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών, θα διαμορφωθεί σε 30,45 ευρώ από 24,45 ευρώ σήμερα. Σημειώνεται ότι παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.

Αναλυτικά, οι τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων θα διαμορφωθούν ως εξής:

diodia-egnatia.jpg

Επενδύσεις 3,8 δισ. ευρώ

Με δεδομένο ότι σήμερα ο αυτοκινητόδρομος βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, ο παραχωρησιούχος της Εγνατίας Οδού, το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis Projects, πρόκειται να θέσει σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά προτεραιότητα, στα μη αδειοδοτημένα από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων τούνελ με στόχο την ασφαλή διέλευση των οδηγών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στις εξής σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων θα «κλείνει» η μία λωρίδα κυκλοφορίας: Βασιλικού, Σ2 Μεσοβουνίου & Σ3 Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σ1 Σέλιανης & Σ2 Παραμυθιάς, Σ1Ν Αγ. Νικολάου, Σ2 Σελλών - Αγ. Αναστασίου, Δωδώνης, Δρίσκου, Τ8 Δεματίου, Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Δύο Κορυφών, Κρημνού, Καλαμιών, Ανηλίου, Μετσόβου, Κωσταράκου, Σ1 Παναγιάς, Σ2 Συρτού, Σ2 Αγναντερού & Σ3 Πριόνια, Σ4 Βελανιδιών, Σ8 Κοιλώματος, Σ9 Καρατζά, Σ1 Βενέτικου, Σ13 Πολυμύλου, Σ12, Σ11, Σ10 Βερμίου, Σ1 Βέροιας, Συμβόλου, Ιεροπηγής, Κρυσταλλοπηγής. Παράλληλα, όλες οι σήραγγες εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς αυξημένων και εντατικών περιπολιών με οχήματα περιπολίας αποκλειστικά και μόνο για τα παραπάνω τμήματα, ενώ ομάδες επιφυλακής πυρασφάλειας θα είναι σταθμευμένες σε ειδικές θέσεις στις εσόδους των σηράγγων έτοιμες να διαχειριστούν άμεσα κάθε συμβάν.

Όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές, δεδομένου ότι οι εργασίες ανάταξης και βαριάς συντήρησης θα πραγματοποιηθούν με τον αυτοκινητόδρομο σε πλήρη λειτουργία, βασικός γνώμονας των στοχευμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των διελεύσεων και η μείωση, κατά το δυνατόν, της όχλησης προς τους οδηγούς.

Κατά την πρώτη πενταετία της παραχώρησης ο παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει έργα ανάταξης και αναβάθμισης ύψους άνω των 820 εκατ. ευρώ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης θα πραγματοποιήσει επιπλέον συνολικές επενδύσεις της τάξεως των 3 δισ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης σε επιλεγμένα τμήματα του άξονα, ώστε να αποκτήσουν σύγχρονη και ασφαλή διατομή με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, καθώς και εργασίες για την κατασκευή 12 αμφίπλευρων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και 19 χώρων Προσωρινής Στάθμευσης (parking).

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιού τύπου μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας με νέα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στις σήραγγες του έργου για την ανάταξη των υφιστάμενων συστημάτων και την υλοποίηση πρόσθετων έργων που προκύπτουν από τις Μελέτες Ανάλυσης Κινδύνων Σηράγγων για σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων. Οι σήραγγες αποτελούν κρίσιμη υποδομή με ιδιαίτερες απαιτήσεις οδικής ασφάλειας για κάθε αυτοκινητόδρομο και ιδίως για την Εγνατία Οδό, η οποία διαθέτει 73 δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 100 χιλιομέτρων, σε μήκος αυτοκινητοδρόμου 500 χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 7% του συνολικού μήκους του οδικού άξονα διέρχεται από σήραγγες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν επιπλέον 8,9 εκ ευρώ για επιστροφή ενοικίου σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Δεν χρειάζονται αποδείξεις» για την επίθεση του Κιέβου σε κατοικία του Πούτιν

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν 61 πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

21:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Αταμάν: Ξεκαθάρισε την κατάσταση των Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ ενόψει Ολυμπιακού

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα - Διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες - Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα διόδια της Εγνατίας Οδού - Αναλυτικά οι νέες τιμές των διοδίων

20:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR 89-99: Νίκησε στο ρελαντί και φορτσάρει για τον Ολυμπιακό

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Ένας τραυματίας (Βίντεο)

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε αλλοδαπή για κλοπές σε βάρος ανθρώπων με κινητικές και νοητικές αναπηρίες - Προσποιούνταν την οικιακή βοηθό

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Συνελήφθη 29χρονος Σύρος που σχεδίαζε επιθέσεις στην Ευρώπη «γύρω στα Χριστούγεννα» - Πιστεύεται ότι είναι μέλος του ISIS

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

19:48ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Με ταχύτητα «ρεκόρ» αυξήθηκαν οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία εν μέσω της πίεσης Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η γιαγιά που είχε κάνει συντήρηση «α λα μίστερ Μπιν» στην εικόνα του Χριστού

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στη Στοκχόλμη - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με αναφορά στον Τραμπ το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ